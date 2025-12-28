ارتباط واکسن زونا و زوال عقل
محققان دانشگاه استنفورد دریافتند بزرگسالانی که واکسن زونا دریافت کردهاند، کمتر به مشکلات حافظه اولیه مبتلا میشوند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در میان افرادی که قبلاً زوال عقل داشتند، دریافت واکسن با خطر کمتر مرگ ناشی از این بیماری مرتبط بود.
دکتر «پاسکال گلدستزر»، استادیار پزشکی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا، گفت: «ما دریافتیم این واکسن فقط یک پتانسیل پیشگیرانه ندارد، بلکه در واقع یک پتانسیل درمانی به عنوان یک درمان دارد، زیرا ما در حال حاضر مزایایی را در بین کسانی که زوال عقل دارند، میبینیم.»
این یافتهها از دادههای سلامتی بیش از ۲۸۲۵۰۰ سالمند در ولز به دست آمده است، جایی که برنامه واکسن زونا در سال ۲۰۱۳ آغاز شد.
از آنجایی که تنها افرادی که در یک تاریخ خاص ۷۹ ساله بودند واجد شرایط دریافت واکسن بودند در حالی که بزرگسالانی که به تازگی ۸۰ ساله شده بودند واجد شرایط نبودند، محققان توانستند دو گروه بسیار مشابه را با میزان واکسیناسیون بسیار متفاوت مقایسه کنند.
تجزیه و تحلیل قبلی نشان داد که در طول هفت سال در بین این افراد واکسینه شده، تشخیص زوال عقل ۳.۵ درصد کاهش یافت.
تجزیه و تحلیل جدید در مورد آن گسترش یافت:
• بزرگسالانی که هیچ مشکل حافظه قبلی نداشتند و واکسن زونا را دریافت کردند، در مقایسه با افرادی که واکسن زونا را دریافت نکردند، ۳.۱ درصد کمتر در معرض خطر ابتلاء به اختلالات شناختی خفیف در طی ۹ سال قرار داشتند.
• در میان افرادی که قبلاً با زوال عقل زندگی میکردند، واکسیناسیون با ۲۹.۵ درصد کمتر احتمال مرگ ناشی از زوال عقل در طول ۹ سال مرتبط بود.
• اثرات محافظتی در زنان قویتر ظاهر شد.
دانشمندان هنوز در تلاش برای کشف "چرایی" این موضوع هستند.
گلدستزر دو نظریه را برای توضیح این یافتهها مطرح میکند:
۱. کاهش التهاب در سیستم عصبی: پس از عفونت آبله مرغان در دوران کودکی، ویروس در سیستم عصبی خفته باقی میماند. حتی زمانی که "خواب" است، میتواند فعالیت ایمنی مداوم ایجاد کند. از آنجایی که التهاب نقش مهمی در زوال عقل ایفا میکند، جلوگیری از این فعال شدن مجدد ممکن است مزایایی برای روند زوال عقل داشته باشد.
۲. سیستم ایمنی قویتر: واکسنها نه تنها آنتی بادی ایجاد میکنند، بلکه نقش گستردهتری در تقویت سیستم ایمنی دارند. از آنجایی که بسیاری از عفونتها با خطر زوال عقل مرتبط هستند، سیستم ایمنی که آماده مبارزه با عفونت است ممکن است به محافظت از مغز کمک کند.
گلدستزر توضیح داد: «این نوع فعالسازیهای گستردهتر سیستم ایمنی ممکن است فوایدی برای گسترش بیماری زوال عقل نیز داشته باشد، و ما میدانیم که سیستم ایمنی نقش کلیدی در زوال عقل بازی میکند.»
وی در ادامه افزود: «وقتی مردم متوجه میشوند که من در مورد زوال عقل مطالعه میکنم، اغلب میپرسند چه توصیهای برای حفظ سلامت مغز با افزایش سن دارم. من همیشه با سه چیز پاسخ میدهم: ورزش کردن، اجتماعی بودن، و انجام کارهایی که از آنها لذت میبرید و باعث میشوند احساس هدفمندی کنید.»
با این حال، کارشناسان تأکید کردند که مطالعات بیشتری مورد نیاز است.