پرسپولیس و معمای اوریه

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ سرژ اوریه که با سر و صدای زیادی به پرسپولیس پیوست، هرگز نتوانست انتظارات فنی کادر فنی و هواداران را برآورده کند. مدافع سابق تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن در ابتدای فصل با بیماری هپاتیت درگیر بود و پس از آن نیز مصدومیت‌های پیاپی باعث شد بخش عمده‌ای از نیم‌فصل اول را دور از شرایط مسابقه سپری کند. همین مسئله باعث شد او فرصت چندانی برای هماهنگی و ارائه عملکرد قابل قبول پیدا نکند.

اوریه در دیدار هفته پانزدهم مقابل مس رفسنجان به‌صورت تعویضی وارد زمین شد تا پس از مدت‌ها دوباره در ترکیب پرسپولیس دیده شود؛ حضوری که بیش از آنکه نشانه بازگشت کامل باشد، رنگ و بوی آزمون و ارزیابی برای ادامه همکاری داشت.

با این حال، طبق آخرین اخبار، این مدافع اهل ساحل عاج عصر روز گذشته ایران را به مقصد کشورش ترک کرده است آن هم بدون اینکه فسخ قراردادش به‌صورت رسمی انجام شود. قرار است اوریه پس از بازگشت دوباره پای میز مذاکره بنشیند و درباره آینده‌اش با مدیران پرسپولیس گفت‌و‌گو کند. فعلاً، اما همه چیز در حالت تعلیق قرار دارد و جدایی او هنوز قطعی نشده است.

تنها چیزی که پیداست هنوز توافقی برای فسخ او صورت نگرفته تا دفاع راست پرسپولیس همچنان وضعیت مبهمی را تجربه کند.

نکته جالب اینکه سرژ اوریه که حالا برای تعطیلات کریسمس ایران را ترک کرده، روز گذشته در بازی دوستانه برابر آریو اسلامشهر هم به میدان رفت و احتمالا در این دیدار تدارکاتی آخرین تصویر او با لباس پرسپولیس ثبت شده است.

سرژ اوریه مقابل آریو اسلامشهر در تیم ذخیره‌های پرسپولیس به میدان رفت.

در ساعات گذشته خبر فسخ اوریه به گوش می‌رسید، اما برخلاف گفته‌ها او هنوز فسخی نکرده و در تهران هم حضور ندارد که پای برگه فسخ امضا بزند، اما مشخصا اوسمار و پرسپولیس دیگر او را نمی‌خواهند و بین باشگاه و او تنها توافق برای جدایی باقی‌مانده که در این باره سیگنال‌های مثبتی به گوش می‌رسد، اما هنوز عملیاتی نشده است.

اوریه به عنوان بازیکن پرآوازه به پرسپولیس آمد، اما به عنوان یک مهره کاملا بدون دستاورد ایران را ترک می‌کند. نکته اینکه او حتی در جام ملت‌های آفریقا که در حال برگزاری است حضور ندارد و این در شرایطی بود که در دوره قبلی کاپیتان تیم ملی ساحل عاج بود. هواداران پرسپولیس احتمالا خیلی زود اوریه را به فراموشی می‌سپرند چراکه او بدون هیچ خاطره و اثرگذاری از ابن تیم خواهد رفت.