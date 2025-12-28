میلی صفحه خبر لوگو بالا
روایت معنادار از احترام به شهر و شهروند

یک رفتار ساده در مترو، یادآور مسئولیتی که فراموش شده است.
روایت معنادار از احترام به شهر و شهروند

به گزارش تابناک؛ کوه‌نوردی که برای استفاده از مترو کفش‌های گِلی خود را با نایلون پوشانده بود، توجه کاربران را به یک رفتار ساده اما معنادار جلب کرد؛ رفتاری که نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی گاهی نه در تصمیم‌های بزرگ، بلکه در جزئیات روزمره و احترام به حقوق دیگران معنا پیدا می‌کند.

پرویز
|
Switzerland
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
3
پاسخ
بله. فرهنگ سازی از خانه پدر شروع باید شود در مدرسه یاد داده شود. و در تلوزیون نمایش داده شود. تا فرهنگ سازی اثر خود را بگذارد. متاسفانه هر سه مورد اصلا در فرهنگ ما نیست،
