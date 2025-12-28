آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛۷ دی ۱۴۰۴
به گزارش تابناک؛ لیست قیمت خودروهای داخلی و خارجی، بر اساس اعلامی منابع معتبر در بازار تهیه شده است.
ساینا اس 824
ساینادوگانه 896
سهند اس 913
سهند اتوماتیک1270
کوییک(S) 810
کوییک(RS) 818
کوییک(GX)822
کوییک (GXR) قالپاق 827/ رینگ845
اطلس بدون سانروف940/سانروف1000
اطلس اتومات1295
شاهین بدون سانروف1340/ مشکی 1390/سانروف 1474
شاهین CVT اتو 1540
شاهین اتو پلاس سفید 1750
ایرانخودرو:
سورن(xu7p)1090/سیمی 1179
سورن دوگانه مخزن کوچک برقی_/کوچک سیمی 1295/بزرگ برقی 1310/بزرگ سیمی 1418
رانا پلاس 1168
۲۰۷تیوتری 1195
۲۰۷هیدرولیک پلاس 1325
۲۰۷ پانا قالپاق پلاس 1407
۲۰۷ پانا رینگ پلاس 1440
دنا۶دنده قالپاق 1430/رینگ 1465
دنا اتو 1715
تارا دنده 1403
تارا اتو 1700
ریرا 2330
هایما (S5) 2550
هایما(s7)2980
هایما(S8) 3170
هایما(7X)مشکی 2720
مدیران خودرو:
ایکس22 دنده 1650
ایکس33 اتو 1950
ایکس55 پرو 2750
آریزو5 2430
آریزو6(GT) 3350
آریزو8 4100
تیگو7 پرمیوم 3680
تیگو7پرومکس دودف 4060هیبرید 3900
تیگو8پرومکس(ie) 5100
فونیکس(FX) 3715
اکستریم(vx) سفید6950
اکستریم(txl) مشکی5720سفید 5520
اکستریم(lx) 3780
کرمان موتور:
جک (J4) 1660
جک (J7) 2990
جک (SR3) 2255
جک (A5) 2710
جک (X5) 2950
جک (T8) 3300
جک (T9) 4500
بک (X3) 2100
ایگل 1630
بهمن موتور
دیگنیتی پرایم مشکی 3080
دیگنیتی پرستیژ سفید مشکی3600
فیدل الیت 5نفره سفید3390
فیدل الیت 7نفره سفید ...
رسپکت 2580
اینرودز 1080
لاماری 3510
لوکانو (L7) 4350
لوکانو (L8) 6330
چانگان (CS55)وارداتی 3900
چانگان (CS35)مونتاژی 2985
مزدا۲۰۲۵3 5.820
کیا(k5)م۲۵ هرمس 6465
اسپورتیج برساوش ۲۵ 6300/فول هرمس 6450
اسپورتیج کوشا۲۴مشکی:6650
سیلفی مکس۲۴ 5150.
هونگچی۲۵مشکی:4600
اکلیپس ۲۰۲۵ 6300
کرولا الیت هیبرید۲۴چرم 4.900
کمری فول چین ۲۵ 7700
کمریژاپن۲۵ ال ای9100
پراید۱۵۱پاششی 652 ارتقا 667 بدون لاینر ارتقا 653
آریسان 846/خاکستری 860
نیسان دوگانه برقی 1085/سیمی403 1200
نیسان دوگانه(ex) 1210
نیسان تک(ex) 1174