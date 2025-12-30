کشف حالتی جدید از ماده توسط دانشمندان ناتینگهام

در این وضعیت منحصر‌به‌فرد اتم‌های ساکن مانند یک حصار عمل می‌کنند و مایع را حتی در دما‌های بسیار پایین‌تر از نقطه انجماد به صورت روان نگه می‌دارند. این حالت جدید ماده که اصطلاحاً مایع محبوس نامیده می‌شود ویژگی‌هایی ترکیبی از جامد و مایع را به نمایش می‌گذارد.

دانشمندان دانشگاه ناتینگهام در یک پژوهش انقلابی موفق به شناسایی رفتار عجیبی در اتم‌ها شدند که منجر به پیدایش حالت جدید ماده شده است. این کشف نشان می‌دهد برخلاف تصور پیشین برخی اتم‌ها درون مایع ساکن می‌مانند و حرکت نمی‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از گجت‌نیوز، این پدیده نادر دیدگاه فیزیکدانان را نسبت به رفتار سیالات در مقیاس نانو دگرگون کرده و دریچه‌ای تازه به سوی ناشناخته‌های فیزیک گشوده است.

پژوهشگران دریافتند که این پایداری عجیب می‌تواند مانع از انجماد سریع مواد شود و ساختار‌های فلزی جدیدی ایجاد کند که تا پیش از این غیرممکن به نظر می‌رسید.

کاربرد‌های این یافته علمی می‌تواند صنایع مختلفی از جمله داروسازی و الکترونیک را متحول کند. با درک عمیق‌تر از حالت جدید ماده مهندسان قادر خواهند بود کاتالیزور‌های کارآمدتر و قطعات الکترونیکی پیشرفته‌تری بسازند. این فناوری نوین پتانسیل بالایی برای بهبود کیفیت مواد در صنایع هوایی و ساختمانی دارد و افق‌های تازه‌ای را برای تولید نسل آینده مواد مهندسی شده می‌گشاید.