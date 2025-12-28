میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییر نام معابر در تهران

با رأی اکثریت اعضای شورای شهر تهران اسامی معابر در مناطق مختلف شهر تهران تغییر پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۹۳
| |
3012 بازدید
|
۸
تغییر نام معابر در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پنجاه و پنجمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران امروز (یکشنبه) در صحن علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این نامگذاری، نام کوچه دوم در خیابان شهید پاسدار گمنام با حفظ شماره به نام شهید علی سرجوقیان، کوچه وفا در خیابان شهید پاسدار گمنام به نام شهید داوود سویزی، کوچه بهار در خیابان شهید شاه آبادی به نام شهید مجید شاه علی، کوچه بهارستان در خیابان شهید محلاتی به نام شهید امیرحسین علی محمدی، کوچه سعدی در خیابان شهید میرهاشمی به نام شهید سید محمد موسوی مرویلی، کوچه هفتم در خیابان شهید درودیان به نام شهید احمدرضا شاه نظری عراقی، خیابان گل در خیابان پرستار جنوبی به نام شهید صالح بناهزایی، خیابان منفرد در خیابان خاوران به نام شهید علی حاجعلی، کوچه مفید در خیابان ۱۷ شهریور به نام شهید محسن خاکساری نامگذاری شد.

همچنین اعضای شورای شهر تهران نام کوچه اول در خیابان خاوران را به نام شهید حسین مولایی سرلک چیوایی، کوچه مهران در خیابان لرستان را به نام شهید حسن مهدی پور و کوچه نسترن در خیابان پیروزی را به نام شهید حسین یوسفخانی کلیسا کندی تغییر دادند.

در پایان این لایحه خیابان فاقد نام در خیابان نلسون ماندلا در منطقه ۶ به نام مرحوم رستم قاسمی تغییر کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای شهر تهران معابر عمومی لایحه
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تونل‌های مرموز بازار تهران تکذیب شد
استاندار تهران: شرایط آب تهران فوق‌بحرانی است
برف چشم تهران را روشن می کند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
31
پاسخ
تو رو خدا افزایش قیمت ها رو متوقف کنید
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
27
پاسخ
هنر فرمودند
اینهمه هزینه انتخابات و حقوق و ساختمان و دفتر و دستک می دهیم که حضرات بنشینند و نامگذاری کنند
کاری که قبلا توسط شهرداریها بسادگی انجام می شد
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
27
پاسخ
دستشون درد نکنه. کلی از مشکلات مردم تهران حل شد. ممنون که به فکر ما هستید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
22
پاسخ
الحمدلله مشکلات شهر حل شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
25
پاسخ
واقعا خسته نباشید !
کل حقوق دریافتی حلال شد !!
مجبد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
14
پاسخ
خدا قوت
ناشناس
|
Romania
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
17
پاسخ
چه دل خجسته ای اینها دارند
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
4
پاسخ
خداییش کسی هم از اسمهای جدید استفاده میکنه؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005emH
tabnak.ir/005emH