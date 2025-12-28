خبر خوش سهامداران: واریز سود در راه است
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد بخش اول سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ همزمان با فرارسیدن عید مبعث به حساب دارندگان سهام عدالت واریز میشود. این پرداخت شامل باقیمانده سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و همچنین عواید حاصل از آن نیز خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ به گفته این مقام مسئول، فرآیند پیگیری و تجمیع سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر در حال انجام است و سازمان بورس در تلاش است تا هرچه سریعتر مراحل نهایی پرداخت را تکمیل کند. بر همین اساس، مبلغ دقیق سود اختصاصیافته به هر سهامدار پس از پایان فرآیند تجمیع، طی روزهای آینده مشخص و اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد واریز سود بهصورت مستقیم به حساب مشمولان انجام میشود و سهامداران نیازی به انجام اقدام خاصی نخواهند داشت. سازمان بورس همچنین از سهامداران خواست اخبار مرتبط با زمان و مبلغ واریزی را صرفاً از طریق اطلاعیههای رسمی دنبال کنند.