اقدام نظامی آمریکا علیه ایران از مهمترین اتفاقات ۲۰۲۵ بود/ جهان با حضور ترامپ امنیت کمتری دارد
عضو انجمن فیلسوفان آمریکا معتقد است چگونه آمریکا میتواند روسیه را بهدلیل تلاش برای تصرف اوکراین یا چین را بهدلیل تهدید تایوان محکوم کند، یا دزدی دریایی در آبهای بینالمللی را محکوم کند، وقتی خودِ ایالات متحده، گرینلند و پاناما را تهدید به تصرف میکند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در سال ۲۰۲۵ میلادی چند رویداد بینالمللی مهم رخ داد که تأثیر زیادی بر تحولات جهانی گذاشتند. از بین آنها مهمترینها عبارتاند از:
۱-اجلاس گروه ۲۰ (G ۲۰) در ژوهانسبورگ: این اجلاس در ۲۲–۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ در آفریقای جنوبی برگزار شد و اولین بار بود که قاره آفریقا میزبان این نشست مهم بینالمللی بود. این نشست بر موضوعاتی مثل «همبستگی، برابری و توسعه پایدار» متمرکز بود و تلاش شد صدای کشورهای جنوب جهانی در مسائل اقتصادی و توسعهای قوت بگیرد، اگرچه غیبت رهبران برخی از قدرتهای بزرگ مثل چین، روسیه و حتی آمریکا باعث توجه رسانهها شد.
۲-نشست سران ناتو در لاهه: نشست ناتو در ۲۴–۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ در لاهه (هلند) برگزار شد که به خاطر زمینههای امنیتی و بحرانها – به ویژه جنگ در اوکراین، افزایش هزینههای دفاعی و اختلافات بین اعضا – یکی از نقاط حساس در معادلات جهانی بود.
۳-اجلاس اقدام هوش مصنوعی در پاریس: در ۱۰–۱۱ فوریه ۲۰۲۵ در فرانسه اجلاس بینالمللی اقدامات در حوزه هوش مصنوعی برگزار شد که بیش از ۱۰۰ کشور در آن حضور داشتند و روی چالشها و فرصتهای جهانی هوش مصنوعی تمرکز کردند — از تنظیم قوانین گرفته تا تبادل فناوری میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه.
۴-جنگ و تنشهای منطقهای: برخی منابع تحلیلی اشاره میکنند که در سال ۲۰۲۵ تنشهای نظامی جدیدی در خاورمیانه و سایر مناطق باعث شد موضوعات امنیتی و صلح جهانی در دستورکار قدرتهای بزرگ قرار بگیرد، بهویژه اگر گزارشی از جنگ یا درگیریهای نظامی را در نظر بگیریم.
در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک مصاحبهای با پروفسور «چارلز تالیافرو» عضو انجمن فیلسوفان آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.
چارلز تالیافرو فیلسوف آمریکایی متخصص در الهیات و فلسفه دین است. او استاد ممتاز فلسفه در کالج سنت اولاف، محقق ارشد موسسه تحقیقات وفادار و عضو موسسه سلطنتی فلسفه است. وی دانشآموخته دانشگاه براون و هاروارد بوده و عضو انجمن فیلسوفان آمریکا به شمار میآید. او نویسنده، همنویسنده، ویراستار، یا یکی از ویراستاران بیست کتاب است که اخیراً «تصویر در ذهن» است. خداباوری، طبیعت گرایی و تخیل، با همکاری هنرمند آمریکایی جیل ایوانز. او محقق مدعو یا مدعو در تعداد زیادی از دانشگاهها از جمله براون، کمبریج، نوتردام، آکسفورد، پرینستون و دانشگاه شیکاگو بوده است. از سال ۲۰۱۳، تالیافرو سردبیر مجله Open Theology است.
*بهطور کلی، اگر بخواهیم یک رویداد یا مسئله را بهعنوان مهمترین رخداد جهانی در سال ۲۰۲۵ نام ببریم، آن چیست؟
بازگشت دونالد ترامپ به مقام ریاستجمهوری ایالات متحده. بیشک این موضوع پیامدهای عظیمی در داخل آمریکا داشت: از کاهش حمایت از علوم، تهدید آزادی مطبوعات و آزادی علمی، اقدامات تهاجمی ضد مهاجرت، انکار تغییرات اقلیمی، پاکسازی هرگونه صدای مخالف در ارتش و دولت، عفو کسانی که برای تضعیف یک انتخابات آزاد دست به شورش زدند.
اما همچنین پیامدهای جهانی نیز داشته است: قطع کمکها به نیازمندان (کمکهای مقابله با قحطی)، اقدام نظامی علیه ایران و ونزوئلا، کمک به حملات اسرائیل علیه فلسطینیها، جنگ جهانی تجاری (با تأثیر بر اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی)، پاداشدادن به تهاجم روسیه در اوکراین، آسیبزدن به اتحاد ناتو، و تهدید کانادا، پاناما و گرینلند.
*در حوزههای سیاسی، امنیتی و نظامی، اگر بخواهید مهمترین رویداد سال ۲۰۲۵ را مشخص کنید، کدام را برجسته میکنید و چرا؟
جهان امروز با حضور رئیسجمهور دونالد ترامپ امنیت کمتری دارد. چگونه آمریکا میتواند روسیه را بهدلیل تلاش برای تصرف اوکراین یا چین را بهدلیل تهدید تایوان محکوم کند، یا دزدی دریایی در آبهای بینالمللی را محکوم کند، وقتی خودِ ایالات متحده، گرینلند و پاناما را تهدید به تصرف میکند و کشتیهای ونزوئلا را در آبهای بینالمللی توقیف میکند؟
*با توجه به روندهای کنونی در نظام بینالملل، آیا کشورها بهسمت همکاری بیشتر حرکت خواهند کرد یا بهسمت رقابت و درگیری؟ به بیان دیگر، ماهیت نظم بینالمللی آینده بیشتر تعاملی خواهد بود یا باید انتظار پتانسیل بیشتری برای درگیری داشته باشیم؟
متأسفانه باید بگویم که مگر اینکه ترامپ تغییر جهت اساسی داشته باشد، فکر میکنم آشوب و درگیری در آینده قرار دارد. شاید هند و پاکستان بهدنبال صلحی پایدار بروند، شاید روسیه و اوکراین به نوعی توافق برسند. بسیار بعید بهنظر میرسد، اما شاید تروریسم کاهش یابد. اینها دعاهای من هستند، نه پیشبینیهایم.
*اگر سال ۲۰۲۵ درسی برای سال ۲۰۲۶ داشته باشد، آن درس چیست؟
امیدوارم این درس باشد که زورگویی شاید اهداف کوتاهمدت را محقق کند، اما درس بزرگ تاریخ این است که چنین جاهطلبیهای امپراتوری عمر محدودی دارند، حتی اگر عمرشان بهاندازه امپراتوری روم، ناپلئون یا بریتانیا طولانی باشد.