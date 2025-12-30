صفحه خبر لوگوبالا تابناک
موافقت آمریکا با ارایه جنگنده‌های «اف-۱۵» به اسرائیل

وزارت جنگ آمریکا بامداد سه‌شنبه از امضای قراردادی به ارزش ۸.۶ میلیارد دلار با شرکت بوئینگ برای تحویل ۲۵ فروند جنگنده به رژیم صهیونیستی خبر داد.
موافقت آمریکا با ارایه جنگنده‌های «اف-۱۵» به اسرائیل

پنتاگون اعلام کرد: این قرارداد شامل طراحی، ادغام، ابزار دقیق، آزمایش، تولید و تحویل ۲۵ فروند هواپیمای جدید اف-۱۵آی‌ای برای نیروی هوایی اسرائیل با امکان خرید ۲۵ هواپیمای اف-۱۵آی‌ای دیگر است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پنتاگون افزود که این قرارداد شامل فروش تجهیزات نظامی خارجی به اسرائیل است.

آمریکا مدت‌هاست که بزرگترین تأمین‌کننده سلاح برای رژیم صهیونیستی به عنوان نزدیکترین متحد خود در خاورمیانه بوده است.

معترضان طرفدار فلسطین و ضد جنگ در سراسر آمریکا خواستار پایان حمایت نظامی واشنگتن از اسرائیل به دلیل نسل کشی آن به غزه شده بودند، اما این خواسته‌ها در دولت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور سابق این کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

پنتاگون افزود که انتظار می‌رود تحویل این جنگنده ها به اسرائیل تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۵ تکمیل شود.

بنا بر این گزارش؛ با وجود جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه و قتل عام بیش از ۷۰ هزار نفر در این منطقه، آمریکا بدون هیچ شرطی مقادیر عظیمی کمک نظامی ارائه می‌کند؛ تفاهم‌نامه‌ای در سال ۲۰۱۶ وعده سالانه ۳.۸ میلیارد دلار یعنی بیش از ۱۰ میلیون دلار در روز از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را داد و کنگره نیز به‌طور منظم مبالغ بیشتری می‌افزاید.

از آمریکا انتظار می‌رود نه‌تنها از انتقاد علنی اسرائیل خودداری کند، بلکه در نهادهای بین‌المللی نیز از مواضع اسرائیل حمایت کند؛ آشکارترین نمونه آن وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که اسرائیل با آن‌ها مخالفت دارد، چه این قطعنامه‌ها منطبق با سیاست آمریکا باشند یا نباشند.

افزون بر این، اسرائیل به‌ندرت یا هرگز، مشمول برخی قوانین و سیاست‌های آمریکا می‌شود؛ به‌ویژه محدودیت‌های قانونی مرتبط با نقض حقوق بشر که درباره همه دریافت‌کنندگان کمک‌های آمریکا اعمال می‌شود.
 

