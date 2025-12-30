صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار: سناریوی ناامنی جدید در راه است!

در چند روز اخیر نشانه‌های یک تلاش هماهنگ رسانه‌ای و روانی برای احیای فضای آشوب و التهاب داخلی دوباره در اردوگاه استکبار و عوامل ضدوطنی دیده می‌شود؛ تلاشی که بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های میدانی جامعه ایران داشته باشد، محصول اتاق‌های فکر بیرون از مرزها و بازوهای رسانه‌ای ضدانقلاب به‌نظر می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۷۴
| |
5577 بازدید
|
۱۱

هشدار: سناریوی ناامنی جدید در راه است!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ بازخوانی دقیق این تحرکات نشان می‌دهد که همچنان هدف اصلی نه اصلاح و بهبود وضعیت مطالبات جامعه، بلکه کوشش برای بازتولید بی‌نظمی، سوءاستفاده از خواسته‌های مشروع مردم و کسبه و القای ناتوانی حاکمیت در مدیریت جامعه است.

یکی از محورهای اصلی این پروژه، تلاش برای زنده‌نمایی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ است؛ اغتشاشی که با همه پیچیدگی‌ها، مسیر خود را طی کرد و چندی بعد پایان یافت. اکنون، اما برخی رسانه‌های معاند می‌کوشند با روایت‌سازی‌های جدید، مستندسازی‌های جهت‌دار و برجسته‌سازی نام برخی چهره‌های هنری و سلبریتی‌ها، آن رخدادها را نه به‌عنوان تجربه‌ای تاریخی، بلکه به مثابه جنبشی زنده و پایان نایافته بازتعریف کنند.

این در حالی است که جامعه امروز ایران، چه از نظر ذهنی و چه از نظر اجتماعی، در آن نقطه نایستاده و تلاش برای تحمیل مجدد آن فضای تکراری، بیش از هر چیز نشانه انقطاع تحلیل‌گران خارجی از واقعیت جامعه است. انتشار مستند تصویری با محوریت یکی از فعالان اغتشاشات ۱۴٠۱ که هیچ واکنش ملموسی از مردم و جامعه حقیقی دریافت نکرده و مورد بی‌توجهی مردم قرار گرفت، خود گواهی بر این مسئله است.

در کنار این روایت‌سازی تاریخی، ضلع دوم پروژه بر تشدید فشار روانی متمرکز شده‌است. شایعات گسترده درباره کمبود کالا و خبرهای بی‌وقفه افزایش ناگهانی قیمت‌ها به‌طور هدفمند در فضای مجازی پمپاژ می‌شود تا احساس ناامنی معیشتی را تشدید کند.

مشکلات معیشتی ایام اخیر در کشور، موجب افزایش فشار اقتصادی بر طبقات مختلف جامعه است و انکار آن نه ممکن است و نه عاقلانه. دولت، علاوه بر تلاش مضاعف در راستای کنترل وضعیت افسارگسیخته بازار این روزها، بهتر است که مستقیم و بی‌پرده با مردم سخن گفته و وضعیت را خود برای جامعه تشریح کند تا رسانه‌های معاند خارجی، راوی مشکلات مردم نشوند.

همانطور که در شرایط جنگ نظامی اخیر، بلافاصله سخنگوی نظامی تعیین و به صورت منظم و صریح به تشریح و توضیح شرایط جنگی پرداخته شد و مردم خود را همراه و حامی قوای نظامی دیدند، بهتر است دولت محترم با فهم شرایط جنگ اقتصادی و فشار بر طبقه‌های مردم، با تعیین سخنگوی اقتصادی به صورت رو در رو و منظم با مردم صحبت کند تا از چندصدایی و مصاحبه‌های ضدونقیض مسئولان و هم جلوگیری شود. با وجود این، اما تفاوت بنیادین وجود دارد میان نقد و مطالبه‌گری اقتصادی از یک‌سو، و تبدیل عامدانه این مشکلات به سوخت آشوب از سوی دیگر.

ضلع سوم این عملیات، شایعه‌سازی مستمر و فرسایشی است؛ از اخبار جعلی اقتصادی گرفته تا بزرگ‌نمایی رخدادهای محدود و پراکنده به‌عنوان «جرقه اعتراض سراسری». تجربه نشان داده این تاکتیک بیش از آن‌که به حرکت اجتماعی واقعی منجر شود، مصرف رسانه‌ای داشته و برای حفظ روحیه بدنه اپوزیسیون خارج‌نشین طراحی شده‌است تا به عنوان کاتالیزور افزایش خشم عمومی عمل کند.

نکته قابل توجه اینجاست که طراحان این پروژه، همچنان بر همان ابزارهایی تکیه دارند که پیش‌تر کارآمدی خود را از دست داده‌اند. رسانه‌هایی که در بزنگاه‌های حساس، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر و مواضع آشکار و بعضاً ضدایرانی‌شان، سرمایه اجتماعی خود را نزد بخش بزرگی از افکار عمومی ایران از دست داده‌اند و گاه با پویش‌های آنفالو و بلاک توسط کاربران مواجه شده‌اند، امروز با بحران اعتماد مواجهند. جامعه‌ای که بارها شاهد دروغ، بزرگ‌نمایی و وارونه‌نمایی از سوی این رسانه‌ها بوده، دیگر به‌سادگی با موج‌سازی‌های توییتری و هشتگی همراه نمی‌شود.

مردم به درستی می‌دانند که انحراف اعتراض مشروع اقتصادی به سوی امیال سیاه و منفعت‌جویانه اپوزیسیون بی‌وطن که با حمایت‌های بی‌پرده صهیونیسم همراه است، راه به جایی نخواهد برد.

در نهایت باید گفت آنچه این روزها جریان دارد، علامت تکرار و فرسودگی سناریوهای نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای بحران‌سازی درون مرزهاست. تلاش برای احیای آشوب؛ ضمن دعوت و توصیه مجدد دولت به شنیدن مستقیم صدای نارضایتی اقتصادی جامعه و گفت‌وگوی شفاف با مردم و تشریح برنامه‌های پیش رو، درباره شیطان‌های ارتزاق‌کننده از بحران هم باید گفت که بس در این طلب، کوشش بی‌فایده دارند!

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اعتراضات ناآرامی ها دشمن ناامنی بازاریان کسبه خبر فوری اقتصاد ایران
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش حسن یزدانی به اعتراضات چند روز اخیر
باید اعتراضات به حق مردم را شنید
واکنش جالب یک کاربر به اکانت موساد به فارسی
یک تصویر پربازدید از حاشیه حوادث فرانسه
دار و ندار بازاریان دیلم در آتش سوخت
در ناآرامی‌های شمال لبنان یک نفر کشته شد
با مسببان التهاب اصفهان برخورد می‌شود
۶ کشته در اعتراضات آفریقای جنوبی
افزایش نرخ دلار و اعتراض بازاریان
روایتی از از حوادث دیروز زاهدان و سیستان و بلوچستان
واکنش کوبا به درخواستِ مداخله بشردوستانه آمریکا
روایت رجانیوز از اوضاعِ امروز بازار تهران
نه بزرگ بازاریان یزدی به فراخوان دشمن
برآورد خسارات ناشی از اعتراض‌های فرانسه
حساب اخلالگران را از معترضان جدا می‌دانیم
پدر یکی از جان‌باختگان: پسرم توسط ضدانقلاب کشته شد
باهنر: برخی معتقدند فوت خانم امینی، پروژه دشمن را جلو انداخت / انصاری: زمینه‌های اعتراضات در داخل کشور وجود دارد
واکنش کیهان به اعتراضات برخی بازاریان
سخنان جانشین فرمانده انتظامی در جمع بازاریان
اعتراضات بازاریان تهران
اعتراف یک تشکل سلطنت طلب به حضور در ناآرامی‌ها
نکاتی که فروشندگان و خریداران «حق سرقفلی» باید بدانند!
امیرعبداللهیان: امنیت عراق، امنیت ایران و منطقه است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
90
پاسخ
متاسفانه همیشه مردم قربانی هستند
بی پولی ، مشکل معیشت ، صبر استراتژیک...........
پاسخ ها
عرفان رضایی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ما ب تنگ امدیم ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
105
پاسخ
چرا هشدار به مسئولان نمی‌دهید که عامل اصلی ناآرامیها هستند . ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
برادر این مساله یک شبه درست نشده که بخوایم یک مسئول یک شبه درستش کنه. باید ذره ذره راه غلط رفته رو اصلاح کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
نا آرامی نبوده اعتراض بدون اعتشاش بوده. شما هم اگر
اعتراض داری برو اعتراض درست بکن. تخریب اموال عمومی نکن. بازیچه دست مجاهدین خلق که از جانب صهیونیستها حمایت میشند نشو. مجاهدین مترصد فرصتند که از مردم کشته سازی بکنند و باز بندازند گردن حکومت. ولی دیگه این حقه ها قدیمی شده. آدم حسابی تخریب اموال عمومی نمیکنه. آدم حسابی اتوبوس و ماشین پلیس آتیش نمیزنه. آدم حسابی اعتراضشو میکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
62
پاسخ
دلار 145 تومنی
طلای گرمی16200
میانگین خونه متری 85میلیون
حقوق کارگری 70 دلاری
خط فقر 60میلیونی
پاسخ ها
جانم فدای ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اکر مسیولی بعد از 50 سال نتونه اقتصاد را حل بکنه بنظرمن مشکل در کجاست
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
38
پاسخ
واقع بین باشید عامل همه این ناآرامیها بی تفاوتی دولت به گرانیها و حقوق مردم هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
38
18
پاسخ
ناامنی رو پزشکیان شروع کرد با گران کردن عمدی ارز عامدانه و اگاهانه . به حمایت 16 میلیون ساده لوح
پاسخ ها
یزدانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تکراری شده دیگه جواب نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
27
پاسخ
چرا فرافکنی می کنی؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005esQ
tabnak.ir/005esQ