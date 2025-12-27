مدارس سنندج فردا هفتم دیماه تعطیل شد
فعالیت مدارس سنندج فردا یکشنبه هفتم دی ماه به صورت غیرحضوری است.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۸۹| |
464 بازدید
به گزارش تابناک، بە پیشنهاد ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج و به استناد هشدارهای صادر شدە از سوی اداره کل هواشناسی استان و پیش بینی بارش باران، برف و برودت هوا و موافقت فرماندار سنندج، فردا یکشنبه ۷ دیماه ١۴٠۴ تمامی مدارس سطح شهرستان سنندج در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
در ضمن "امتحانات نهایی" بازماندگان "پایه دوازدهم" طبق برنامه، رأس ساعت ۱۰ صبح در حوزههای از پیش اعلامشده برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری امتحانات داخلی مدارس نیز متعاقباً از سوی خود مدارس اطلاعرسانی میشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟