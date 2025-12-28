میلی صفحه خبر لوگو بالا
تأکید وزرای خارجه ایران و قطر بر حفظ تمامیت ارضی یمن

وزرای خارجه ایران و قطر در تماس تلفنی ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن را مورد تاکید قرار دادند.
تأکید وزرای خارجه ایران و قطر بر حفظ تمامیت ارضی یمن

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالله آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در خصوص تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دو وزیر با ابراز نگرانی از اوضاع فلسطین و لبنان در سایه نقض توافقات آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و تداوم حملات این رژیم به غزه و لبنان و هدف قرار دادن غیرنظامیان، بر ضرورت فشار جامعه جهانی بر رژیم صهیونیستی برای پای‌بندی کامل به تعهدات خود و توقف سیاست نسل‌کشی و اشغالگری و توسعه‌طلبی تاکید کردند.

طرفین همچنین با بررسی تحولات اخیر یمن، ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن را مورد تاکید قرار دادند.

 

