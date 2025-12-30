صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اولین واکنش پزشکیان به اعتراضات

معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم.
اولین واکنش پزشکیان به اعتراضات

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در واکنش به اعتراضات بازاریان در پستی نوشت: به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.

معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم.

مسعود پزشکیان بازاریان اعتراضات وزیر کشور واکنش اقتصاد گرانی افزایش قیمت دلار
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
7
174
پاسخ
هیچ کاری نمیتونی بکنی!
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
144
پاسخ
قدرت خرید مردم !؟ کجاش حفظ شده شما دارید چراغ خاموش همه چیز را گران میکنید
ناشناس
|
Germany
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
152
پاسخ
همین که توییتر واسه مردم فیلتره ولی واسه مسئولین بازه خود گویای همه چی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
115
پاسخ
فکر میکنی بتونی کاری انجام بدی برای رفع مشکلات کشور؟
کیومرث
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
122
پاسخ
با همتی میخوای مشکلات رو رفع کنی؟! دوربین مخفیه؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
همتی کسی که رونده افزایشی دلار رو اغاز کرد حالامجرم به صحنه جرمش بازگشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
126
پاسخ
یعنی هنوز باید مشکلات رو بهث بگن؟ خودت متوجه نشدی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
97
پاسخ
اینو با وقت ملاقات نمیشه حل کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
121
پاسخ
کلا نمی گیری چی شده نه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
119
پاسخ
از بودجه‌ پیشنهادی شما معلومه چقدر دغدغه معیشت مردم رو داری
ناشناس
|
Ireland
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
8
91
پاسخ
جالبه وقتی سایر اقشار مردم اعتراض میکنند کسی ککش هم نمی گزه ولی بازاری که سروصدا کنه فوری بفکر راهکار میوفتن
