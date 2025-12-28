روایت معنادار از احترام به شهر و شهروند

به گزارش تابناک؛ کوه‌نوردی که برای استفاده از مترو کفش‌های گِلی خود را با نایلون پوشانده بود، توجه کاربران را به یک رفتار ساده اما معنادار جلب کرد؛ رفتاری که نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی گاهی نه در تصمیم‌های بزرگ، بلکه در جزئیات روزمره و احترام به حقوق دیگران معنا پیدا می‌کند.