تعطیلی برخی از شهرهای آذربایجان غربی

به گزارش تابناک، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان سردشت و میرآباد شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

البته یادآور می‌شود آزمون‌های نهایی شهرستان سردشت ومیرآباد فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.