جلوگیری از بخار شیشه در زمستان با چند ترفند خانگی
به گزارش تابناک؛ همچنین به معرفی راههایی برای جلوگیری از بخار گرفتن پنجرهها در پاییز و زمستان میپردازیم. پس از آن به سراغ تشریح تاثیرات بخار گرفتن پنجرهها از داخل و خارج میرویم. سپس به این سوال پاسخ میدهیم که چرا بخار بین لایههای شیشه متراکم میشود؟ و راه حلهای فنی رفع مشکل بخار شیشه را شرح میدهیم. در پایان نیز به سوالات متداول در این ارتباط پاسخ میدهیم.
راههایی برای جلوگیری از بخار گرفتن پنجرهها در زمستان
وقتی هوای گرم با شیشه خنکتر تماس پیدا میکند، میعان تشکیل میشود. بخار گرفتن پنجرهها بعد از یک شب یا یک روز، به دلیل تفاوت دما و رطوبت داخل و خارج اتاق، یک مشکل رایج در ماههای سردتر سال است.
اگرچه این یک پدیده طبیعی است، اما نشاندهنده مشکلات احتمالی تهویه یا عایقبندی در اتاق نیز هست. امروز میخواهیم بفهمیم که چرا پنجرهها بخار میکنند و روشهای مؤثری را برای جلوگیری از این مشکل بیاموزیم.
پدیده بخار کردن شیشه؛ چرا پنجرهها از داخل بخار میکنند؟
بخار گرفتن پنجرهها در یک آپارتمان یا خانه از داخل، یک مشکل رایج است که بسیاری از مردم در فصول پاییز و زمستان با آن مواجه میشوند.
دلیل این پدیده، تفاوت دما بین فضای داخلی اتاق و هوای بیرون است. وقتی بیرون سرد و داخل گرم و مرطوب است، بخار آب روی پنجرهها جمع میشود و اغلب باعث بخار گرفتن پنجرهها در زمستان یا پاییز میشود.
وقتی متوجه شدید که پنجرهای از داخل بخار میکند، ارزش دارد اقداماتی را برای رفع مشکل انجام دهید. برای جلوگیری از این امر، حفظ دما و رطوبت مناسب در اتاق مهم است.
تهویه منظم اتاقها، به خصوص پس از حمام یا پخت و پز، ایده خوبی است. همچنین استفاده از سیستمهای تهویهای که به طور موثر رطوبت هوا را از بین میبرند، روش خوبی است.
استفاده از پنجرههای عایق استاندارد هم در چنین شرایطی به طور قابل توجهی کمک میکند. عوامل جوی مانند رطوبت، دما و وجود باران یا شبنم، تأثیر عمدهای بر تبخیر پنجره از بیرون دارند.
در مناطقی با رطوبت بالا، مانند مناطق نزدیک آب یا باتلاقها، و در مناطقی با گردش هوای ضعیف، بخار کردن پنجره شاید قابل توجهتر باشد.
تاثیرات ایجاد بخار روی پنجرهها از داخل
تبخیر پنجره از داخل میتواند عوارض جانبی مختلفی داشته باشد که ارزش دانستن و درک آنها را دارد. اول از همه، بخار پنجرههای خانه، دید را مختل میکنند که میتواند بهویژه هنگام انجام فعالیتهای روزانه در فضای داخلی خانه مشکلساز باشد.
علاوه بر این، بخار پنجرهها نشان میدهد که عایقبندی شیشه مشکل دارد و منجر به از بین رفتن دمای خانه و انرژی میشود.
این شرایط، احتمالا بر وضعیت حرارت در خانه تأثیر بگذارد، اتلاف گرما را افزایش دهد و باعث احساس سردی در خانه شود.
هنگامی که از مشکل آگاه میشویم، مطمئناً به این فکر میکنیم که برای جلوگیری از بخار پنجرهها از بیرون یا داخل چه باید کرد.
برای جلوگیری از این شرایط، مهم است که به طور منظم تهویه و رطوبت کافی را در محل حفظ کنیم.
همچنین ارزش دارد که از وضعیت پنجرهها و عایقبندی آنها مراقبت کنیم تا از نشت و خروج گرمای خانه جلوگیری شود.
چرا بخار بین لایههای شیشه متراکم میشود؟
چرا شیشههای پنجرههای پلاستیکی بخار میکند و چرا بخار آب بین لایههای شیشه در پنجرهها متراکم میشود؟
این یک پدیده نامطلوب است که احتمال دارد نشاندهنده نشتی در عایقبندی شیشه باشد. امکان دارد که علت این مشکل، نشست گاز بین شیشهها باشد که مسئول عایقبندی پنجره است.
برای حل این مشکل، شاید لازم باشد عایقبندی شیشه را تعویض کنید. مشورت با سازنده پنجره، به خصوص اگر تحت گارانتی باشد، ارزشمند است. یک متخصص میتواند وضعیت را ارزیابی کرده و راه حل مناسبی را پیشنهاد دهد.
چه راه حلهای فنی میتواند به رفع مشکل بخار شیشه کمک کند؟
برای جلوگیری از ایجاد بخار روی پنجرهها از بیرون چه کاری میتوان انجام داد؟ برای رفع مشکل بخار پنجره، چندین راه حل فنی وجود دارد که میتوانند موثر باشند.
یکی از آنها، دریچههای اتاق است که میتوانند هوای تازه را فراهم کنند. راه حل دیگر، تجهیزات ویژهای است که امکان تهویه مؤثر را فراهم میکنند.
سادهترین راه، استفاده از میکروتهویه یا سفارش پنجرههایی با قاب «فریم گرم» (Warm-Frame) است که تأثیر مثبتی بر اثر به اصطلاح شبنم دارد.
سوالات متداول در ارتباط با بخار پنجره
چرا پنجرههای خانه از داخل بخار میگیرند؟
بخارگرفتگی پنجرهها نتیجه تفاوت بین دمای داخل و خارج و رطوبت بیش از حد در اتاق است.
چرا پنجرههای خانه از بیرون بخار میکنند؟
بخارگرفتگی پنجرهها از بیرون یک پدیده طبیعی است که در اثر تراکم در هنگام اختلاف دمای زیاد ایجاد میشود.