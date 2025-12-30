صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آذری جهرمی: یکی مامور رُک گویی با رئیس جمهور شود

عضو ستاد انتخاباتی پزشکیان در انتخابات تاکید کرد: به نظرم ضروری‌تر این است که یکی مأمور شود با شما بی‌پرده و صریح صحبت کند جناب رئیس جمهور!
کد خبر: ۱۳۴۸۷۸۳
| |
20399 بازدید
|
۱۴
آذری جهرمی: یکی مامور رُک گویی با رئیس جمهور شود

به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات در کانال شخصی اش نوشت: ایجاد نارضایتی عمومی و نهایتاً اعتراضات خیابانی مطلوب ترامپ و نتانیاهوست، بسیاری از تحلیلگران بعد از جنگ ۱۲ روزه به طرح و بررسی این مساله پرداختند. یکی از عوامل مهم ایجاد این نارضایتی، بی‌عملی و بی برنامگی برخی از سیاستگذاران دولتی است که محکم بر صندلی خود تکیه زده‌اند.

وی افزود: مأمور کردن وزیر کشور برای صحبت با معترضان اقدام ارزشمندی است، اما این آقای وزیر کشور به معترضین بناست چه وعده‌ای بدهد؟ با این صحبت ایشان با معترضین، وزرا و معاونین ناکارآمد دولت، کارآمد می‌شوند؟ ارزهای کلان موجود در شبکه تراستی که به گروگان کاسبان تحریم درآمده به زنجیره اقتصاد کشور بازمی‌گردد؟ رانت‌های بی‌شمار تخصیص یافته به از ما بهتران به عدالت بین مردم توزیع می‌شود؟ و...

این عضو ستاد انتخاباتی پزشکیان در انتخابات تاکید کرد: به نظرم ضروری‌تر این است که یکی مأمور شود با شما بی‌پرده و صریح صحبت کند جناب رئیس جمهور!
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
12
129
پاسخ
شما ما رو فریب دادی که بریم به این اقا رای بدیم حالا خودت کشیدی کنار خوب خودت برو بی پرده باهاش صحبت کن.
پاسخ ها
س
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اجازه ندادن که باشه تو کار
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
!!!فریب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
48
پاسخ
پزشکیان مثل احمدی نژاد استاد رک گویی هست و حرف هیچکسو نمیفهمه جز خودش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
54
پاسخ
بعید میدونم متوجه بشه چی میگیم،،،چون نمیخاد بفهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
53
پاسخ
یعنی آقای پزشکیان نمی داند چه خبر است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
66
پاسخ
خودت جلوی دوربین موبایلت بی پرده باهاش صحبت کن، مهندس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
10
44
پاسخ
خودت 8 سال وزیر با ارزش ترین کابینه دولت بودین چقدر اشتغال ایجاد کردین در حالیکه می تونستین 10 میلیون شغل و میلیارد ها درامد ایجاد بکنین فقط سیاسی کاری کردین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
13
22
پاسخ
مسعود چو برزنده طب است
محمود برازنده خدمت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
7
41
پاسخ
مگه شما صحبت نگفته هم دارید همتون سر ته یه کرباسین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
37
پاسخ
خودت رحمتشو بکش
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
4
پاسخ
جناب جهرمی شما هم تواین گندسهیم هستین چون هم توانتخاب پزشکیان نقش داشتین وهم این کابینه پس چهره بیگناه بخودتون نگیرید
