ترامپ: آماده مذاکره با ایران هستیم
ترامپ گفت: ممکن است ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این هنوز ثابت نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: حزبالله رفتار بدی دارد. خواهیم دید که تلاشهای دولت لبنان برای خلع سلاح آن چه نتیجهای خواهد داشت.
وی گفت: آماده مذاکره با ایران هستیم. ممکن است ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این هنوز ثابت نشده است.
ترامپ: مذاکرات مستقیم با ایران در بالاترین سطح در حال انجام است/ جلسه محرمانه و بسیار مهمی روز شنبه با مقامات ایرانی داریم
