واریز یارانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

دولت از اجرای یک برنامه ۲۰‌بندی با هدف تأمین معیشت مردم خبر داده است؛ برنامه‌ای که تمرکز اصلی آن بر حمایت مستقیم از خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی است. بر اساس اعلام مسئولان، یکی از محورهای این بسته حمایتی، واریز ماهانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است که به‌عنوان کمک‌هزینه معیشتی در نظر گرفته شده و قرار است به‌صورت منظم به حساب مشمولان واریز شود.

به گزارش تابناک، معاون سازمان برنامه و بودجه جزئیاتی از برنامه ۲۰ بندی دولت برای تامین معیشت مردم ارائه داد.

محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگوی خبری بیان کرد: ریاست محترم جمهور دیروز هم در مجلس گفتند قرار است آحاد کسانی که یارانه می‌گیرند را شامل شود. بنابراین جامعه هدف آن بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلا دارند کالابرگ می‌گیرند و احتمالا تمام کسانی که حتی در این یک سال هم حذف شدند جزو کسانی هستند که شامل‌شان می‌شود.

وی افزود: نقطه‌ای که فعلا راجع به آن بحث هست حداقل ۷۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر ماهانه خواهد بود.

وی اظهار داشت: ماهانه به هر نفر حداقل ۷۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد و از دی ماه آمادگی داریم این رقم را به مردم بدهیم.



قاسمی در ادامه تأکید کرد: اعتبار چند ماه هم پیشاپیش به حساب مردم واریز خواهد شد.



او گفت: خود مردم انتخاب خواهند کرد که اعتبار یارانۀ ۷۰۰ هزار تومانی را بگیرند یا سبد کالا بگیرند



وی افزود: هر ۳ ماه یکبار هم مردم می‌توانند انتخاب خودشان را تغییر دهند.



معاون سازمان برنامه در ادامه گفت: اعتبار هم به‌صورت نقدی واریز نخواهد شد بلکه خانواده‌ها می‌توانند با این اعتبار به‌جای سبد کالای مشخص، کالاهای دلخواه خودشان را بخرند.