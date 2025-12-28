درگیری کلامی حمیدرسایی و پزشکیان در مجلس
گفت و گوی حمیدرسایی نماینده منتقد دولت با پزشکیان در جلسه امروز مجلس
میترسه از رسایی 😂
ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
ایرانی| |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
پزشکیان علیرغم دم زدن از قرآن و نهج البلاغه ؛ فقط به بقا و ماندن در قدرت خود و خانواده و نزدیکانش می اندیشد
ایرانی| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
رسایی لایق نظر دادن نیست
ایرانی| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
عامل تمام گرفتاری ها خود همین پایداری و پایداری چی ها مثل رسایی هستند که مملکت را به این روز انداخته اند حالا طلبکار شده اند
رسایی : ببخشید نمیدونستم برادر شهید هستید .
پزشکیان: حالا کمتر دعوام میکنی.
