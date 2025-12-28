تغییر نام معابر در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پنجاه و پنجمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران امروز (یکشنبه) در صحن علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این نامگذاری، نام کوچه دوم در خیابان شهید پاسدار گمنام با حفظ شماره به نام شهید علی سرجوقیان، کوچه وفا در خیابان شهید پاسدار گمنام به نام شهید داوود سویزی، کوچه بهار در خیابان شهید شاه آبادی به نام شهید مجید شاه علی، کوچه بهارستان در خیابان شهید محلاتی به نام شهید امیرحسین علی محمدی، کوچه سعدی در خیابان شهید میرهاشمی به نام شهید سید محمد موسوی مرویلی، کوچه هفتم در خیابان شهید درودیان به نام شهید احمدرضا شاه نظری عراقی، خیابان گل در خیابان پرستار جنوبی به نام شهید صالح بناهزایی، خیابان منفرد در خیابان خاوران به نام شهید علی حاجعلی، کوچه مفید در خیابان ۱۷ شهریور به نام شهید محسن خاکساری نامگذاری شد.

همچنین اعضای شورای شهر تهران نام کوچه اول در خیابان خاوران را به نام شهید حسین مولایی سرلک چیوایی، کوچه مهران در خیابان لرستان را به نام شهید حسن مهدی پور و کوچه نسترن در خیابان پیروزی را به نام شهید حسین یوسفخانی کلیسا کندی تغییر دادند.

در پایان این لایحه خیابان فاقد نام در خیابان نلسون ماندلا در منطقه ۶ به نام مرحوم رستم قاسمی تغییر کرد.