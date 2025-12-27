نتانیاهو امشب به آمریکا میرود
به گزارش تابناک به نقل از فارس، رادیو و تلویزیون اسرایل تصریح کرد که نتانیاهو در این دیدار از ترامپ خواهد خواست که تنها پس از بازگشت جسد آخرین اسیر صهیونیست از غزه درباره مرحله دوم توافق آتشبس بحث شود.
بنا به اعلام این رسانه عبری، نتانیاهو و ترامپ همچنین درباره قدرت موشکی ایران، خلع سلاح حزبالله و حماس و روابط با سوریه گفتوگو خواهد کرد.
در همین ارتباط، «رونی بنیشای»، »، تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گفت که نتانیاهو این هفته با ترامپ دیدار خواهد کرد تا به تفاهماتی دست یابد اما نهادهای امنیتی هشدار میدهند که آتشبس در همه عرصهها در شرف پایان است.
بنیشای گفت که حماس و حزبالله با تحویل سلاح خود مخالفت میکنند و در چنین شرایطی، ارتش اسرائیل از خط زرد در مرکز غز و همچنین مناطق جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
وی مدعی شد که بزرگترین نگرانی این است که آمریکا با ایران به یک «توافق بد» دست یابد و نتانیاهو مجبور شود از منافع امنیتی حیاتی دست بکشد.
یک مسئول اسرائیلی روز پنجشنبه گذشته در سخنانی مدعی شد که اگر آمریکا نتواند به توافقی برای متوقف کردن برنامه موشکهای بالستیک ایران دست یابد، ممکن است تقابل نظامی با ایران گریزناپذیر باشد.
این مسئول به روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گفت که تهدید موشکهای بالستیک بسیار جدی است و شلیک تعداد زیادی از این موشکها به سمت اسرائیل، میتواند خساراتی معادل اثرات یک بمب اتمی کوچک به همراه داشته باشد.
وی تهدید موشکی ایران را بسیار خطرناک دانست و گفت: نتانیاهو به زودی اطلاعات حساسی را در این زمینه به ترامپ ارائه خواهد کرد.