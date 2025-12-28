عالیشاه داماد شد+عکس
امید عالیشاه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته در میان همبازیانش مراسم عروسی خود را برگزار کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۰۷| |
3634 بازدید
به گزارش تابناک؛ امید عالیشاه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته در میان همبازیانش مراسم عروسی خود را برگزار کرد. عکس دسته جمعی پرسپولیسیها در این جشن را مشاهده میکنید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
از فوتبال و اخبارش متنفرم. حیف بیت المال برای توپ بازی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
ناشناس| |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
بابا گرونی و تورم داره مردم رو بیچاره می کنه اونوقت تابی جون میگه عالیشاه داماد شد برو قربونت برم دل خوش داری بابا
کاش پولی که به تینها نیدادیدصرف معلم ها نیگردید
بخدا الان وضع کشور ایننبود
بخدا الان وضع کشور ایننبود
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟