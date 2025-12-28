تهمت به نویسندگان سخنرانی امروز پزشکیان!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: آقای دکتر پزشکیان! کسانی که این متن را برای شما نوشته و توضیحاتی که در خصوص بودجه به شما داده‌اند احتمالا یا بودجه را نخوانده‌اند یا آنکه دانسته به شما به عنوان رئیس جمهور خیانت و به شعور ملت توهین نمودند.

وی افزود: برخلاف آنچه می‌گویند بودجه انقباضی نیست، با اعداد بازی شده است.

زنگنه بیان کرد: جناب رئیس جمهور! اگر اعتبار جمعی خرجی که هر ساله در بودجه می‌آید به سر جمع بودجه کل کشور اضافه کنیم امسال بودجه ۴۱ درصد رشد دارد.

وی خاطرنشان کرد: بودجه انقباضی نیست بلکه شعار انقباضی بودن بودجه برای پیشبرد اهداف همان عزیزانی است که این متن را برای شما نوشته‌اند.