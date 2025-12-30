صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف حالتی جدید از ماده توسط دانشمندان ناتینگهام

در این وضعیت منحصر‌به‌فرد اتم‌های ساکن مانند یک حصار عمل می‌کنند و مایع را حتی در دما‌های بسیار پایین‌تر از نقطه انجماد به صورت روان نگه می‌دارند. این حالت جدید ماده که اصطلاحاً مایع محبوس نامیده می‌شود ویژگی‌هایی ترکیبی از جامد و مایع را به نمایش می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۸۱
| |
1741 بازدید
کشف حالتی جدید از ماده توسط دانشمندان ناتینگهام

دانشمندان دانشگاه ناتینگهام در یک پژوهش انقلابی موفق به شناسایی رفتار عجیبی در اتم‌ها شدند که منجر به پیدایش حالت جدید ماده شده است. این کشف نشان می‌دهد برخلاف تصور پیشین برخی اتم‌ها درون مایع ساکن می‌مانند و حرکت نمی‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از گجت‌نیوز، این پدیده نادر دیدگاه فیزیکدانان را نسبت به رفتار سیالات در مقیاس نانو دگرگون کرده و دریچه‌ای تازه به سوی ناشناخته‌های فیزیک گشوده است. در این وضعیت منحصر‌به‌فرد اتم‌های ساکن مانند یک حصار عمل می‌کنند و مایع را حتی در دما‌های بسیار پایین‌تر از نقطه انجماد به صورت روان نگه می‌دارند. این حالت جدید ماده که اصطلاحاً مایع محبوس نامیده می‌شود ویژگی‌هایی ترکیبی از جامد و مایع را به نمایش می‌گذارد.

پژوهشگران دریافتند که این پایداری عجیب می‌تواند مانع از انجماد سریع مواد شود و ساختار‌های فلزی جدیدی ایجاد کند که تا پیش از این غیرممکن به نظر می‌رسید.

کاربرد‌های این یافته علمی می‌تواند صنایع مختلفی از جمله داروسازی و الکترونیک را متحول کند. با درک عمیق‌تر از حالت جدید ماده مهندسان قادر خواهند بود کاتالیزور‌های کارآمدتر و قطعات الکترونیکی پیشرفته‌تری بسازند. این فناوری نوین پتانسیل بالایی برای بهبود کیفیت مواد در صنایع هوایی و ساختمانی دارد و افق‌های تازه‌ای را برای تولید نسل آینده مواد مهندسی شده می‌گشاید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اتم جامدات مایعات داروسازی دانشمندان انجماد
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هسته داخلی زمین در حالت «ابر یونی» قرار دارد
قالیباف: کمیسیون‌های مجلس در جایگاه واقعی خود نیستند
برای اولین بار در تاریخ: عکسی واقعی و خیره‌کننده از داخل یک سلول زنده انسانی!
عکس: نشست ترامپ با فعالان صنعت داروسازی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005esX
tabnak.ir/005esX