هشدار درباره بازگشت موج آنفلوانزا
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ رئیس انجمن متخصصان عفونی کشور به بیان توضیحاتی در رابطه آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور پرداخت و گفت: طی یکی دو هفته اخیر شاهد کاهش موارد شناسایی آنفلوانزا بودهایم، اما همچنان بالاتر از سطح هشدار آنفلوانزا قرار داریم.
آمیتیس رمضانی در رابطه با آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کشور گفت: موارد آنفلوآنزا یعنی مواردی که ویروس با شکلهای شدیدتر بروز پیدا میکند و افراد با علائم تنفسی مراجعه میکنند و برایشان تستهای تشخیصی انجام میشود و علت اصلی عفونت تنفسی ویروس آنفلوآنزا شناسایی میشود، خوشبختانه طی یکی دو هفته اخیر کاهش پیدا کرده است و بهطور مشخص، میتوان گفت از اواخر آذرماه و در اوایل دیماه موارد مثبت آنفلوآنزا کاهش یافته که این کاهش هم در بیماران بستری و هم در بیماران سرپایی دیده میشود.
وی ضمن اشاره به اینکه طی یکی دو هفته اخیر شاهد کاهش موارد شناسایی آنفلوانزا بودهایم، در حالی که در هفتههای قبل، یعنی اوایل آذر در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از مواردی که از افراد علامتدار نمونهگیری میشد، ویروس آنفلوانزا شناسایی میشد، اما در حال حاضر این عدد حدود ۲۲ درصد است، ادامه داد: با این حال نکته مهم این است که همچنان بالاتر از سطح هشدار آنفلوانزا قرار داریم و وضعیت در استانهای مختلف، متفاوت است.
وی گفت: باید کمتر از ۱۰ درصد تستهای تشخیصی آنفلوانزا باشد تا از سطح هشدار پایینتر بیاییم شناسایی این بیماری در برخی استانها ۳ برابر سطح هشدار، در برخی ۲ برابر و در برخی همچنان بالای ۱۰ درصد است و درست است که کاهش داشتهایم، اما همچنان در بسیاری از استانها بالاتر از سطح هشدار قرار داریم.
موج سرمای شدید میتواند موارد آنفلوانزا را دوباره افزایش دهد
رئیس انجمن متخصصان عفونی کشور با بیان حتی اگر در برخی مناطق کاهش بیشتری اتفاق افتاده باشد، باز هم اغلب استانهای ما از جمله تهران و سایر استانها بالای سطح هشدار هستند؛ هرچند که موارد مثبت در بیماران بستری و سرپایی کاهش پیدا کرده است، افزود: ما هم شب یلدا را داشتیم و هم اینکه موج سرمای شدیدی در راه است که این سرمای شدید میتواند موارد آنفلوانزا را دوباره افزایش دهد.
عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه تجربه ما در سالهای قبل این بوده که معمولاً پیک آنفلوانزا در اواخر آذرماه اتفاق میافتاد، بیان کرد: امسال به دلیل تغییراتی که داشتیم و تفاوتهایی که نسبت سالهای قبل وجود داشت و ایمنی جامعه نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا نسبت به ویروس H ۳ N ۲ کم است و ویروس تغییرات ژنتیکی داشته و مسریتر شده در بسیاری از نقاط دنیا آنفلوانزا زودتر شروع شد و شدیدتر و جدیتر بود و در کشور ما هم شرایط به همین صورت بود.
این متخصص بیماریهای عفونی ضمن بیان اینکه به نظر میرسد اگر موج سرما چندان تأثیرگذار نباشد به امید خدا تا دو سه هفته آینده استانهایی که چندین برابر سطح هشدار هستند، به تدریج به پیک برسند و در بهمن ماه موارد این بیماری نزولی شود و به شرایط باثباتتری برسد، توضیح داد: البته هنوز کمی نگران موج سرما هستیم چراکه میتواند این موضوع را جدیتر کند. در مجموع موارد آنفلوانزا کاهش پیدا کرده، اما همچنان در استانهای مختلف بالاتر از سطح هشدار قرار دارد.
آخرین وضعیت شیوع کرونا
این پزشک متخصص همچنین در رابطه با آخرین وضعیت شیوع کرونا گفت: خوشبختانه وضعیت فعلاً خوب است. اگر اوایل آذر حدود ۲ تا ۲ونیم درصد موارد مثبت کرونا داشتیم، الان مواردی که شناسایی میشوند به زیر یک درصد رسیدهاند. البته اگر خود کرونا با سویه جدیدی بخواهد در کنار آنفلوانزا شایع شود، فشار بسیار زیادی به سیستم درمانی، کادر درمان و بیمارستانها وارد میکند و همزمانی دو عفونت میتواند بسیار مشکلساز باشد؛ فردی که آنفلوانزا میگیرد، معمولاً دو هفته درگیر بیماری است و اگر بعد از آن به کرونا هم مبتلا شود، بهویژه اگر بیماری زمینهای داشته باشد، سالمند باشد یا کودک باشد، شرایطش بسیار سختتر میشود و فشار زیادی به سیستم درمانی وارد میکند.
درگیری شدید کودکان به آنفلوانزا
وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر کودکان بهشدت درگیر آنفلوانزا هستند و با این حال، خوشبختانه فعلاً از نظر کرونا مشکل خاصی نداریم و موارد شناساییشده بسیار محدود است، افزود: مشکل اصلی ما در حال حاضر آنفلوانزای نوع A از نوع H ۳ N ۲ است و امیدواریم با توجه به حجم بالای ابتلاهایی که تاکنون وجود داشته، ایمنی نسبی در جامعه ایجاد شده باشد طی یکی دو هفته آینده این موارد کاهش داشته باشد و پس از عبور از پیک، موارد بهتدریج کاهش پیدا کند.