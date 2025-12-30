اولین واکنش پزشکیان به اعتراضات
معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در واکنش به اعتراضات بازاریان در پستی نوشت: به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.
قدرت خرید مردم !؟ کجاش حفظ شده شما دارید چراغ خاموش همه چیز را گران میکنید
همین که توییتر واسه مردم فیلتره ولی واسه مسئولین بازه خود گویای همه چی هست
با همتی میخوای مشکلات رو رفع کنی؟! دوربین مخفیه؟!!!
