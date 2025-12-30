قاتل سریالی زنان و امید به زندگی بسیار بالا
او بسیار آدم خونسردی بود و امید به زندگی بالایی داشت.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ امید برک قاتل سریالی در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، مبادرت به قتل ۱۰ زن کرده بود و در سال ۱۳۸۹ اعدام شد.
به تازگی جواد صفایی که کارآگاه آن پرونده بود به موضوع جالبی در مورد شخصیت امید برک اشاره کرده است:
مجری: در بازجویی هایی که از امید برک کردید او را چه جور شخصیتی یافتید؟
جواد صفایی: بسیار آدم خونسردی بود. حتی وقتی برای بازسازی صحنه جنایت می رفتیم به ما می گفت: این مقتول ها خودشان خواسته بودند به این جا بیایند و اگر به من اجازه بدهید از اولیای دم رضایت می گیرم.
تا روزی که در کرج به دار آویخته شد باز هم از ما فرصت می خواست تا رضایت بگیرد یعنی امید به زندگی بالایی داشت.
