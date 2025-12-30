رئیس پلیس راه راهور فراجا با صدور هشدار جدی نسبت به تشدید بارش برف، باران و کولاک در محورهای مواصلاتی کشور، از رانندگان خواست که از انجام سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی و برف‌گیر خودداری کنند.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر، محورهای برون‌شهری در تعدادی از استان‌ها به‌ویژه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، همدان، زنجان و استان مرکزی با بارش سنگین برف، کولاک شدید، یخبندان و کاهش محسوس دید افقی مواجه هستند و شرایط برای تردد در بسیاری از این مسیرها به هیچ عنوان مناسب و ایمن نیست.

وی افزود: همان‌گونه که در ویدیوهای منتشرشده و پیوست این خبر به‌وضوح مشاهده می‌شود، شدت بارش برف و کولاک در برخی محورهای مواصلاتی به حدی است که موجب کندی شدید حرکت خودروها، انسداد مقطعی برخی مسیرها و گرفتار شدن تعدادی از وسایل نقلیه در برف و بوران شده است. این شرایط مخاطرات جدی برای رانندگان و سرنشینان خودروها ایجاد کرده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در پی این شرایط جوی نامساعد، مأموران پلیس راه به همراه نیروهای راهداری، امدادی و هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر در محورهای درگیر حضور دارند و در حال امدادرسانی، کمک به خودروهای گرفتار، روان‌سازی ترافیک و تأمین ایمنی مسیرها هستند.

استان‌های دارای بارش برف

وی در خصوص محورهای درگیر بارش برف، اظهار کرد: در محورهای زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، استان مرکزی، همدان بارش برف اعلام شده است.

انسداد محورهای غیرشریانی در چند استان

سردار کرمی‌اسد همچنین از انسداد تعدادی از محورهای غیرشریانی در استان‌های مختلف کشور به دلیل شدت بارش برف، کولاک و شرایط نامناسب جوی خبر داد و گفت: این محورها تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و امکان تردد در آن‌ها وجود ندارد. از جمله محورهای مسدود سروآباد – پاوه، سی‌سخت، پادنا

پونل، خلخال، رودبار، کهنوج، هفتگل – مسجدسلیمان، بوکان، مهاباد، جاسک است.

وی تأکید کرد: رانندگان از ورود به این مسیرها خودداری کرده و به هیچ‌وجه هشدارها و محدودیت‌های اعمال‌شده را نادیده نگیرند.

توصیه‌های پلیس راه به رانندگان

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و پیشگیری از حوادث جاده‌ای تصریح کرد: رانندگان پیش از ورود به محورهای برون‌شهری این استان‌ها، حتماً آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و یا شماره ۱۲۰ پلیس راهور استعلام کنند و از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز داشته باشند.

وی افزود: رانندگانی که ناچار به انجام سفر هستند، باید تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیرچرخ، سوخت کافی، لباس گرم، مواد غذایی، وسایل ایمنی و تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند و توصیه‌ها و دستورات پلیس راه و عوامل راهداری را به‌طور جدی رعایت کنند.

سردار کرمی‌اسد در پایان خاطرنشان کرد:توجه به هشدارهای پلیس، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پیگیری اطلاعیه‌های رسمی، نقش بسزایی در کاهش حوادث جاده‌ای، تسهیل عملیات امدادرسانی و حفظ جان هموطنان در شرایط ناپایدار جوی دارد.