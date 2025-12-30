صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واریز یارانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

دولت از اجرای یک برنامه ۲۰‌بندی با هدف تأمین معیشت مردم خبر داده است؛ برنامه‌ای که تمرکز اصلی آن بر حمایت مستقیم از خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی است. بر اساس اعلام مسئولان، یکی از محورهای این بسته حمایتی، واریز ماهانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است که به‌عنوان کمک‌هزینه معیشتی در نظر گرفته شده و قرار است به‌صورت منظم به حساب مشمولان واریز شود.
واریز یارانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

به گزارش تابناک، معاون سازمان برنامه و بودجه جزئیاتی از برنامه ۲۰ بندی دولت برای تامین معیشت مردم ارائه داد.

محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگوی خبری بیان کرد: ریاست محترم جمهور دیروز هم در مجلس گفتند قرار است آحاد کسانی که یارانه می‌گیرند را شامل شود. بنابراین جامعه هدف آن بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلا دارند کالابرگ می‌گیرند و احتمالا تمام کسانی که حتی در این یک سال هم حذف شدند جزو کسانی هستند که شامل‌شان می‌شود. 

وی افزود: نقطه‌ای که فعلا راجع به آن بحث هست حداقل ۷۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر ماهانه خواهد بود.

وی اظهار داشت: ماهانه به هر نفر حداقل ۷۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد و از دی ماه آمادگی داریم این رقم را به مردم بدهیم.
 
قاسمی در ادامه تأکید کرد: اعتبار چند ماه هم پیشاپیش به حساب مردم واریز خواهد شد.
 
او گفت: خود مردم انتخاب خواهند کرد که اعتبار یارانۀ ۷۰۰ هزار تومانی را بگیرند یا سبد کالا بگیرند
 
وی افزود: هر ۳ ماه یکبار هم مردم می‌توانند انتخاب خودشان را تغییر دهند.
 
معاون سازمان برنامه در ادامه گفت: اعتبار هم به‌صورت نقدی واریز نخواهد شد بلکه خانواده‌ها می‌توانند با این اعتبار به‌جای سبد کالای مشخص، کالاهای دلخواه خودشان را بخرند.

ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
372
50
پاسخ
بخدا اگه مردم دلسوزی مسئولین را ببینند حتی اگه مشکلاتشون هم درست نشه دعاشون میکنند و حداقل دل گرم میشن به زندگی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
قسم نخور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
دادا من خیلی دلسوزم ولی با دلسوزی نمیرم جراحی قلب بکنم ، مسئول برای حل مشکله ؛ نه قربون صدقه رفتن
بی نام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
یعنی چی اونجورکه به ضررماست حدعقل نقدی میدادید پول اب وبرق وگازمیدادیم اینجوری هم صدتومان کم شد هم فقط باید جنس بخریم اونم جنس گرون چیزی نمیشه که بعدهم کم کم قطع می کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
به والله یارانه 700تومنی درکارنیست این را گفتند تا باازادسازی قیمتها مردم اشوب نکنند نهایت نهایت میگن700یارانه موقع عمل 50تومن به یارانه اضافه میشود ماه بعد هم یارانه را بخاطر دوچرخه برای نوه قطع میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
29
461
پاسخ
تورم رو کنترل کنید مردم صدقه نمیخوان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
حق مردم بیشتر از اینهاست
اکرم نصیری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
من باردارم انقد گرونی خرج داروهام ندارم همسرم هم کار درست ندار انقد تو خونمون چیزی پیدا نکردم بخورم خون ریزی معده کردم کدوم مسئول بعد میگن بچه بیارین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
14
356
پاسخ
قیمت ارز واقعی سی تومنم نیست چرا ۱۳۰ تو پاچه مردم میکنی؟ الان با پنج دلار هفتصد هزار تومن مشکلی حل میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خواهر عزیزم امیدوارم همه چیز درست بشه خدا میدونه همه مثل هم هستیم ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
14
353
پاسخ
احتمالا وقتی این یارانه پرداخت شود شانه تخم مرغ شده 350 تومن و باتوجه به این که با هفتصد تومن می شود دو شانه خرید در صورتی که همین سال گذشته با یارانه 300 تومنی و تخم مرغ کمتر از 100 تومن بیشتر از سه شانه متوانستیم بخریم . تحلیل بقیه چیزها با شما !!!!
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تا دیدن اوضاع بازار شلوغ شده ، وعده سر خرمن میدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
الان شانه ای تخم ومرغ ۳۰۰تومانه اگر طرح اجرا بشه باید ۷۰۰بخری،یارانه ای که الان پول یه شانه تخم مرغ نیست ،
زارع
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
یارانه پنج نفره دهک یک تا سه جمعا دومیلیون باید دومیلیون فقط بده تفاوت قیمت برنج که گرون کردن ی خانواده پنج نفره در ماه دو کیسه برنج مصرف دارند البته با قناعت حالا این دومیلیون رو باید بزاره رو دو کیسه برنج،اینجاست که یارانه دوباره ازت میگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
20
360
پاسخ
همش از ریشه دروغ است
پاسخ ها
سامان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
سلام. بخدا پرداخت یارانه باعث تورم شدید میشه آخه کی میخواید بعهمید اصلا تمام مشکلات از پرداخت یارانه توسط پدیده قرن شروع شد
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
17
303
پاسخ
صدقه دولتی
پول ۲ کیلو ماهی با نیم کیلو گوشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
8
130
پاسخ
دولت مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل کند یارانه پیش کشش.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
7
95
پاسخ
دقت کنید ببینید یارانه کمتر میشه نه بیشتر ،
ببینید چی گفته ۳۰۰ یا۴۰۰ نقدی نمیدهند و ۷۰۰ تومان مجوز خرید کالا میشه ، چیزی که در بالا گفته شده قبلا ۴۰۰ نقد بود و ۴۰۰ کالا جمعا ۸۰۰میشد هر نفر ، حالا مگه هنر کرده دولت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
128
پاسخ
دولت ازترسش،چنین کاری کرده دیدید پس دولت پول کافی دارد که چنین کاری را فوری می‌خواهد انجام دهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
123
پاسخ
هرروزمیگن فرزندآوری تا فرزند به دنیا میاد یارانه سبد کالا همه قطع میکنن
