درگیری کلامی حمیدرسایی و پزشکیان در مجلس

گفت و گوی حمیدرسایی نماینده منتقد دولت با پزشکیان در جلسه امروز مجلس
کد خبر: ۱۳۴۸۳۶۸
| |
6281 بازدید
|
۱۸
درگیری کلامی حمیدرسایی و پزشکیان در مجلس
برچسب ها
حمید رسایی مجلس جلسه مسعود پزشکیان
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
52
10
پاسخ
میترسه از رسایی 😂
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
زبان بدنش همین را میگوید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
وقتی عملکردت ضعیف بود باید از همه بترسی و منتظر باشی همه سرت داد بکشن
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
از قدیم گفته اند از دو چیز باید ترسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
17
پاسخ
یکی بزنی دوتا می خوری حمید
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
20
16
پاسخ
پزشکیان علیرغم دم زدن از قرآن و نهج البلاغه ؛ فقط به بقا و ماندن در قدرت خود و خانواده و نزدیکانش می اندیشد
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
بخاطر دنیای دیگران آخرت خودتو خراب نکن مرد (یا شاید بانو)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
6
36
پاسخ
رسایی لایق نظر دادن نیست
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
لایقه چی هس؟
ناشناس
|
Romania
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
6
32
پاسخ
عامل تمام گرفتاری ها خود همین پایداری و پایداری چی ها مثل رسایی هستند که مملکت را به این روز انداخته اند حالا طلبکار شده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
4
پاسخ
زبان بدن پزشکیان تو زبان ترکی خیلی باحاله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
2
پاسخ
رسایی : ببخشید نمیدونستم برادر شهید هستید .
پزشکیان: حالا کمتر دعوام میکنی.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
9
پاسخ
درگیری را دقیقا از کجاش فهمیدی تابی جون؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
8
پاسخ
کجاش درگیری بوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
9
پاسخ
درگیر در تیتر بعد شد گفتگو . آخه رسایی عددی نیست .
