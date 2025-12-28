روایت معنادار از احترام به شهر و شهروند
یک رفتار ساده در مترو، یادآور مسئولیتی که فراموش شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۱۷| |
789 بازدید
به گزارش تابناک؛ کوهنوردی که برای استفاده از مترو کفشهای گِلی خود را با نایلون پوشانده بود، توجه کاربران را به یک رفتار ساده اما معنادار جلب کرد؛ رفتاری که نشان میدهد مسئولیت اجتماعی گاهی نه در تصمیمهای بزرگ، بلکه در جزئیات روزمره و احترام به حقوق دیگران معنا پیدا میکند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟