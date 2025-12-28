میلی صفحه خبر لوگو بالا
تهمت به نویسندگان سخنرانی امروز پزشکیان!

عضو کمیسیون برنامه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: آقای پزشکیان! شعار انقباضی بودن بودجه برای پیشبرد اهداف همان عزیزانی است که متن سخنرانی را برای شما نوشته‌اند.
تهمت به نویسندگان سخنرانی امروز پزشکیان!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: آقای دکتر پزشکیان! کسانی که این متن را برای شما نوشته و توضیحاتی که در خصوص بودجه به شما داده‌اند احتمالا یا بودجه را نخوانده‌اند یا آنکه دانسته به شما به عنوان رئیس جمهور خیانت و به شعور ملت توهین نمودند.

وی افزود: برخلاف آنچه می‌گویند بودجه انقباضی نیست، با اعداد بازی شده است.

زنگنه بیان کرد: جناب رئیس جمهور! اگر اعتبار جمعی خرجی که هر ساله در بودجه می‌آید به سر جمع بودجه کل کشور اضافه کنیم امسال بودجه ۴۱ درصد رشد دارد.

وی خاطرنشان کرد: بودجه انقباضی نیست بلکه شعار انقباضی بودن بودجه برای پیشبرد اهداف همان عزیزانی است که این متن را برای شما نوشته‌اند.

 

