سوال دیگر این است که در روزگار گرانی و سختی‌های مالی و اقتصادی مردم، چرا باید به یک‌مداح که چهره‌ای مذهبی محسوب می‌شود، آیفون ۱۷ هدیه داده شود تا احساسات مردم تحریک شود که ما گرسنه‌ایم و به نان شب محتاج و به یک‌مداح آیفون گران‌قیمت هدیه می‌دهند؟ این دیگر چه هیاتی است؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از احادیث امام صادق (ع) این است که یک‌‌ساعت اندیشه و تامل، بهتر از یک‌سال عبادت است. با پیروی از این‌حدیث معصوم بنا داریم در آستانه سالروز میلاد امام جواد (ع) در یک‌اتفاق که به‌تازگی در یکی از هیات‌های مذهبی افتاد بپردازیم و کمی تامل کنیم.

مثل فاطمیه‌ها و محرم‌های هرسال که با رسیدن‌شان، بلندگوها و رسانه‌های دشمن شروع به شبهه‌پراکنی می‌کنند [موضوعات از قبیل این‌که پول نذری‌ها را به فقرا بدهید و مادربزرگ مریضم در آمبولانس پشت دسته عزاداری ماند و از دنیا رفت و ...]، ایام فاطمیه ۱۴۰۴ هم مصادف شد با شبهه‌پراکنی‌های فردی معمم به‌نام عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و احساسات مذهبی بسیاری از مردم را تحریک کرد. طبق معمول هم عده‌ای شروع به فحاشی کردند و عده‌ای دیگر با منطق و علم پاسخ شبهات را دادند.

این‌میان حجت‌الاسلام حامد کاشانی به مناظره با آقای اردستانی پرداخت و جواب همه شبهات او را داد. دوست و دشمن هم به شیوه پاسخ‌گویی و متنانت کاشانی اعتراف کردند.

چندروز پس از پخش فیلم جلسه مناظره و پایان ایام فاطمیه، یکی از مداحان جوان [نگارنده این‌مطلب تا پیش از این‌اتفاق نام این‌مداح را نشنیده بود] که نسبت به اردستانی از لفظ رکیک و ناسزا استفاده کرده بود، در یک‌مجلس مولودی مورد تحسین حاضران قرار گرفت و یک‌گوشی آیفون ۱۷ به‌عنوان هدیه دریافت کرد. شبکه صهیونیستی اینترنشنال و دیگر شبکه‌های معاند ضد ایرانی هم خوراک رسانه‌ای خوبی پیدا کرده و به این‌مساله پرداختند.

برپایه همان‌حدیث امام صادق (ع) می‌خواهیم به‌جای یک‌ساعت تامل، یک‌دقیقه و یا حتی یک‌لحظه تامل کنیم! یا طرح یک‌سوال!

مداح جوان با فحاشی نسبت به اردستانی، نظرات و واکنش‌های منفی زیادی دریافت کرد و مداحان دیگر او و دیگران را از فحاشی و برخورد زشت نهی کردند. اما نظرات خودی و غیر خودی نسبت به حجت‌الاسلام کاشانی مثبت بود و مداحان و علما از او تقدیر و تشکر کردند. حالا سوال و جای تامل این‌جاست که آن‌هیات مورد نظر که به مداح فحش‌دهنده، آیفون ۱۷ هدیه داد، نباید این‌تقدیر و تشکر را نسبت به آقای کاشانی که دهان فرد شبهه‌افکن نسبت به معارف اهل بیت و حضرت زهرا (س) را با علم و منطق دوخت، روانه می‌کردند؟

سوال دیگر این است که در روزگار گرانی و سختی‌های مالی و اقتصادی مردم، چرا باید به یک‌مداح که چهره‌ای مذهبی محسوب می‌شود، آیفون ۱۷ هدیه داده شود تا احساسات مردم تحریک شود که ما گرسنه‌ایم و به نان شب محتاج و به یک‌مداح آیفون گران‌قیمت هدیه می‌دهند؟ این دیگر چه هیاتی است؟

واقعا این دیگر چه‌هیاتی است؟ هیات بچه‌های جوان ناپخته است که ناخواسته بهانه دست شبکه‌های معاند می‌دهند یا این‌به‌ظاهر کج‌سلیقگی‌هایشان از روی قصد و عمد است و هدفی پشت این‌رفتارهای به‌ظاهر تند و متعصبانه خوابیده است؟ آیا در این‌فاطمیه که گذشت با سناریویی از پیش‌تعیین‌شده مواجه بودیم؟ یکی ایجاد شبهه کند، یکی فحش بدهد، یکی منطقی پاسخ بدهد و در نهایت به آن‌که فحش داده جایزه‌ای گران و دست‌نیافتنی بدهند تا دل مردم بسوزد؟

التماس دعا و البته التماس تفکر!

صادق وفایی