اعتراض صنفی کسبه به شرایط اقتصادی؛ مطالبهگری آگاهانه بدون حاشیه و سوءاستفاده
در روزهای اخیر، جمعی از کسبه و فعالان صنفی در برخی نقاط، در واکنش به تشدید مشکلات اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای فزاینده بر بازار، اقدام به برگزاری تجمعات و اعتراضات صنفی کردند؛ اعتراضاتی که با رویکردی مسئولانه، هدفمند و کاملاً اقتصادی همراه بود و معترضان با هوشیاری، مانع هرگونه سوءاستفاده از این مطالبات صنفی شدند.
به گزارش تابناک، افزایش بیثباتی اقتصادی، رشد افسارگسیخته قیمت ارز، بالا رفتن هزینه تأمین کالا و کاهش قدرت خرید مردم، در ماههای اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان بازار وارد کرده است.
در چنین شرایطی، بخشی از کسبه و بازاریان با هدف اعتراض به وضعیت موجود و بیان مطالبات اقتصادی خود، دست به تجمعات صنفی زدند تا صدای مشکلات انباشتهشده بازار را به گوش مسئولان برسانند.
این اعتراضات، برخلاف برخی فضاسازیها، کاملاً صنفی و اقتصادی بوده و هیچگونه شعار یا مطالبهای خارج از چارچوب مسائل معیشتی و بازار در آن مشاهده نشد.
معترضان بهروشنی تأکید داشتند که دغدغه اصلی آنها، نبود ثبات اقتصادی، ناتوانی در قیمتگذاری، کاهش سود واقعی و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی است؛ مسائلی که ادامه آن میتواند به تعطیلی واحدهای صنفی و تشدید رکود منجر شود.
بلوغ صنفی و مدیریت آگاهانه اعتراض
نکته قابل توجه در این تجمعات، سطح بالای بلوغ صنفی و آگاهی معترضان بود. کسبه با مدیریت درونی تجمعات، اجازه ندادند افراد یا جریانهایی با اهداف شخصی، سیاسی یا سودجویانه، از فضای اعتراضی سوءاستفاده کنند یا مسیر مطالبات صنفی را منحرف سازند.
حاضران بارها بر ماهیت مسالمتآمیز، غیرتنشزا و صنفی اعتراضات تأکید کرده و با هوشیاری، هرگونه رفتار حاشیهساز را کنترل کردند.
این رویکرد نشان داد که فعالان صنفی، ضمن برخورداری از حق اعتراض، به اهمیت حفظ آرامش بازار، امنیت اقتصادی و منافع عمومی نیز واقف هستند و تلاش میکنند مطالبات خود را در چارچوبی مسئولانه و قابل پیگیری مطرح کنند.
پیام روشن به مسئولان اقتصادی
پیام اصلی این اعتراضات، نه تقابل، بلکه هشدار نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت فعلی است. کسبه معتقدند بیثباتی نرخ ارز، نبود سیاستهای پیشبینیپذیر و افزایش هزینهها، عملاً امکان برنامهریزی را از فعالان بازار سلب کرده و ادامه این روند، به تضعیف تولید، تجارت و اشتغال منجر خواهد شد.
معترضان خواستار تصمیمات فوری، کارشناسیشده و مؤثر برای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات ارزی و حمایت واقعی از کسبوکارها هستند؛ حمایتی که بتواند از تعطیلی واحدهای صنفی و تعمیق رکود جلوگیری کند.
اعتراضات اخیر کسبه را میتوان نمونهای از مطالبهگری آگاهانه و مسئولانه صنفی دانست؛ اعتراضاتی که بدون حاشیه، بدون خشونت و بدون اجازه سوءاستفاده، صرفاً بر بیان مشکلات اقتصادی و معیشتی تمرکز داشت.
این شیوه اعتراض، نشاندهنده بلوغ اجتماعی و صنفی فعالان بازار و تأکیدی دوباره بر ضرورت شنیدهشدن صدای اقتصاد از دل بازار است.
