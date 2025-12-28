میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر خوش سهامداران: واریز سود در راه است

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس از واریز بخش نخست سود سهام عدالت سال مالی 1403 همزمان با عید مبعث خبر داد و اعلام کرد سود باقیمانده سال 1402 و عواید آن نیز به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۴۷
| |
7936 بازدید
|
۱۳
خبر خوش سهامداران: واریز سود در راه است

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد بخش اول سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ همزمان با فرارسیدن عید مبعث به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می‌شود. این پرداخت شامل باقی‌مانده سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و همچنین عواید حاصل از آن نیز خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ به گفته این مقام مسئول، فرآیند پیگیری و تجمیع سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در حال انجام است و سازمان بورس در تلاش است تا هرچه سریع‌تر مراحل نهایی پرداخت را تکمیل کند. بر همین اساس، مبلغ دقیق سود اختصاص‌یافته به هر سهامدار پس از پایان فرآیند تجمیع، طی روزهای آینده مشخص و اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد واریز سود به‌صورت مستقیم به حساب مشمولان انجام می‌شود و سهامداران نیازی به انجام اقدام خاصی نخواهند داشت. سازمان بورس همچنین از سهامداران خواست اخبار مرتبط با زمان و مبلغ واریزی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی دنبال کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
واریز سود سهام عدالت سود سهام عدالت سال مالی عید مبعث
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
جزئیات تغییر فرایند واریز سود سهام عدالت
چه خبر از پرداخت سود سهام عدالت؟
سود مرحلهٔ دوم سهام عدالت چقدر است؟
اگر سود سهام عدالت‌تان کم شده بخوانید
چرا سود سهام عدالت پرداخت نشده است؟
اعلام جزئیات واریز مرحله نخست سود سهام عدالت
زمان، میزان و نحوه پرداخت سود سهام عدالت
جزئیات میزان و زمان پرداخت سود سهام عدالت
چند نفر در کشور مشمول سود سهام عدالت می شوند؟
سود سهام عدالت تا پایان امشب واریز می‌شود
واریز بخش دوم سود سهام عدالت تا آخر هفته
واریز سود سهام عدالت ۲ مرحله‌ای شد
سود سهام عدالت واریز شد
واریز سود سهام عدالت تا پایان سال
سود سهام عدالت کی پرداخت می‌شود؟
اعلام زمان واریز سود سهام عدالت سال ۹۶
واریز سود سهام عدالت از فردا؛ حداکثر سود ۵۰ هزار تومان
سود سهام عدالت سال ۹۷ بیشتر از دو سال اخیر
زمان پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
13
پاسخ
فقط حرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
16
پاسخ
ذوق مرگ‌شدم !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
7
پاسخ
خنده
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
14
پاسخ
احتمالا تا پرداخت بشه کلش میشه 2 دلار در حالت خوش بینانه !؟ چقدر دهانه پر کن است این سود سهام عدالت عجب اسم باحالی داره سهام عدالت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
9
پاسخ
چقدر خوب ایندفعه باسودش کلی خرید میتونم بکنم ممنون از مسئولین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
13
پاسخ
برنامه ریختم با این یک میلیون پارتی بگیرم به صرف 5 عدد چیپس و دو دبه ماست. چه شبی بشه . فقط عشق و حال و چیپس و ماست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
9
پاسخ
من واقعا نگرانم انقدر به فکر مردم هستین خودتون ی موقع ورشکست نکنین
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
9
پاسخ
با این پول همه دهک ها میرن بالای خط فقر....... سرمایه دادین داداش ، دستتون درد نکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
حناتان دیگر رنگی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
3
پاسخ
این همه خوشبختی رو کجای دلم بذارم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005elX
tabnak.ir/005elX