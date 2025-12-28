قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۷ دی

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا به ۴,۵۳۴ (چهار هزار و پانصد و سی و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴,۵۳۴ ۰.۰۰ 10:53 ۴,۵۳۴ ۱۱ ۰.۲۴ روز قبل ۴,۵۲۳ ۴۳ ۰.۹۵ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱۵,۷۲۵,۳۳۳ (پانزده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سی و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵,۷۲۵,۳۳۳ ۵۵۸,۴۲۸ ۳.۵۵ 10:53 ۱۵,۱۶۶,۹۰۵ ۵۶۲,۱۲۲ ۳.۷ روز قبل ۱۴,۶۰۴,۷۸۳ ۲۸۲,۱۰۰ ۱.۹۳ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۶۸,۱۱۹,۰۰۰ (شصت و هشت میلیون و یکصد و نوزده هزار) تومان رسید.