عالیشاه داماد شد+عکس

امید عالیشاه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته در میان همبازیانش مراسم عروسی خود را برگزار کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۰۷
| |
3634 بازدید
|
۱۰

به گزارش تابناک؛ امید عالیشاه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته در میان همبازیانش مراسم عروسی خود را برگزار کرد. عکس دسته جمعی پرسپولیسی‌ها در این جشن را مشاهده می‌کنید.

امید عالیشاه داماد مراسم عروسی تابناک ورزشی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
47
پاسخ
از فوتبال و اخبارش متنفرم. حیف بیت المال برای توپ بازی
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
حرف بسیار به جا و مورد قبول اکثریت....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
حسادت خیلی چیز بدی است ادم را متلاشی میکنه به خودت اعتماد داشته باش وتلاش کن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
26
پاسخ
به ما چه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
31
پاسخ
این خبرها رو بریز دور . امروز دغدقه مردم فقط معیشت است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
8
پاسخ
خبرتون خیلی قدیمیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
0
پاسخ
مبارک باشه

عالی شاه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
بابا گرونی و تورم داره مردم رو بیچاره می کنه اونوقت تابی جون میگه عالیشاه داماد شد برو قربونت برم دل خوش داری بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
کاش پولی که به تینها نیدادیدصرف معلم ها نیگردید
بخدا الان وضع کشور ایننبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
دوندگان پشت یک توپ چرمی چه لطفی در حق بشریت کرده اند که بایستی میلیاردی پول بگیرند؟
