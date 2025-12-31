داستان شرکتی که پول گرفت، اما شاسی نداد! / از وعده ۳۰ روزه تا انتظار ۱۰ ماهه در رونیکا پالاس
تراژدی «نگین تندیس الماس» وارد فاز جدیدی شده است؛ به طوری که پس از ماهها خلف وعده در تحویل خودروهای تویوتا و ابهام در نوبتدهی، حالا خبر لغو نمایندگی شرکت تامینکننده چینی، تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان اعتماد خریداران شلیک کرده است. گزارشی که پیش رو دارید، روایتی است از خشم مردمی که سرمایه زندگیشان را به شرکتی سپردهاند که اکنون به جای پاسخگویی، با نیروهای حراستی به استقبال آنها میرود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که قرار بود واردات خودرو قفل بازار داخلی را بشکند، حالا خود به قفلی بزرگ بر سرمایههای مردم تبدیل شده است. شرکت «نگین تندیس الماس» که روزی با بنرهای پرزرقوبرق تویوتاهای ۲۰۲۴ و وعده عرضه مدلهای محبوب تویوتا ازجمله لوین، کرولا کراس و فرانتلندر مبالغ هنگفتی را از مردم جذب کرده است، اکنون در کانون اعتراضات و گلایههای شدید خریداران قرار دارد و بوی «کلاهبرداری ساختارمند» از آن به مشام میرسد؛ جایی که واریزیهای ۱.۷ میلیارد تومانی، ۱۰ ماه است که در راهروهای مجتمع رونیکا پالاس بیپاسخ ماندهاند.
اصلیترین گلایه مردم و به ویژه مخاطبان تابناک، خلف وعده زمانی این شرکت است؛ مردم می گویند در حالی که این شرکت با وعده تحویل ۳۰ روزه، مبالغ سنگینی از جمله پیشپرداختهای ۱ میلیارد تومانی و تکمیل وجههای ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیونی دریافت کرده است اما بسیاری از مشتریان با گذشت بیش از ۱۰ ماه از نخستین واریزیها، هنوز رنگ خودروی خود را ندیدهاند و یا اینکه با وجود تکمیل وجه، هنوز هیچ شماره شاسی یا زمان مشخصی برای تحویل ازسوی شرکت به آنها اعلام نشده است.
یکی دیگر از موارد چالشبرانگیز در پرونده این شرکت، عدم شفافیت در نوبتدهی است به طوری که مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که برخی از مشتریان که دیرتر واریز وجه کردهاند، خودروی خود را زودتر دریافت کردهاند؛ در حالی که ثبتنامکنندگان قدیمیتر همچنان در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند که این موضوع شائبه «رابطهبازی» یا سوءمدیریت در توزیع را تقویت کرده است.
در حالی که قیمت مبادی ورودی و قیمت هایی که از مشتریان مطالبه کرده اند برای برخی مدلها تفاوت دارد و این اختلاف قیمت در کنار تاخیر طولانی، باعث شده تا خریداران احساس کنند سرمایهشان در دست شرکت بلوکه شده و عملاً از سود ناشی از گردش این پول محروم شدهاند.
مراجعهکنندگان به دفتر مرکزی شرکت در مجتمع «رونیکا پالاس» تهران، از برخورد سرد و غیرپاسخگو گله دارند و به گفته معترضان، به جای شفافسازی، از نیروهای انتظامی و حراستی برای کنترل تجمعات استفاده میکند و پاسخهای ارائه شده نیز عمدتاً وعدههای پوچی است که هر بار تمدید میشود.
از سویی دیگر، اخبار نگرانکننده مبنی بر لغو نمایندگی شرکت چینی «استارلایت» به عنوان تامینکننده محصولات برای این شرکت، تیر خلاصی بر اعتماد نیمبند مشتریان بود که این موضوع نگرانیها را درباره توانایی شرکت در تامین قطعات و خدمات پس از فروش و حتی تحویل خودروهای باقیمانده دوچندان کرده است.
تماس خبرنگار تابناک با مدیرعامل این شرکت به جایی نرسید اما واحد اطلاع رسانی از قول مدیرعامل اعلام کرد که تا به امروز بخش عظیمی از تعهدات شرکت انجام شده و الباقی هم در حال طی مراحل اداری است که قرار است تا پایان ماه آینده تحویل مشتریان شود همچنین تاکید بر این شد که از آنجایی که این اطلاعات از مشتری ها دارای تناقض است و هر مشتری زمان تحویل آن با دیگری متغیر است طبیعتا قیمت ها متغیر شده لذا قیمت های متفاوت ملاک نیست .
آنچه امروز در پرونده «نگین تندیس الماس» دیده میشود، فراتر از یک اختلاف تجاری ساده است که این وضعیت نشاندهنده یک خلأ نظارتی عمیق در بازار خودروهای وارداتی است و پرسش صریح مردم این است که چگونه یک شرکت اجازه مییابد هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم را به بهانه واردات بلوکه کند، اما در مقابل سادهترین تعهدات قراردادی خود پاسخگو نباشد؟
چرا نباید وزارت صمت بگه ماشین بیاد گمرک مدارک بدید بر اساس تعداد وارد شده و با قیمت قژعی ثبت نام کنید
سازمان حمایت هم اصلا مدارک درست برسی نمیکنه و به نظر میرسه با این ۲۰ تا ۲۵ شرکت که همه ام باهم رفیق هستند ساخته است
میشه تابناک به ما بگی راین خودرو وابسته به کرمان چطور در ثبت نام جدید فچلکس id4 قیمت از ۴/۷۰۰ کرد ۶/۳۰۰۰ ؟؟؟ میگه ۱۵روزه ام تحویل میده یعنی خیلی وقته خریده و با ارز پایین خریده
خلا قانونی وجود داره که دست عده ای برای سو استفاده از مال مردم رو باز گذاشته
بنظر مجلس باید ورود کنه قوانین جدید در این خصوص تصویب بشه