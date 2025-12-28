قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۷ دی
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱۵,۷۲۵,۳۳۳ (پانزده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سی و سه ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۹۷| |
8565 بازدید
بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا به ۴,۵۳۴ (چهار هزار و پانصد و سی و چهار ) دلار رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۵۳۴
|۰.۰۰
|10:53
|۴,۵۳۴
|۱۱
|۰.۲۴
|روز قبل
|۴,۵۲۳
|۴۳
|۰.۹۵
|۲ روز پیش
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱۵,۷۲۵,۳۳۳ (پانزده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سی و سه ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۵,۷۲۵,۳۳۳
|۵۵۸,۴۲۸
|۳.۵۵
|10:53
|۱۵,۱۶۶,۹۰۵
|۵۶۲,۱۲۲
|۳.۷
|روز قبل
|۱۴,۶۰۴,۷۸۳
|۲۸۲,۱۰۰
|۱.۹۳
|۲ روز پیش
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۶۸,۱۱۹,۰۰۰ (شصت و هشت میلیون و یکصد و نوزده هزار) تومان رسید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟