تعطیلی برخی از شهرهای آذربایجان غربی

ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی اعلامکرد: به دلیل بارش سنگین برف مدارس شهرستان سردشت و میرآباد روز یکشنبه ۷ دی ماه غیرحضوری شد.
به گزارش تابناک، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان سردشت و میرآباد شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
البته یادآور میشود آزمونهای نهایی شهرستان سردشت ومیرآباد فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.
