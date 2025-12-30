واریز یارانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر
به گزارش تابناک، معاون سازمان برنامه و بودجه جزئیاتی از برنامه ۲۰ بندی دولت برای تامین معیشت مردم ارائه داد.
محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگوی خبری بیان کرد: ریاست محترم جمهور دیروز هم در مجلس گفتند قرار است آحاد کسانی که یارانه میگیرند را شامل شود. بنابراین جامعه هدف آن بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلا دارند کالابرگ میگیرند و احتمالا تمام کسانی که حتی در این یک سال هم حذف شدند جزو کسانی هستند که شاملشان میشود.
وی افزود: نقطهای که فعلا راجع به آن بحث هست حداقل ۷۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر ماهانه خواهد بود.
وی اظهار داشت: ماهانه به هر نفر حداقل ۷۰۰ هزار تومان تعلق میگیرد و از دی ماه آمادگی داریم این رقم را به مردم بدهیم.
قاسمی در ادامه تأکید کرد: اعتبار چند ماه هم پیشاپیش به حساب مردم واریز خواهد شد.
او گفت: خود مردم انتخاب خواهند کرد که اعتبار یارانۀ ۷۰۰ هزار تومانی را بگیرند یا سبد کالا بگیرند
وی افزود: هر ۳ ماه یکبار هم مردم میتوانند انتخاب خودشان را تغییر دهند.
معاون سازمان برنامه در ادامه گفت: اعتبار هم بهصورت نقدی واریز نخواهد شد بلکه خانوادهها میتوانند با این اعتبار بهجای سبد کالای مشخص، کالاهای دلخواه خودشان را بخرند.
ببینید چی گفته ۳۰۰ یا۴۰۰ نقدی نمیدهند و ۷۰۰ تومان مجوز خرید کالا میشه ، چیزی که در بالا گفته شده قبلا ۴۰۰ نقد بود و ۴۰۰ کالا جمعا ۸۰۰میشد هر نفر ، حالا مگه هنر کرده دولت؟