آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛۷ دی ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ لیست قیمت خودروهای داخلی و خارجی، بر اساس اعلامی منابع معتبر در بازار تهیه شده است.

ساینا اس 824

ساینادوگانه 896

سهند اس 913

سهند اتوماتیک1270

کوییک(S) 810

کوییک(RS) 818

کوییک(GX)822

کوییک (GXR) قالپاق 827/ رینگ845

اطلس بدون سانروف940/سانروف1000

اطلس اتومات1295

شاهین بدون سانروف1340/ مشکی 1390/سانروف 1474

شاهین CVT اتو 1540

شاهین اتو پلاس سفید 1750

ایران‌خودرو:

سورن(xu7p)1090/سیمی 1179

سورن دوگانه مخزن کوچک برقی_/کوچک سیمی 1295/بزرگ برقی 1310/بزرگ سیمی 1418

رانا پلاس 1168

۲۰۷تیوتری 1195

۲۰۷هیدرولیک پلاس 1325

۲۰۷ پانا قالپاق پلاس 1407

۲۰۷ پانا رینگ پلاس 1440

دنا۶دنده قالپاق 1430/رینگ 1465

دنا اتو 1715

تارا دنده 1403

تارا اتو 1700

ریرا 2330

هایما (S5) 2550

هایما(s7)2980

هایما(S8) 3170

هایما(7X)مشکی 2720

مدیران خودرو:

ایکس22 دنده 1650

ایکس33 اتو 1950

ایکس55 پرو 2750

آریزو5 2430

آریزو6(GT) 3350

آریزو8 4100

تیگو7 پرمیوم 3680

تیگو7پرومکس دودف 4060هیبرید 3900

تیگو8پرومکس(ie) 5100

فونیکس(FX) 3715

اکستریم(vx) سفید6950

اکستریم(txl) مشکی5720سفید 5520

اکستریم(lx) 3780

کرمان موتور:

جک (J4) 1660

جک (J7) 2990

جک (SR3) 2255

جک (A5) 2710

جک (X5) 2950

جک (T8) 3300

جک (T9) 4500

بک (X3) 2100

ایگل 1630

بهمن موتور

دیگنیتی پرایم ‌مشکی 3080

دیگنیتی پرستیژ سفید مشکی3600

فیدل الیت 5نفره سفید3390

فیدل الیت 7نفره سفید ...

رسپکت 2580

اینرودز 1080

لاماری 3510

لوکانو (L7) 4350

لوکانو (L8) 6330

چانگان (CS55)وارداتی 3900

چانگان (CS35)مونتاژی 2985

مزدا۲۰۲۵3 5.820

کیا(k5)م۲۵ هرمس 6465

اسپورتیج برساوش ۲۵ 6300/فول هرمس 6450

اسپورتیج کوشا۲۴مشکی:6650

سیلفی مکس۲۴ 5150.

هونگچی۲۵مشکی:4600

اکلیپس ۲۰۲۵ 6300

کرولا الیت هیبرید۲۴چرم 4.900

کمری فول چین ۲۵ 7700

کمری‌ژاپن۲۵ ال ای9100

پراید۱۵۱پاششی 652 ارتقا 667 بدون لاینر ارتقا 653

آریسان 846/خاکستری 860

نیسان دوگانه برقی 1085/سیمی403 1200

نیسان دوگانه(ex) 1210

نیسان تک(ex) 1174