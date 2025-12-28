میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف اسپیرولینا

کارشناس دبیرخانه کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور با تأکید بر اینکه اسپیرولینا جایگاهی به عنوان غذای معمول ندارد، گفت: مصرف بیش از حد مجاز اسپیرولینا می‌تواند به کلیه‌ها آسیب بزند.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۴۰
| |
6457 بازدید
|
۱
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف اسپیرولینا

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این کارشناس اظهار داشت: جلبک اسپیرولینا یک غذای معمول نیست که هر فردی بتواند بدون نگرانی آن را مصرف کند. این فرآورده تنها به عنوان رنگ مواد غذایی و مکمل تغذیه‌ای با مقادیر کنترل شده و در محدوده‌های مجاز تولید می‌شود و محصولات دارای مجوز سازمان غذا و دارو، با توصیه و تحت نظارت پزشک و داروساز، از داروخانه‌های معتبر قابل تهیه هستند.

وی افزود: مقادیر جزئی این جلبک که به عنوان رنگ در برخی محصولات غذایی استفاده می‌شود، نگرانی سلامتی ندارد و مورد تأیید سازمان غذا و دارو است، اما مصرف فرآورده‌های پودری و توده‌ای اسپیرولینا که بدون تعیین مقدار مصرف روزانه و از مسیر‌های غیرمجاز عرضه می‌شوند، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

کارشناس دبیرخانه کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور با اشاره به افزایش مصرف جهانی اسپیرولینا، گفت: در کنار فواید مطرح‌شده، به‌تدریج عوارض احتمالی این جلبک مورد توجه قرار گرفته و حتی برخی ادعا‌های آن زیر سوال رفته است؛ به‌طوری که بر اساس شواهد اخیر، در بسیاری از کشور‌ها دیگر مجاز به تبلیغ اسپیرولینا به‌عنوان منبع ویتامین ب ۱۲ نیستند.

این کارشناس ادامه داد: اسپیرولینا در برخی افراد می‌تواند موجب بروز عوارضی مانند سردرد، اسهال و نفخ معده شود. محتوای بالای پروتئین و کلروفیل این جلبک نیز ممکن است باعث اسهال، تهوع و گرفتگی عضلات شکم شود.

وی گفت: مصرف بیش از حد مجاز اسپیرولینا می‌تواند با افزایش کلسیم به کلیه‌ها آسیب برساند. همچنین اضافه‌بار آهن ممکن است موجب اختلالات گوارشی شود و غلظت بالای منگنز اثرات نوروتوکسیک ایجاد کند. از این‌رو، اسپیرولینا در حال حاضر جایگاهی به‌عنوان غذا ندارد و تنها می‌تواند به‌عنوان یک مکمل تغذیه‌ای در اشکال دارویی با مقادیر محدود و مشخص و با مشورت متخصص مورد استفاده قرار گیرد.

فرشته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
والله بخدا آدم میمونه ک دیگه چیو باورکنه یه چی تبلیغ میکنن که واسه فلان چیز یادردخوبه از کجا تاییدیه گرفته ال شده بل شده بعد چندوقت دیگه‌میان هزارتا عیب ازش درمیارن‌میگن ووووواااای ازدست این ملت بیکار
