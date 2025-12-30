صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تابناک بررسی می‌کند؛

ورود رسمی ارزان‌ترین‌ها به باشگاه میلیاردی‌ها / موج دوم گرانی خودرو در راه است؟

این روزها بازار خودرو شاهد مرگ نمادین خودروی ارزان‌قیمت است؛ زمانی که «ساینا» و «اطلس» به عنوان آخرین پناهگاه‌های قشر ضعیف، با کبر و غرور از مرز یک میلیارد تومان عبور کردند، در واقع تیر خلاصی به قدرت خرید میلیون‌ها ایرانی شلیک شد و ثابت کرد که این جهش قیمت‌ها ، دیگر یک نوسان اقتصادی ساده نیست، بلکه یک دهن‌کجی آشکار به مردمی است که بین وعده‌های پوشالی واردات و واقعیت در حال تماشای ذوب شدن رویاهایشان هستند.
کد خبر: ۱۳۴۸۶۵۲
| |
4193 بازدید
|
۵

ورود رسمی ارزان‌ترین‌ها به باشگاه میلیاردی‌ها / موج دوم گرانی خودرو در راه است؟

در حالی که فنر تورم در بازار خودرو با شدت تمام باز شده و قیمت‌ها در مسیر صعودی رکوردهای ۹۰ میلیونی را جابه‌جا می‌کنند، سکوت نهادهای نظارتی بهت‌آور است این درحالی است که ورود ارزان‌ترین مدل‌های سایپا به باشگاه میلیاردی‌ها، تیر خلاصی بر پیکر «وعده‌درمانی» هایی بود که قرار بود بازار شب عید را آرام کنند و حالا باید منتظر بهمن‌ماهی بود که در آن قیمت‌ها نه‌تنها به لرزه درمی‌آیند، بلکه آوار تورم را بر سر تمام متقاضیان واقعی خراب خواهند کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که تنها سه ماه تا پایان سال باقی مانده است اما تقاطع «رشد نرخ ارز»، «کاهش عرضه» و «تقاضای فصلی» بازار خودرو را به لرزه درآورده است؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می دهد که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با جهش‌های چند ده میلیون تومانی، رکوردهای جدیدی را ثبت کرده‌اند .

بررسی قیمت ها از بازار خودرو و سایت های فروش اینترنتی خودرو نشان می‌دهد که بازار خودرو به لیدری محصولات جدید و مونتاژی، در حال جبران عقب‌ماندگی خود از نرخ ارز است و نکته کلیدی معاملات امروز، ورود رسمی خودروهای اقتصادی مانند اطلس G و ساینا اتوماتیک به کانال یک میلیارد تومان را نشان می دهد که این اتفاق نشان‌دهنده تغییر تعریف «خودروی ارزان‌قیمت» در ذهن مصرف‌کننده ایرانی است.

ری‌را با رشد ۷۵ میلیون تومانی در یک روز، نشان داد که نوسانات در رده خودروهای مدرن داخلی شدیدتر است و در بخش مونتاژی‌ها نیز هایما 7X با افزایش ۹۵ میلیون تومانی، پیشتاز گرانی بود. همچنین شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته ۶۳ میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، اطلس G افزایش بهای ۱۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی یک میلیارد تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. همچنین، ساینا اتوماتیک رشد ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد تومان مورد معامله قرار گیرد.

به نظر می‌رسد کاهش تیراژ تولید در ماه‌های اخیر و قطره‌چکانی بودن عرضه خودروهای وارداتی، خریداران را به سمت بازار آزاد سوق داده و تعادل را کاملاً به نفع فروشندگان تغییر داده است. اما در بازار وارداتی ها ، رسپکت ۲ با افزایش ۹۰ میلیون تومانی به نرخ معاملاتی ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان رسید همچنین دیگنیتی پرستیژ افزایش بهای ۹۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان خرید و فروش شود.

بیجینگ U۵ رشد بهای ۹۵ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شود و از طرف دیگر، اکستریم TX رشد بهای ۹۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ پنج میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان به معاملات امروز رسید. 

به گزارش تابناک، در شرایطی که فنر قیمت ها در بازار خودرو به دلیل فشار تورم انباشته رها شده است اگر سیاست‌های کنترلی در بازار ارز و عرضه خودرو به‌ویژه وارداتی‌ها تغییر نکند، احتمال می‌رود در بهمن‌ماه شاهد موج دوم گرانی‌ها باشیم. 

بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
24
پاسخ
نمی خریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
31
5
پاسخ
لطفا از تشویش اذهان عمومی خودداری کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
15
پاسخ
خلایق هر چه لایق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
9
پاسخ
با تعرفه های سنگین واردات خودرو و قیمت بالای ارز خودرو سازها هرکاری که می‌خواهند میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
4
پاسخ
همشون و خریدن آخه میشه این همه سکوت و بی موالاتی
