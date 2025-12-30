صفحه خبر لوگوبالا تابناک
چرا به یک مداح آیفون 17 هدیه می دهید؟/این‌کج‌سلیقگی‌هایتان عمدی است یا از روی ناآگاهی؟

سوال دیگر این است که در روزگار گرانی و سختی‌های مالی و اقتصادی مردم، چرا باید به یک‌مداح که چهره‌ای مذهبی محسوب می‌شود، آیفون ۱۷ هدیه داده شود تا احساسات مردم تحریک شود که ما گرسنه‌ایم و به نان شب محتاج و به یک‌مداح آیفون گران‌قیمت هدیه می‌دهند؟ این دیگر چه هیاتی است؟ 
این‌کج‌سلیقگی‌هایتان عمدی است یا از روی ناآگاهی؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از احادیث امام صادق (ع) این است که یک‌‌ساعت اندیشه و تامل، بهتر از یک‌سال عبادت است. با پیروی از این‌حدیث معصوم بنا داریم در آستانه سالروز میلاد امام جواد (ع) در یک‌اتفاق که به‌تازگی در یکی از هیات‌های مذهبی افتاد بپردازیم و کمی تامل کنیم.

مثل فاطمیه‌ها و محرم‌های هرسال که با رسیدن‌شان، بلندگوها و رسانه‌های دشمن شروع به شبهه‌پراکنی می‌کنند [موضوعات از قبیل این‌که پول نذری‌ها را به فقرا بدهید و مادربزرگ مریضم در آمبولانس پشت دسته عزاداری ماند و از دنیا رفت و ...]، ایام فاطمیه ۱۴۰۴ هم مصادف شد با شبهه‌پراکنی‌های فردی معمم به‌نام عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و احساسات مذهبی بسیاری از مردم را تحریک کرد. طبق معمول هم عده‌ای شروع به فحاشی کردند و عده‌ای دیگر با منطق و علم پاسخ شبهات را دادند. 

این‌میان حجت‌الاسلام حامد کاشانی به مناظره با آقای اردستانی پرداخت و جواب همه شبهات او را داد. دوست و دشمن هم به شیوه پاسخ‌گویی و متنانت کاشانی اعتراف کردند. 

چندروز پس از پخش فیلم جلسه مناظره و پایان ایام فاطمیه، یکی از مداحان جوان [نگارنده این‌مطلب تا پیش از این‌اتفاق نام این‌مداح را نشنیده بود] که نسبت به اردستانی از لفظ رکیک و ناسزا استفاده کرده بود، در یک‌مجلس مولودی مورد تحسین حاضران قرار گرفت و یک‌گوشی آیفون ۱۷ به‌عنوان هدیه دریافت کرد. شبکه صهیونیستی اینترنشنال و دیگر شبکه‌های معاند ضد ایرانی هم خوراک رسانه‌ای خوبی پیدا کرده و به این‌مساله پرداختند. 

برپایه همان‌حدیث امام صادق (ع) می‌خواهیم به‌جای یک‌ساعت تامل، یک‌دقیقه و یا حتی یک‌لحظه تامل کنیم! یا طرح یک‌سوال!

مداح جوان با فحاشی نسبت به اردستانی، نظرات و واکنش‌های منفی زیادی دریافت کرد و مداحان دیگر او و دیگران را از فحاشی و برخورد زشت نهی کردند. اما نظرات خودی و غیر خودی نسبت به حجت‌الاسلام کاشانی مثبت بود و مداحان و علما از او تقدیر و تشکر کردند. حالا سوال و جای تامل این‌جاست که آن‌هیات مورد نظر که به مداح فحش‌دهنده، آیفون ۱۷ هدیه داد، نباید این‌تقدیر و تشکر را نسبت به آقای کاشانی که دهان فرد شبهه‌افکن نسبت به معارف اهل بیت و حضرت زهرا (س) را با علم و منطق دوخت، روانه می‌کردند؟ 

سوال دیگر این است که در روزگار گرانی و سختی‌های مالی و اقتصادی مردم، چرا باید به یک‌مداح که چهره‌ای مذهبی محسوب می‌شود، آیفون ۱۷ هدیه داده شود تا احساسات مردم تحریک شود که ما گرسنه‌ایم و به نان شب محتاج و به یک‌مداح آیفون گران‌قیمت هدیه می‌دهند؟ این دیگر چه هیاتی است؟ 

واقعا این دیگر چه‌هیاتی است؟ هیات بچه‌های جوان ناپخته است که ناخواسته بهانه دست شبکه‌های معاند می‌دهند یا این‌به‌ظاهر کج‌سلیقگی‌هایشان از روی قصد و عمد است و هدفی پشت این‌رفتارهای به‌ظاهر تند و متعصبانه خوابیده است؟ آیا در این‌فاطمیه که گذشت با سناریویی از پیش‌تعیین‌شده مواجه بودیم؟ یکی ایجاد شبهه کند، یکی فحش بدهد، یکی منطقی پاسخ بدهد و در نهایت به آن‌که فحش داده جایزه‌ای گران و دست‌نیافتنی بدهند تا دل مردم بسوزد؟

التماس دعا و البته التماس تفکر!

صادق وفایی 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Oman
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
77
پاسخ
ساعت خواب! تحریم‌ها فقط برای مردم هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اونا هیات نیستن داداش، هنوز نفهمیدی خروجی این جلسات چی بوده تا حالا؟؟؟
هیات و مسجد اگه مردمی و همه گیر نباشه بی فایده ست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مداح امام حسین مجهز به ابزار یزید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
97
پاسخ
بالاتر از کج سلیقگی ، درک و فهم افرادیه که متأسفانه می لنگه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
در ایران این اتفاقات اکثرا نه کج سلیقگی هست نه ربطی به درک و فهم داره...کاملا با برنامه هست البته واسطه ها از روی بیشعوری و نادانی توسط بازیگردان تحریک و تهییج میشن تا اینکارو بکنن...این نیست که همه نفوذی و خائن باشن...در مدیریت سطوح بالای مملکت هم همینه...مشاورها و تصمیم سازهارو باید رصد کرد و البته نباید هم به مدیری رای داد که از خودش قوه تشخیص و نظر کارشناسی حداقلی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
71
پاسخ
این کج سلیقگی نیست .یک رویه رایج است. عینک آفتابی غربی ، آیفون آمریکایی، بنز و بی ام دبلیوی آلمانی دارند و از کربلا و اسلام حرف می زنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وقتی خودی ها آیفون می خرن و باهاش کلاس می ذارن از بقیه چ انتظاری دارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
48
پاسخ
چرا یک بار برای همیشه نمی خواهیم قبول کنیم که نفوذیها در ایران جولان می دهند و از قضا در گروه های به ظاهر مدهبی بیشتر .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
144
پاسخ
به مداح آیفون میدن به پژوهشگر قابلمه
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
61
23
پاسخ
به نظر بیشتر عمدی میرسه برای تخریب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
هنوز خوابی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
بنده خدا بیدار شو
Cav.is.main
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
69
پاسخ
درامد مذهبی ها بیشتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
75
پاسخ
مگر مداح ها کی هستند که از آنها انتظار فوق العاده دارید . اینها بهترین زندگی را حق مسلم و حتا خواست خدا می دانند . نه مطالعه ای نه خودسازی نه سواد .مداحی شغل آنها است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
44
پاسخ
اره بابا همچی عمدیه لند کوروزا 100 هزار میلیارد ها زمین ولنجک همشون عمدی برا تخریب این دوستان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
29
پاسخ
تو مملکت ما توییتر و اینستاگرام گوشی امریکایی و اینترنت سفید و چپاول بیت المال و رانت و مافیا و رباخواری و هر فسادی که به ذهنت میرسه برای یه عده مستحبه واسه دیگران دریست به سوی جهنم
