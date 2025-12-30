صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ترامپ: آماده مذاکره با ایران هستیم

ترامپ گفت: ممکن است ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این هنوز ثابت نشده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۷۵
| |
3620 بازدید
|
۱
ترامپ: آماده مذاکره با ایران هستیم

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: حزب‌الله رفتار بدی دارد. خواهیم دید که تلاش‌های دولت لبنان برای خلع سلاح آن چه نتیجه‌ای خواهد داشت.

وی گفت: آماده مذاکره با ایران هستیم. ممکن است ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این هنوز ثابت نشده است.
 

رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
17
5
پاسخ
فقط با مسلسل با این دلقک می شود گفتگو کرد
