آیا نبود دولت و مجلس وضعیت را بدتر می‌کند؟

در میانه‌ی بحران اقتصادی، فرسایش اجتماعی و آینده‌ای که هر روز مبهم‌تر می‌شود، پرسشی آرام اما خطرناک در ذهن بخشی از جامعه شکل گرفته است؛ پرسشی که در حالت عادی نباید حتی قابل طرح باشد: اگر دولت و مجلس نبودند، وضعیت کشور بدتر از امروز می‌شد؟
کد خبر: ۱۳۴۸۳۳۳
|
1007 بازدید
|
۱۱
آیا نبود دولت و مجلس وضعیت را بدتر می‌کند؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ این سوال از سرِ بی‌انصافی نیست؛ از سر درماندگی است. جامعه‌ای که هنوز دولت و مجلس دارد، اما مشکلاتش مستقل از تصمیم‌های آن‌ها رشد می‌کند، دیر یا زود به این نقطه می‌رسد که نبودن را با بودنِ بی‌اثر مقایسه کند.

دولت هست، اما بیشتر گزارشگر بحران است تا مدیر آن. هر روز توضیح می‌دهد چرا نمی‌شود، چرا سخت است، چرا مقصر جای دیگری است. مجلس هم هست، اما نقش اصلی‌اش شده صدور بیانیه، تذکر شفاهی و طرح‌هایی که یا هرگز اجرا نمی‌شوند یا وقتی اجرا می‌شوند که مسئله از موضوعیت افتاده است.

نتیجه روشن است: بحران‌ها کار خودشان را می‌کنند و سیاست‌گذاری تماشاگر آن‌هاست.

اقتصاد راه خودش را می‌رود، قیمت‌ها به تصمیم‌های رسمی بی‌اعتنا هستند و مردم برنامه‌ی زندگی‌شان را نه با قانون و بودجه، بلکه با بدترین سناریوی ممکن تنظیم می‌کنند. این یعنی اعتماد نه فرو ریخته، بلکه کنار گذاشته شده است. جامعه یاد گرفته بدون اتکا به نهادهای رسمی دوام بیاورد؛ و این، خطرناک‌ترین مرحله‌ی فروپاشی است. 

 نبودن دولت و مجلس یعنی هرج‌ومرج. اما بودن نهادهایی که مسئولیت نمی‌پذیرند، پاسخ‌گو نیستند و اثر ملموسی ندارند، یعنی فرسایش آرام. فرسایشی که نه شوک دارد، نه تیتر فوری؛ فقط زندگی را هر روز سخت‌تر می‌کند و حساسیت جامعه را پایین‌تر می‌آورد.

کنایه تلخ ماجرا این است که اگر فردا اعلام شود دولت و مجلس برای مدتی تعطیل شده‌اند، اولین واکنش بسیاری از مردم احتمالا وحشت نخواهد بود، بلکه این پرسش ساده است: چه فرقی می‌کند؟ وقتی این سوال قابل طرح می‌شود، یعنی نهادها پیش از آن‌که حذف شوند، از معنا تهی شده‌اند.
مسئله این نیست که دولت و مجلس نباشند؛ مسئله این است که هستند، اما جامعه دارد تمرین می‌کند انگار نیستند. و این، شاید دقیق‌ترین توصیف از وضعیت حکمرانی در ایران امروز باشد.
 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
23
پاسخ
اکر بودن مجلس و دولت طی این ۴۷ سال اوضاع کشور و مردم را بهتر کرده مسلم نبود آنها وضع را بدتر خواهد کرد.
به همین سادگی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
یک مدت مجلس و دولت بر سر انتخابات جدید مشغول همکاری شدند، نه ارز بالا رفت نه گرانی اتفاق افتاد. لطفاالان هم فکر کنند موسم انتخابات رسیده
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
22
پاسخ
خیلی بهتر میشد چون کسی نبود که هروز قیمتها را بالا ببرد به گفته خود پزشکیان عامل اصلی گرانی خوده دولت است !؟ تابی جان دیگه به چه زبونی بگه خودشون باعث گرانی هستند.
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
15
پاسخ
افغانستان دولت درست و حسابی ندارد ولی .......
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
افغانستان نصف جمعیتش رو فرستاده اینجا مفت خوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
20
پاسخ
چوب خشک جای پزشکیان باشه تورم کنترل میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
5
10
پاسخ
شانزده میلیون ساده لوح بی سواد که فقط نوک دماغ می بینن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
وقتی بعد از رییسی هیچ اتفاقی نیفتاد و اقتصاد ثبات داشت و دلار یک ریال هم گران نشد و ....
برگزاری انتخابات وانتخاب رییس جمهور اشتباه محض بود.
ولش می کردند همه چیز رو خود مردم کنترل می کردند تا الان هم دلار فوق می شد 70 تومن نه 140 تومن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
13
پاسخ
جوری نوشته شده نبود دولت و مجلس ، که انگار الان هستند......

فقط حرف می‌زنند از عمل خبری نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
11
پاسخ
دولت و مجلسی که خرج و هزینه بالایی دارند و تنها عملکرد آنها افزایش شدید قیمت ها و سخت کردن زندگی مردم است بله اگر نباشند برای کشور و مردم بسیار بهتر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
11
پاسخ
کلا دولت و مجلس را تعطیل کنید قول میدم تورم نصف بشه .مابقی هم خود مردم با آمریکا توافق می کنند و اوضاع عالی خواهد شد .
