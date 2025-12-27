میلی صفحه خبر لوگو بالا
شوهرم جلب توجه می‌کند، طلاق می‌خواهم!

شیما و شوهرش برای طلاق اقدام کرده‌اند. شیما درباره دلیل این تصمیم توضیح می‌دهد.
شوهرم جلب توجه می‌کند، طلاق می‌خواهم!

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، شیما و شوهرش برای طلاق اقدام کرده‌اند. شیما درباره دلیل این تصمیم توضیح می‌دهد.

*چطور شد که تصمیم به طلاق گرفتی؟

چون شوهرم خیلی جلب توجه می‌کند. من دوست ندارم به او تا این حد توجه شود.

*مگر شوهرت چه کرده است؟

شوهرم خیلی شوخ‌طبع است. وارد هر جمعی می‌شود، آنقدر بامزه صحبت می‌کند که توجه همه را جلب می‌کند.

*این که رفتار بدی نیست.

در ظاهر بامزه است اما وقتی زن‌ها زیادی به شوهرت توجه کنند، متوجه می‌شوی خیلی هم خوب نیست.

* می‌توانی از او بخواهی شوخی نکند.

چند بار گفتم قبول کرد ولی نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد.

*آیا توجه به شوهرت برای تو مساله ایجاد کرده‌است؟

بله. من دیگر به زندگی‌ام اطمینانی ندارم. فکر می‌کنم او را از دست من می‌گیرند. به همین خاطر حتی نتوانستم خودم را قانع کنم بچه‌دار شوم.

*نظر همسرت چیست؟

با جدایی‌مان هم با شوخی برخورد می‌کند. اصلاً جدی نیست.

*اگر طلاق بگیری بعدش چه می‌کنی؟

می‌دانم دلم برایش تنگ می‌شود اما واقعیت این است که چنین مردانی از دور جذاب هستند. زندگی مشترک با آنها خیلی سخت است. دوست ندارم شوهرم مرکز توجه باشد.

