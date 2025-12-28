میلی صفحه خبر لوگو بالا
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!

تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری آزمون جذب کارشناس رسمی دادگستری، حاشیه مهم نشست همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی بود.
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!
در حالی که کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه خبر می‌دهد، انتقادها از سیستم پذیرش کارشناسان پس از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ادامه دارد.
به گزارش تابناک، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در نشست خبری اعلام کرد: همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی با هدف تقویت انسجام جامعه کارشناسی، افزایش اعتبار عمومی و ارتقای دانش حرفه‌ای برگزار می‌شود. این رویداد در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برپا خواهد شد و کارشناسان، قضات، وکلا و دانشگاهیان از سراسر کشور حضور خواهند داشت.
او ادامه داد: برگزاری همایش برای انتقال دانش به صورت فشرده، برگزار می‌شود و در این همایش‌ها زمینه انتقال تجربه، دانش و مهارت میان کارشناسان فراهم می‌شود بنابراین همایش توسعه نظام کارشناسی رسمی با این رویکرد شکل گرفته و محور اصلی آن تعامل و ارتباط کارشناسان و تبادل دانش و مهارت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بستر است.
تیموری افزود: این همایش ملی است و همه مدیران و مسئولان مرتبط با حوزه کارشناسی ، نهادهای مرتبط، وکلا، قضات دادگستری کارشناسان در کانون‌ها و مراکز کارشناسی در این همایش حضور خواهند داشت.
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!
انتقاد از آزمون
پژمان وهاب‌کاشی، دبیر همایش، در پاسخ به سؤال خبرنگار تابناک درباره سیستم ارزیابی کارشناسان گفت: «در سیستم فعلی اگر برگه‌ها سفید باشند، همه برگ‌ها با نمره صفر می‌توانند پذیرفته شوند.»
وی ادامه داد معیارهای جذب کارشناسان فاقد استانداردهای لازم است و این موضوع از ابتدا با اعتراض روبرو بوده است.
در این نشست تیموری نیز درباره آزمون کارشناسی گفت:که در هر دوره معمولاً ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر شرکت می‌کنند و حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر پذیرفته می‌شوند. 
به گفته وی آزمون سال آینده در نیمه اول سال برگزار خواهد شد و محتوای آن نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی ندارد.
پیش از این محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز ، در اظهارات اخیر خود به شدت از قانون تسهیل انتقاد کرده و گفته بود: قبولی با نمره صفر یا نزدیک به آن، ارجاع پرونده‌ها به چنین کارشناسانی را از منظر تخصصی بی‌معنا می‌کند و حقوق بیت‌المال و مردم را به خطر می‌اندازد.
 
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
8
26
پاسخ
ولی این حرف درستی نیست، در بسیاری از رشته ها حداقل قبولی حدود 49% هست، برگه سفید را از کجا آورده اند؟!
پاسخ ها
AM
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
ایشان سخت در اشتباه است اصلا بر مبنای حرف خودش که میگه 90هزار نفر شرکت کنند 12هزار نفر قبول میشن یعنی حداقل باید قبول شدگان 4 برابر قبول نشدگان پاسخ داده باشند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
11
10
پاسخ
دانشگاه پیام نور را ادغام کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
پیام نور غیرانتفاعی علمی کاربردی و واحدهای آزاد بجز مراکز استانها باید تعطیل شوند اینها باعث نابودی پرستیژ تحصیلات دانشگاهی شده اند
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
منظور این بزرگوار این است که با سیستم فعلی اگر همگی شرکت کنندگان برگه را سفید بدهند چون طبق قانون تسهیل هر کس ۷۰ درصد یک درصد اول را به دست بیاورد قبول شده تلقی می‌شود و اگر همه سفید دهند یعنی همه جزو یک درصد اول هستند چه باشد به آنکه ۷۰ درصد یک درصد اول را زده باشند ... ممکن است این امر از نظر عملی به وقوع
.نپیوندد اما به هر حال باگ قانون تسهیل را نمایان می‌سازد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
7
14
پاسخ
درخواست کارشناسی ب اصطلاح کارشناس رسمی دادگستری دادم،بخاطر خسارت ملک مجاور،بعد از ۳بار بهانه آوردن و نیامدن،بالاخره تشریف آوردن،ب قول خودش مهندس عمران بوده ک ۴جهت بلد نبوده ک خودم توجیه ش کردم،بعد با زبان ،بی زبانی تقاضای پول کرد ک ندادم بهش،بعدا ک نظر ب اصطلاح کارشناسی داده مبلغ خسارت وارده یک دهم مبلغ برآورد خسارت بنا بوده
پاسخ ها
ایوب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
شما چی فکر کردید .الان دانشجویانی هستند که فارغ التحصل این دانشگاهی هستند که شما اسمش رو گفتید بهترین نابغه ها هستند
که در آزمون وکالت وبقیه آزمونهای دیگه رتبه تک رقمی کسب کردند
فقط تو خوبی از خود راضی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
12
8
پاسخ
شما چرا حرص می خورید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
آخه کسانی که با قانون تسهیل قبول شدن هنوز وارد بازار کار نشدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
7
18
پاسخ
انخصار باید حذف بشه اصلا آزمون نیاز نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
موافقم بجای تسهیل کنکور این آزمون باید مانند دهه 70 و 80 مردافکن باشد و آزمون های جانبی بعدی حذف گردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
13
پاسخ
سلام من ۳۶درصد پارسال زدم قبول نسدم نمره قبولی باید ۷۰ درصد می زدم الکی می گن قبول می کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
7
پاسخ
متاسفانه این حرفه هم از افات بدور نمانده است
پاسخ ها
مهدیه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
خوب شما چرا ۳۶ درصد زدی باید برگه سفید می دادی تا پذیرفته شوی
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
15
پاسخ
قبول شدن درآزمون به این راحتی هم نبوده ونیست عزیزان شرکت کننده درجریان هستند و....
کاوه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
4
پاسخ
به نظر من اصلاً حرف درستی نیست من در دوره قبل که شرکت کرده بودم 38درصد زده بودم بازم قبول نشدم .اینکه برگه سفید تحویل بدهی قبول میشوی را نمیدانم از کجا اورده!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
5
پاسخ
دروغ . دروغ . دروغ . با ۳۸% قبول نشدم .
