عضو دفتر سياسي جنبش انصار الله معتقد است رخدادهای استانهای حضرموت و المهره، تصادفی نیست، بلکه نشانگر توطئه جدیدی از سوی ریاض و ابوظبی است.

عربستان و امارات برای تجزیه یمن، تقسیم کار کرده‌اند!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمد الفرح، عضو دفتر سياسي جنبش انصار الله، امروز شنبه جزئیات قابل توجهی درباره توطئه ریاض و ابوظبی در استان حضرموت فاش کرد.

الفرح تأکید دارد، آنچه در حضرموت، در حال وقوع است، نه تصادفی است و نه نه یک اقدام داخلی و خودجوش، بلکه بخشی از یک طرح سیستماتیک برای تجزیه یمن، غارت ثروت‌های آن و تبدیل جنوب این کشور به جولانگاه قدرتهای خارجی است.

وی با انتشار در پستی در صفحه خود در پلتفرم «ایکس» تصریح کرد، اقدامات «شورای انتقالی جنوب» در حضرموت، ارتباطی با هیچ پروژه ملی ندارد وصرفا یک مهره امارات است که برای تجزیه یمن طراحی شده است.

این مقام انصارالله بر این باور است شورای انتقالی و ارباب آن امارات، فقط قصد دارند در تنگه باب المندب تا دریای عرب به عنوان یکی از مهمترین مناطق امنیت ملی یمن و کشورهای عربی، زمینه را برای حضور مستقیم اسرائیل فراهم کنند.

الفرح با بیان اینکه حملات عربستان هیچ گاه در راستای دفاع از تمامیت ارضی یا حاکمیت یمن نبوده، گفت: مطامع عربستان برای توسعه طلبی و تسلط بر حضرموت و المهره، تنها عامل مداخلات سعودی است. لذا در تلاش است این مناطق را به عنوان اراضی ضمیمه شده [به خاک خود] تلقی کند، نه بخشی از خاک یمن».

شورای انتقالی جنوب که وابسته به امارات است، اخیرا توانست مناطق مهم و نفت خیزی از یمن را از کنترل مزدوران سعودی خارج کند که این مسئله با واکنش ریاض مواجه شد.

مزدوران امارات عملیات گسترده‌ای برای یورش به مناطق قبیله‌ای در شمال‌شرق حضرموت را آغاز کرده‌اند. شورای انتقالی مدعی شد عملیات نظامی‌اش در حضرموت و المهره پاسخی به درخواست مردم جنوب برای مقابله با تهدیدات امنیتی و قطع مسیرهای قاچاقی است.

وزارت خارجه عربستان نیز پیشتر در بیانیه‌ای خواستار عقب‌نشینی نیروهای شورای انتقالی از حضرموت و المهره شد و تأکید کرد «مسئله جنوب عادلانه است و تنها از طریق گفت‌وگوی همه طرف‌های یمنی در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع حل خواهد شد».

عربستان اعلام کرد که اقدامات نظامی شورای انتقالی بدون هماهنگی با شورای رهبری ریاست‌جمهوری و فرماندهی ائتلاف انجام شده و موجب تشدید تنش و آسیب به منافع مردم یمن و تلاش‌های ائتلاف شده است.

الفرح با اشاره به اینکه عربستان و امارات علیه یمن، تقسیم وظایف کرده‌اند،‌ ادامه داد: «اشغال مستقیم، تجزیه هدفمند و غارت منابع فقط از طریق نیروهای مزدوری یمنی که به خارج وابسته‌اند، ممکن است. لذا برای این نیروها پوشش و مشروعیت به وجود می‌آورند و راه را برایشان هموار می‌کنند».

وی با اشاره به اینکه صنعا و انصارالله قاطعا مخالف هر گونه قیمومیت هستند، خاطر نشان کرد: ما انقلاب نکردیم تا یک قیمومیت را با قیمومیت دیگری عوض کنیم و تحت مدیریت ابوظبی یا ریاض قرار بگیریم. یمن کشور ثروتمندی است و مردم آن نیازی به گدایی از شیخ‌نشینهای امارات یا مزدوری برای پادشاهان سعودی ندارند.

این مقام انصارالله در پایان تأکید کرد، هر پروژه سیاسی یا نظامی که حاکمیت کامل یمن را تضمین نکند، یک پروژه خصمانه است. این، یک موضعگیری ملی است و صنعا تأکید دارد یمن عرصه نفوذ هیچ کشوری نخواهد بود و غنیمتی نیست که دیگران بخواهند آن را تقسیم کنند.