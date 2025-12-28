تهران درآستانه موج سرما

بررسی تازه‌ترین الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد استان تهران در روزهای پیش‌رو با افزایش ابر، بارش باران و برف، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما مواجه می شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بررسی تازه‌ترین الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد استان تهران در روز‌های پیش رو وارد فاز ناپایداری جوی خواهد شد؛ وضعیتی که با افزایش ابر، بارش باران و برف، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما همراه است.

حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران، با اشاره به تحلیل نقشه‌های هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: آسمان استان تهران در این بازه زمانی عمدتاً کمی ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات، به‌ویژه در مناطق مرتفع و دامنه‌ها، پدیده‌هایی مانند مه، یخبندان و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۵۶ که در تاریخ ششم دی‌ماه صادر شده، از روز یکشنبه تا سه‌شنبه سامانه‌ای بارشی وارد استان خواهد شد، این سامانه، به‌ویژه نیمه شمالی استان تهران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در برخی مناطق موجب بارش باران و برف، رگبار‌های مقطعی و وزش باد شدید خواهد شد.

خورشیدی با تأکید بر تغییر محسوس دما افزود: از روز سه‌شنبه کاهش دمای قابل توجهی در سطح استان مورد انتظار است و پیش‌بینی می‌شود دمای هوای تهران بین ۴ تا ۵ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد؛ کاهشی که می‌تواند به تشدید یخبندان در ساعات شبانه و بامدادی منجر شود.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها، مناطق کوهستانی و ارتفاعات شمال و شمال‌شرق استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت و احتمال بارش برف در این نواحی بالاتر است. در مقابل، مناطق مرکزی و جنوبی استان بیشتر شاهد بارش باران و وزش باد خواهند بود.

هواشناسی استان تهران از شهروندان، به‌ویژه رانندگان و ساکنان مناطق کوهستانی، خواسته است با توجه به احتمال لغزندگی معابر، کاهش دید افقی و افت دما، تمهیدات لازم را در تردد‌های برون‌شهری و فعالیت‌های روزمره در نظر بگیرند.