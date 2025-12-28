میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۷ دی

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱۵,۷۲۵,۳۳۳ (پانزده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سی و سه ) تومان رسید.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۷ دی

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار  نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا به ۴,۵۳۴ (چهار هزار و پانصد و سی و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۳۴ ۰.۰۰   10:53
۴,۵۳۴ ۱۱ ۰.۲۴ روز قبل
۴,۵۲۳ ۴۳ ۰.۹۵ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۱۵,۷۲۵,۳۳۳ (پانزده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سی و سه ) تومان رسید.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۷۲۵,۳۳۳ ۵۵۸,۴۲۸ ۳.۵۵ 10:53
۱۵,۱۶۶,۹۰۵ ۵۶۲,۱۲۲ ۳.۷ روز قبل
۱۴,۶۰۴,۷۸۳ ۲۸۲,۱۰۰ ۱.۹۳ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۳.۵۵ درصدی به ۶۸,۱۱۹,۰۰۰ (شصت و هشت میلیون و یکصد و نوزده هزار) تومان رسید.

 

درصد اجرت ها و سود طلا فروش باید کاهش پیدا کنه بعنوان مثال اجرت ۲۵٪ و سود ۷٪ طلای ۸ میلیون کجا ۱۵ میلیون کجا
