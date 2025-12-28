غیبت فرزین در جلسات مربوط به بودجه در مجلس

بر اساس تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌ها و خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون در جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس حاضر نشده است.

رئیس بانک مرکزی تاکنون در جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه ۱۴۰۵ حاضر نشده است؟

به گزارش تابناک؛ بر اساس تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌ها و خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون در جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس حاضر نشده است.

همچنین فرزین امروز در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن مجلس با حضور رئیس جمهور در صحن علنی حاضر نبود و رئیس جمهور را در این نشست رئیس دفتر، معاون حقوقی، رئیس شورای اطلاع رسانی، وزرای نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد، نفت و ... همراهی کردند.