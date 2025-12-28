برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!

در حالی که کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه خبر می‌دهد، انتقادها از سیستم پذیرش کارشناسان پس از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ادامه دارد.

به گزارش تابناک، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در نشست خبری اعلام کرد: همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی با هدف تقویت انسجام جامعه کارشناسی، افزایش اعتبار عمومی و ارتقای دانش حرفه‌ای برگزار می‌شود. این رویداد در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برپا خواهد شد و کارشناسان، قضات، وکلا و دانشگاهیان از سراسر کشور حضور خواهند داشت.

او ادامه داد: برگزاری همایش برای انتقال دانش به صورت فشرده، برگزار می‌شود و در این همایش‌ها زمینه انتقال تجربه، دانش و مهارت میان کارشناسان فراهم می‌شود بنابراین همایش توسعه نظام کارشناسی رسمی با این رویکرد شکل گرفته و محور اصلی آن تعامل و ارتباط کارشناسان و تبادل دانش و مهارت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بستر است.

تیموری افزود: این همایش ملی است و همه مدیران و مسئولان مرتبط با حوزه کارشناسی ، نهادهای مرتبط، وکلا، قضات دادگستری کارشناسان در کانون‌ها و مراکز کارشناسی در این همایش حضور خواهند داشت.

انتقاد از آزمون

پژمان وهاب‌کاشی، دبیر همایش، در پاسخ به سؤال خبرنگار تابناک درباره سیستم ارزیابی کارشناسان گفت: «در سیستم فعلی اگر برگه‌ها سفید باشند، همه برگ‌ها با نمره صفر می‌توانند پذیرفته شوند.»

وی ادامه داد معیارهای جذب کارشناسان فاقد استانداردهای لازم است و این موضوع از ابتدا با اعتراض روبرو بوده است.

در این نشست تیموری نیز درباره آزمون کارشناسی گفت:که در هر دوره معمولاً ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر شرکت می‌کنند و حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر پذیرفته می‌شوند.

به گفته وی آزمون سال آینده در نیمه اول سال برگزار خواهد شد و محتوای آن نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی ندارد.