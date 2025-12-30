صفحه خبر لوگوبالا تابناک
از تعداد زیاد تشییع‌کنندگان یک جنازه هشیار شوید!

ملاحظه مراسم و عکس و فیلم‌های منتشر شده از مراسم تشییع و تدفین «اکرام‌الدین سریع» ژنرال سابق پلیس افغانستان که چهارشنبه هفته گذشته در تهران ترور شد، نشان می‌دهد این واقعه فراتر از یک مراسم معمول مذهبی بود.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۶۶
| |
9645 بازدید
|
۲۰

از تعداد زیاد تشییع‌کنندگان یک جنازه هشیار شوید!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ در جمعیتی که «هزاران» نفر برآورد می‌شدند و روز شنبه ششم دی‌ماه 1404 در چهاردانگه در جنوب تهران در مراسم تشییع و تدفین شرکت کردند، شواهد زیادی وجود داشت که نشان می‌داد افراد کاملا سازمان یافته شرکت کرده‌اند و اغلب هم نظامیان دولت معروف به جمهوریت یا دوره اشرف غنی و نیز از گروه‌های مسلح سابق افغان بودند.

این جمعیت از نیروهای نظامی آموزش دیده و آشنا با کارکرد انواع سلاح و دارای ساختار انظباطی و تشکیلاتی و ارتباطی و حتی سلسله مراتب و بعضی از آنان کارکرده با قدرت‌های اشغالگر، از کشوری در کشور پذیرنده می‌تواند یک تهدید امنیتی بالقوه تلقی شود.

این نیروها با فرض اینکه حالا مسلح نیستند و سلاح در اختیار ندارند، چون ساخت و سازمان خود را دارند، قادرند به سرعت منسجم شوند، سازماندهی کنند و وارد فاز عملیاتی شوند.
 
آمارهایی که نهادهای دولتی از تعداد افغانستانی‌های مقیم ایران می‌دهند، هیچ وقت نه دقیق که حتی نزدیک به هم نبوده و نیستند که باور شود حضور اتباع خارجی در ایران کنترل شده است و مراقبت می‌شوند.

درست است که در میان اتباع افغانستانی در ایران افراد تحصیل کرده،کاردان،فرهیخته و مفید هم وجود دارندکه می‌توان از آنها استفاده کرد ولی حضور پُرتعداد نیروهای نظامی یک کشور خارجی در کشوری دیگر در هیچ جای دنیا معمول نیست.

نظامیان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی افغانستان در ایران باید بطور دقیق شناسایی شوند و تحت مراقبت و نظارت دقیق قرار گیرند زیرا آن‌ها به واسطه سابقه شغلی خود می‌توانند و این استعداد در آن‌ها وجود دارد کارهائی انجام دهند که تهدیدی علیه منافع ملی ایران باشد.

باید توجه شود که هرگونه تمرکز غیرشفاف نیروهای نظامی خارجی بالذات دارای خطرات و تهدیدهای امنیتی است و نباید با ساده سازی از آن عبور کرد. درباره حضور پُرتعداد نظامیان افغانستانی در ایران لازم است نهادهای ذیربط افکار عمومی را در جریان بگذارند. امنیت ملی مؤلفه‌ای است که با احساسات و تعارفات سیاسی همراهی ندارد و ملاحظات خاص خود را دارد. آن‌چه در مراسم تشیع و تدفین ژنرال افغانستانی در تهران دیده شد، یک رویداد ویژه بود که با امنیت کشور می تواند مرتبط باشد.

برچسب ها
اکرام‌الدین سریع امنیت تشییع جنازه نیروهای نظامی تهدید امنیتی خبر فوری مهاجران افغان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
92
پاسخ
وقتی کاربلد نباشی میشه این حالا جذب اتباع خارجی در کشورهای دیگه رو ببین از هفت خان رستم باید رد بشی تا بتونی وارد خاکشون بشی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
فقط سه چهار میلیون افغانی توتهران وحومه هستن توهمه مشاغل نفوذ کردن ازتمام خدمات عمومی وسوبسیدهای ایرانیان استفاده می کنن مترو اتوبوس نان وموادغذایی ودارو وبنزین یارانه ای
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
هیچ گشوری تودنیا هفده میلیون افغان بی سواد وفقیر وصرفا مصرف کننده توکشورش راه نمی ده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اخراج هفده میلیون اجنبی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
به قدری وقیح شدن که توفضای مجازی وواقعی ادعای مالکیت برخاک ایران رو دارن می گن ایران مال ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
90
پاسخ
مملکت ب حال خود رها شده ،مخصوصا در بحث امنیت و اقتصاد .در زمان جنگ ۱۲روزه هم نقش افغانهای مزدور ب خوبی معلوم شد ،واقعا باید اتفاقات بدتری رخ بدهد ؟آقایان وزارت کشور و انتظامی...چرا متوجه عمق فاجعه نیست ید
سردار جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
63
پاسخ
مانند بقیه بحران های کشور، وقتی واقع شد
تازه به فکرش میوفتند
البته که جنس این بحران اتباع خیلی متفاوت از دیگر بحران هاست
مقوله امنیت ملی را خیلی جدی تر بگیرید جمهوری اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
65
پاسخ
خواسته همه ایرانیان فقط اخراج افاغنه هست .حتی از چند نسل قبل .
خوب هاشون برند کشور خودشون را بسازند و بدهاشون هم د رکشورخودشون محاکمه بشند
ناشناس
|
Ireland
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
32
پاسخ
کارد دو لبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
30
پاسخ
افی ها بریزید بیرووووون
محسن گرجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
39
پاسخ
سوالی که وجود دارد . اگر سازمانهای اطلاعاتی ذیربط . اطلاع دارند که مشئله حل است . اما اگر اطلاع ندارد. فاجعه اطلاعاتی است .و می تواند چون جنگ 12 روزه فاجعه آور باشد. انشاال.. مسئولان ذیربط اشراف کامل دارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
48
پاسخ
کو گوش شنوا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
58
پاسخ
حوادث چند سال اخیر متاسفانه نشان می دهد دستگاه های مسئول علی رغم نفرات زیاد و هزینه های سنگین ، هیچ کنترلی بر اوضاع مملکت ندارند پس نباید توقع داشت اوضاع کنترل مهاجرین متفاوت باشد . شک نکنید هیچ کسی در ایران نمی داند چند تا مهاجر غیر قانونی در ایران است و‌ کحا زندگی می کنند و چجور آدمهایی هستند .
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
62
پاسخ
هزاران بار هر مسله را هشدار دادند و با لجاجت نپذیرفتند تا کار به بحران کشید .
