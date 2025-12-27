میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو امشب به آمریکا می‌رود

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم امشب برای دیدار با ترامپ و گفت‌وگو درباره چندین پرونده به آمریکا سفر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۰۳
| |
3694 بازدید
نتانیاهو امشب به آمریکا می‌رود

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رادیو و تلویزیون اسرایل تصریح کرد که نتانیاهو در این دیدار از ترامپ خواهد خواست که تنها پس از بازگشت جسد آخرین اسیر صهیونیست از غزه درباره مرحله دوم توافق آتش‌بس بحث شود.

بنا به اعلام این رسانه عبری، نتانیاهو و ترامپ همچنین درباره قدرت موشکی ایران، خلع سلاح حزب‌الله و حماس و روابط با سوریه گفت‌وگو خواهد کرد.

در همین ارتباط، «رونی بن‌یشای»، »، تحلیل‌گر نظامی روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت  گفت که نتانیاهو این هفته با ترامپ دیدار خواهد کرد تا به تفاهماتی دست یابد اما نهادهای امنیتی هشدار می‌دهند که آتش‌بس در همه عرصه‌ها در شرف پایان است.

بن‌یشای گفت که حماس و حزب‌الله با تحویل سلاح خود مخالفت می‌کنند و در چنین شرایطی، ارتش اسرائیل از خط زرد در مرکز غز و همچنین مناطق جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی مدعی شد که بزرگترین نگرانی این است که آمریکا با ایران به یک «توافق بد» دست یابد و نتانیاهو مجبور شود از منافع امنیتی حیاتی دست بکشد.

یک مسئول اسرائیلی روز پنجشنبه گذشته در سخنانی مدعی شد که اگر آمریکا نتواند به توافقی برای متوقف کردن برنامه موشک‌های بالستیک ایران دست یابد، ممکن است تقابل نظامی با ایران گریزناپذیر باشد.

این مسئول به روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گفت که تهدید موشک‌های بالستیک بسیار جدی است و شلیک تعداد زیادی از این موشک‌ها به سمت اسرائیل، می‌تواند خساراتی معادل اثرات یک بمب اتمی کوچک به همراه داشته باشد.

وی تهدید موشکی ایران را بسیار خطرناک دانست و گفت:  نتانیاهو به زودی اطلاعات حساسی را در این زمینه به ترامپ ارائه خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمریکا سفر به آمریکا ترامپ
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟
نشست انتخاباتی هادی ساعی و تسویه حساب با منتقدان/ فدراسیون تکواندو محل تهدید و حذف!
قیمت گذاری عجیب گواهی اسقاط / نوسازی قطره چکانی در اقیانوس فرسودگی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو رد شد و اروپایی‌ها بازداشتش نکردند!
نتانیاهو: درباره ایران با ترامپ گفت‌وگو خواهم کرد
تردید درباره همراهی ترامپ با ماجراجویی تازه نتانیاهو علیه ایران
تهدیدها و گزافه‌گویی تازه نتانیاهو علیه ایران
نتانیاهو به آمریکا می رود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005ekp
tabnak.ir/005ekp