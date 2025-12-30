صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمستان و هجوم سگ‌های ولگرد به خرم آباد

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم‌آباد گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود یک‌هزار و ۱۶۰ قلاده سگ ولگرد در سطح شهر خرم‌آباد جمع‌آوری شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۷۹
| |
3060 بازدید

زمستان و هجوم سگ‌های ولگرد به خرم آباد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش ماجدی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم‌آباد، با اشاره به افزایش حضور سگ‌های ولگرد در سطح شهر در فصل سرما اظهار کرد: با آغاز فصل سرما و کاهش منابع غذایی در حاشیه شهر‌ها و مناطق اطراف، سگ‌های ولگرد برای یافتن غذا به داخل شهر‌ها هجوم می‌آورند که این موضوع می‌تواند موجب بروز مشکلات بهداشتی و ایمنی برای شهروندان شود. 

وی افزود: به منظور کنترل و ساماندهی این وضعیت، اکیپ‌های جمع‌آوری سگ‌های ولگرد شهرداری خرم‌آباد هر روز در ساعات ابتدایی صبح در سطح شهر گشت‌زنی کرده و نسبت به جمع‌آوری این سگ‌ها اقدام می‌کنند.

 رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد، نگهداری غیرمجاز آنها توسط برخی افراد و انبارداران است، گفت: متأسفانه برخی اشخاص و مجموعه‌ها اقدام به نگهداری و غذارسانی به سگ‌های ولگرد می‌کنند که این امر باعث افزایش زاد و ولد و تجمع این حیوانات در سطح شهر می‌شود.

 ماجدی با ارائه آماری از اقدامات انجام‌شده در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود یک‌هزار و ۱۶۰ قلاده سگ ولگرد در سطح شهر خرم‌آباد جمع‌آوری شده که پس از انتقال به مراکز مربوطه، اقدامات لازم از جمله غربالگری، معاینه و عقیم‌سازی آنها انجام شده است.

 وی ادامه داد: سگ‌هایی که قابلیت نگهداری دارند، پس از طی مراحل قانونی و بهداشتی، به روستا‌ها و افرادی که به سگ نگهبان نیاز دارند واگذار می‌شوند تا ضمن کاهش جمعیت سگ‌های ولگرد، از ظرفیت آنها به شکل اصولی استفاده شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم‌آباد در پایان با تأکید بر نقش مهم شهروندان در کنترل این معضل، از مردم خواست از غذارسانی به سگ‌های ولگرد در سطح شهر خودداری کنند و در صورت مشاهده تجمع این سگ‌ها، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سگ سرما سگ ولگرد خرم آباد افزایش جمعیت
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت
پیش‌بینی بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور
سرمای زیر صفر در راه است
دیابتی ها کنار پنجره بنشینند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005esV
tabnak.ir/005esV