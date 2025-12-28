تونلهای مرموز بازار تهران تکذیب شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سالهای گذشته تأکید اصلی بر حملونقل عمومی و ترافیک بود، اما سیاستهای جدید مبتنی بر اولویتهای متفاوتی است که مسائل عمومی شهر را بهصورت جامعتر در بر میگیرد. البته حملونقل عمومی همچنان جایگاه خود را دارد، اما تنها محور سیاستگذاری نیست. رقم نهایی بودجه سال ۱۴۰۵ هنوز مشخص نشده است.
وی با اشاره به فعالیت تاکسیهای اینترنتی و خودروهای پلاک شهرستان در تهران گفت: شورا از ابتدا نسبت به این موضوع ورود کرد و حتی برای تردد این خودروها در محدوده مرکزی شهر، عوارض بیشتری در نظر گرفت، اما این مصوبه با اعتراض وزارت کشور لغو شد. به نظر میرسد شورا در جریان دقیق مسائل تاکسیرانان قرار داشت، اما هماهنگی لازم از سوی برخی دستگاهها صورت نگرفت.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره ایمنی ساختمانها و آمادگی پایتخت در برابر زلزله تصریح کرد: ساختمانهای جدید موظف به ارائه محاسبات فنی هستند و این محاسبات باید به تأیید سازمان نظام مهندسی برسد. در صورت اجرای صحیح، این ساختمانها در برابر زلزله مقاوم خواهند بود، اما مسئله اجرای صحیح به اندازه محاسبات اهمیت دارد. با این حال، ساختمانهای ناپایدار و بافتهای فرسوده همچنان در معرض خطر جدی زلزله قرار دارند.
چمران درباره بحث انتقال کمیسیون ماده ۵ به استانداری گفت: از زمان تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده ۵ در تهران بهعنوان یک قانون خاص در شهرداری مستقر بوده و این قانون همچنان اعتبار دارد. به اعتقاد من، نهتنها در تهران بلکه در سایر کلانشهرها نیز کمیسیون ماده ۵ باید در شهرداریها مستقر باشد، چرا که شهرداری اشراف و تسلط بیشتری بر مسائل شهری دارد.
وی افزود: کمیسیون ماده ۵ تهران عملاً مشابه یک شورای عالی معماری و شهرسازی کوچک است و مصوبات آن از اعتبار بالایی برخوردار است. اگرچه ممکن است به دلیل برخی مسائل و حواشی تصمیم به تغییر ساختار گرفته شده باشد، اما شخصاً با این رویکرد مخالفم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره طرحهای قدیمی اصلاح بازار تهران نیز گفت: سالها پیش طرحی برای انتقال کالا از طریق تونلهای زیرزمینی مطرح شد، اما این طرح عملیاتی نیست. اساساً باید شیوه ورود و خروج کالا به بازار تغییر کند. بازار تهران میتواند محل فروش باشد، نه مرکز توزیع کالا. توزیع باید در خارج از محدوده شهر و از طریق انبارهای پیشبینیشده انجام شود تا بار ترافیکی و ایمنی جدیدی به شهر تحمیل نشود.
چمران در توضیح وضعیت تونلها و فضاهای زیرسطحی تهران گفت: آنچه در تهران وجود دارد عمدتاً قناتهای قدیمی است که برای هدایت آب استفاده میشده و این مسیرها تحت بررسی و پایش قرار دارند. تونلهای ناشناخته طبیعتاً در گذشته رصد نمیشدند، اما اکنون بررسی آنها در دستور کار قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر ساعات کاری شهرداری با توجه به بحران انرژی کشور اظهار کرد: شهرداری یک نهاد اجرایی با شرایط خاص است. برخی سازمانهای شهرداری که ماهیت اداری دارند میتوانند مطابق ساعات کاری دولت فعالیت کنند، اما دوگانگی در ساعات کاری ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. به هر حال این موضوع باید از سوی بخش حقوقی شهرداری بررسی و مطابق قانون تعیین تکلیف شود.
رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره انتقال مجسمه شاپور گفت: اعلام شده این مجسمه به پارکینگ موتوری منطقه ۹ منتقل شده، اما شخصاً اطلاعی از جزئیات این موضوع و محل نصب نهایی آن ندارم و لازم است این موضوع از سوی شهرداری پیگیری و شفافسازی شود.