صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراض صنفی کسبه به شرایط اقتصادی؛ مطالبه‌گری آگاهانه بدون حاشیه و سوءاستفاده

در روزهای اخیر، جمعی از کسبه و فعالان صنفی در برخی نقاط، در واکنش به تشدید مشکلات اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای فزاینده بر بازار، اقدام به برگزاری تجمعات و اعتراضات صنفی کردند؛ اعتراضاتی که با رویکردی مسئولانه، هدفمند و کاملاً اقتصادی همراه بود و معترضان با هوشیاری، مانع هرگونه سوءاستفاده از این مطالبات صنفی شدند.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۷۶
| |
82282 بازدید
|
۶۷
اعتراض صنفی کسبه به شرایط اقتصادی؛ مطالبه‌گری آگاهانه بدون حاشیه و سوءاستفاده
 
به گزارش تابناک،  افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، رشد افسارگسیخته قیمت ارز، بالا رفتن هزینه تأمین کالا و کاهش قدرت خرید مردم، در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان بازار وارد کرده است. 
 
در چنین شرایطی، بخشی از کسبه و بازاریان با هدف اعتراض به وضعیت موجود و بیان مطالبات اقتصادی خود، دست به تجمعات صنفی زدند تا صدای مشکلات انباشته‌شده بازار را به گوش مسئولان برسانند.
 
این اعتراضات، برخلاف برخی فضاسازی‌ها، کاملاً صنفی و اقتصادی بوده و هیچ‌گونه شعار یا مطالبه‌ای خارج از چارچوب مسائل معیشتی و بازار در آن مشاهده نشد. 
معترضان به‌روشنی تأکید داشتند که دغدغه اصلی آن‌ها، نبود ثبات اقتصادی، ناتوانی در قیمت‌گذاری، کاهش سود واقعی و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی است؛ مسائلی که ادامه آن می‌تواند به تعطیلی واحدهای صنفی و تشدید رکود منجر شود.
 
 
بلوغ صنفی و مدیریت آگاهانه اعتراض
 
نکته قابل توجه در این تجمعات، سطح بالای بلوغ صنفی و آگاهی معترضان بود. کسبه با مدیریت درونی تجمعات، اجازه ندادند افراد یا جریان‌هایی با اهداف شخصی، سیاسی یا سودجویانه، از فضای اعتراضی سوءاستفاده کنند یا مسیر مطالبات صنفی را منحرف سازند.
 
حاضران بارها بر ماهیت مسالمت‌آمیز، غیرتنش‌زا و صنفی اعتراضات تأکید کرده و با هوشیاری، هرگونه رفتار حاشیه‌ساز را کنترل کردند.
این رویکرد نشان داد که فعالان صنفی، ضمن برخورداری از حق اعتراض، به اهمیت حفظ آرامش بازار، امنیت اقتصادی و منافع عمومی نیز واقف هستند و تلاش می‌کنند مطالبات خود را در چارچوبی مسئولانه و قابل پیگیری مطرح کنند.
تعداد بازدید : 23353
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
 
پیام روشن به مسئولان اقتصادی
 
پیام اصلی این اعتراضات، نه تقابل، بلکه هشدار نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت فعلی است. کسبه معتقدند بی‌ثباتی نرخ ارز، نبود سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر و افزایش هزینه‌ها، عملاً امکان برنامه‌ریزی را از فعالان بازار سلب کرده و ادامه این روند، به تضعیف تولید، تجارت و اشتغال منجر خواهد شد.
 
معترضان خواستار تصمیمات فوری، کارشناسی‌شده و مؤثر برای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات ارزی و حمایت واقعی از کسب‌وکارها هستند؛ حمایتی که بتواند از تعطیلی واحدهای صنفی و تعمیق رکود جلوگیری کند.
 
اعتراضات اخیر کسبه را می‌توان نمونه‌ای از مطالبه‌گری آگاهانه و مسئولانه صنفی دانست؛ اعتراضاتی که بدون حاشیه، بدون خشونت و بدون اجازه سوءاستفاده، صرفاً بر بیان مشکلات اقتصادی و معیشتی تمرکز داشت. 
 
این شیوه اعتراض، نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی و صنفی فعالان بازار و تأکیدی دوباره بر ضرورت شنیده‌شدن صدای اقتصاد از دل بازار است.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اعتراض صنفی اعتراضات کسبه اعتراض کسبه گرانی‌ گرانی دلار مطالبه گری
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت ۷ عامل گروهک‌های معاند در تجمعات اخیر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۹
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۶۷
آسه بیا آسه بر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
22
240
پاسخ
ترس و وحشت = بلوغ صنفی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
دویست تا کشور توی دنیا هست در طول کل سال قیمت ارزشون ثابته 4 تا کشور با مدیریت داغون اقتصادی با ادعای اصلاح اقتصادی مدام قیمت ارزشون بالامیره و هی اقتصادشون بدتر میشه کی مدیران اقتصادی دارای مدرک دکترا می خواهند بفهمند که بالابردن نرخ ارز اقتصاد را درست نخواهد کرد و باید اصلاحات درست اقتصادی انجام شود
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بوووووررررررس تا این لحظه ۱۰۴۰۰۰ منفی
فرش قرمز بورس برای همتی

انتخاب اشتباه از سوی رئیس جمهور

تاسف دارد
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
آقای همتی اگر امکانش هست از قبول این پست خودداری کنید و یک نفر دیگر بیاید
والا شاهکارهای دوره تان یاد همه است و فقط اصلاح طلبان ذوق آمدن شما را میکنند
کولیوند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
350
پاسخ
بقیه مردم حتما باید حمایت کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
با همین اعتراضات طلا بیشتر از یک میلیون ارزون شد حالا فهمیدید قیمت ها دست خودشونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
7
277
پاسخ
شما درست می‌فرمائید مشکل از گوشهای ما هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
321
پاسخ
حالا که با رفتن یک مسول، دلار و طلا یک تکان خورده و کاهشی شده ! پیشنهاد میکنم هر روز یکی از مسولان استعفا دهند تا دلار بشه ۳۰ هزار تومان
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
قیمت دلار را سازمان برنامه تعیین می‌کند نه رئیس بانک مرکزی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
به زودی پزشکیان هم استعفا میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
74
171
پاسخ
مسائل اولیه اقتصاد رو درست بکنید کسی به چیزی اعتراض نخواهد داشت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
جرا نگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
209
پاسخ
سال هاست راه حل مسئولان برای تمام مشکلاتی که مقصر آنها خودشان هستند افزایش قیمت ها و مالیات ها برای مردم بوده و نتیجه چنین تصمیماتی تورم و رکود و فقر برای مردم بوده و کوچکترین تاثیری هم بر مشکلات نداشته اصرار به ادامه این راه کاملا غلط با شدت بیشتر از جانب مسئولان نشان دهنده بی خبر بودن آنها از وضعیت زندگی مردم است جراحی و درد آن باید برای مقصران و خود مسئولان باشد نه مردم
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
14
234
پاسخ
کسبه خوبی داریم اما کیه که قدر بدونه.بلاخره در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخه و کار یکبار اتفاق می‌افته.خدا آنروز رو نیاره که کاسه صبر مردم و کسبه لبریز بشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
خیلی کسبه خوبی داریم.کم به مردم بنجل باقیمت بالا انداختند.بچه کف بازار کم احتکار کردند و کم دروغ گفتند.یک عمر خوردند حالا که وضعشون داره مثل بقیه مردم بد میشه.صداشون دراومد صبر کنید.با این روند که داره طی میشه چند روز دیگه هم صدای آقازاده ها بلند میشه.
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
11
304
پاسخ
چرا ما مردم نباید زندگی عادی داشته باشیم! در کجای دنیا مردم هر روز سراغ قیمت ارز و سکه و دلار می گیرند! در کجای جای جهان مردم یک کشور بی ربط قربانی دفاع از کشور و یا حزب دیگری می شوند که هر روز و هر دقیقه سرشون داخل پیج های خبری باشد حمله می کنند - حمله نمی شود - سکه چی شد - طلا چی شد فلان ارز چی شد!؟ قیمت خودرو این شد- برنج نیست - روغن نایاب شد ..... . یعنی در این کشور کسی نیست یه ری ویو به سیاست و وضعیت کشور بزند بببند کجای کار می لنگد!؟؟؟؟ متهم کردن فلام شخص و فلان قبیله راه به جایی نخواهد برد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
قیمت دلار را تثبیت نمی کنند و نوسان میدهند تا سود کنند.دولت با این کارش توی مملکت قماربازی راه انداخته تا همه چیز را به هم بریزد.وفقط دنبال سود خودش است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
کاملا درسته این چیزهایی که گفتید فقط گریبان مردم یک کشور ما رو گرفته و دومی هم نداره ما تو دنیا از همه نظر تک هستم و نظیر هم نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
10
161
پاسخ
اصناف با هوشن و موقعيت شناس
پاسخ ها
الی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بله باهوشن اونوقت که جنساشون ۱۰ برابر قیمت واقعی میفروشن بفکر مردم نیسن ای کلکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
134
پاسخ
باشه... همینی هست که تو میگی....
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005esS
tabnak.ir/005esS