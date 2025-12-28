میلی صفحه خبر لوگو بالا
بحران نیروی انسانی در ارتش اسرائیل

ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد که در حال بررسی امکان جذب فرزندان کارگران خارجی ساکن اراضی اشغالی است.
بحران نیروی انسانی در ارتش اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حال بررسی امکان جذب فرزندان کارگران خارجی است که ساکن اراضی اشغالی هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ غزه و پیامد‌های آن از جمله مشکلات روانی برای سربازان نیرو‌های رژیم صهیونیستی و مخالفت برخی سربازان ذخیره با خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی با کمبود نیرو مواجه شده است.

روزنامه اسرائیل هیوم نوشت مسئولان ارشد نهاد امنیتی اشاره می‌کنند که در زمان کنونی نمی‌توان تعداد سربازان ذخیره را به ۴۰ هزار نفر کاهش داد. آنها اشاره می‌کنند که این صرفا نقطه آغاز است و این احتمال بسیار بالاست که ارتش اسرائیل طی سال ۲۰۲۶ خواهان افزایش تعداد سربازان ذخیره و همچنین بودجه شود.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد در سایه جنگ و کمبود نیرو‌ها ارتش اسرائیل امکان جذب فرزندان کارگران خارجی را بررسی کرده است. ارتش اسرائیل در واکنش به این مسئله پاسخ داده که طبق دستورات مقامات سیاسی عمل می‌کند.

