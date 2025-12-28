میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرسپولیس و معمای اوریه

در روزهای گذشته بحث فسخ توافقی قرارداد سرژ اوریه با پرسپولیس به یکی از سوژه‌های اصلی اطراف این تیم تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۱۸
| |
680 بازدید
|
۱
پرسپولیس و معمای اوریه

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ سرژ اوریه که با سر و صدای زیادی به پرسپولیس پیوست، هرگز نتوانست انتظارات فنی کادر فنی و هواداران را برآورده کند. مدافع سابق تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن در ابتدای فصل با بیماری هپاتیت درگیر بود و پس از آن نیز مصدومیت‌های پیاپی باعث شد بخش عمده‌ای از نیم‌فصل اول را دور از شرایط مسابقه سپری کند. همین مسئله باعث شد او فرصت چندانی برای هماهنگی و ارائه عملکرد قابل قبول پیدا نکند.

اوریه در دیدار هفته پانزدهم مقابل مس رفسنجان به‌صورت تعویضی وارد زمین شد تا پس از مدت‌ها دوباره در ترکیب پرسپولیس دیده شود؛ حضوری که بیش از آنکه نشانه بازگشت کامل باشد، رنگ و بوی آزمون و ارزیابی برای ادامه همکاری داشت.

با این حال، طبق آخرین اخبار، این مدافع اهل ساحل عاج عصر روز گذشته ایران را به مقصد کشورش ترک کرده است آن هم بدون اینکه فسخ قراردادش به‌صورت رسمی انجام شود. قرار است اوریه پس از بازگشت دوباره پای میز مذاکره بنشیند و درباره آینده‌اش با مدیران پرسپولیس گفت‌و‌گو کند. فعلاً، اما همه چیز در حالت تعلیق قرار دارد و جدایی او هنوز قطعی نشده است.

تنها چیزی که پیداست هنوز توافقی برای فسخ او صورت نگرفته تا دفاع راست پرسپولیس همچنان وضعیت مبهمی را تجربه کند.

نکته جالب اینکه سرژ اوریه که حالا برای تعطیلات کریسمس ایران را ترک کرده، روز گذشته در بازی دوستانه برابر آریو اسلامشهر هم به میدان رفت و احتمالا در این دیدار تدارکاتی آخرین تصویر او با لباس پرسپولیس ثبت شده است.

سرژ اوریه مقابل آریو اسلامشهر در تیم ذخیره‌های پرسپولیس به میدان رفت.

در ساعات گذشته خبر فسخ اوریه به گوش می‌رسید، اما برخلاف گفته‌ها او هنوز فسخی نکرده و در تهران هم حضور ندارد که پای برگه فسخ امضا بزند، اما مشخصا اوسمار و پرسپولیس دیگر او را نمی‌خواهند و بین باشگاه و او تنها توافق برای جدایی باقی‌مانده که در این باره سیگنال‌های مثبتی به گوش می‌رسد، اما هنوز عملیاتی نشده است.

اوریه به عنوان بازیکن پرآوازه به پرسپولیس آمد، اما به عنوان یک مهره کاملا بدون دستاورد ایران را ترک می‌کند. نکته اینکه او حتی در جام ملت‌های آفریقا که در حال برگزاری است حضور ندارد و این در شرایطی بود که در دوره قبلی کاپیتان تیم ملی ساحل عاج بود. هواداران پرسپولیس احتمالا خیلی زود اوریه را به فراموشی می‌سپرند چراکه او بدون هیچ خاطره و اثرگذاری از ابن تیم خواهد رفت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سرژ اوریه پرسپولیس توافق فسخ قرارداد تابناک ورزشی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هک سیستم‌های پرسپولیس تکذیب شد!
هدیه کریسمس جالب یامال به کودکان دبی!
جزئیات قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام‌جهانی
عالیشاه داماد شد+عکس
ستاره استقلال مجوز بازی گرفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
1
پاسخ
بازی کردنش مهم نیست پورسانت دلالها رو عشقه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005emg
tabnak.ir/005emg