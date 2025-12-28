برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!
تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری آزمون جذب کارشناس رسمی دادگستری، حاشیه مهم نشست همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی بود.
ولی این حرف درستی نیست، در بسیاری از رشته ها حداقل قبولی حدود 49% هست، برگه سفید را از کجا آورده اند؟!
دانشگاه پیام نور را ادغام کنید.
.نپیوندد اما به هر حال باگ قانون تسهیل را نمایان میسازد
درخواست کارشناسی ب اصطلاح کارشناس رسمی دادگستری دادم،بخاطر خسارت ملک مجاور،بعد از ۳بار بهانه آوردن و نیامدن،بالاخره تشریف آوردن،ب قول خودش مهندس عمران بوده ک ۴جهت بلد نبوده ک خودم توجیه ش کردم،بعد با زبان ،بی زبانی تقاضای پول کرد ک ندادم بهش،بعدا ک نظر ب اصطلاح کارشناسی داده مبلغ خسارت وارده یک دهم مبلغ برآورد خسارت بنا بوده
که در آزمون وکالت وبقیه آزمونهای دیگه رتبه تک رقمی کسب کردند
فقط تو خوبی از خود راضی
شما چرا حرص می خورید
انخصار باید حذف بشه اصلا آزمون نیاز نیست
سلام من ۳۶درصد پارسال زدم قبول نسدم نمره قبولی باید ۷۰ درصد می زدم الکی می گن قبول می کنن
متاسفانه این حرفه هم از افات بدور نمانده است
قبول شدن درآزمون به این راحتی هم نبوده ونیست عزیزان شرکت کننده درجریان هستند و....
به نظر من اصلاً حرف درستی نیست من در دوره قبل که شرکت کرده بودم 38درصد زده بودم بازم قبول نشدم .اینکه برگه سفید تحویل بدهی قبول میشوی را نمیدانم از کجا اورده!!!!!
