آیا ایران حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است؟
وزیر خارجه کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا با توجه به شرایط کنونی نظام بینالملل، آینده تعامل ایران با دولت حاکم بر افغانستان چگونه خواهد بود؟ و اینکه آیا ایران در صورت رفع فشارها و مشکلات چند دهه گذشته، حاضر است از غنیسازی صرفنظر کند؟» گفت: اگر قرار بود معامله کنیم و غنیسازی را کنار بگذاریم، این کار را سالها پیش انجام داده بودیم. شاید جنگ هم حتی رخ نمیداد. ما بنا نداریم از حق خود بگذریم و بنا نداریم در مقابل زورگویی امریکا کوتاه بیاییم. قدرت اصلی ایران به توان مقاومت در مقابل خواستههای نامشروع امریکا و غرب است. ما از حقوق خود نمیگذریم و در مورد اصول خود با کسی معامله نخواهیم کرد.
وزیر خارجه تأکید کرد: در مورد حکومت فعلی افغانستان، باید قبول کنیم که یک واقعیتی به نام حکومت موجود در کابل وجود دارد. از طرفی هم چالشهای زیای بین ما و افغانستان وجود دارد. ما هم بحث امنیت مرزها، آب، مواد مخدر و مهاجرت را داریم. ما باید با دولت موجود در افغانستان گفتوگو کنیم که بتوانیم این چالشها را مدیریت کنیم و منافع دو ملت ایران و افغانستان را بتوانیم تامین کنیم. ما هنوز دولت موجود در افغانستان را شناسایی نکردهایم و معتقدیم در افغانستان باید همه مردم حق تعیین سرنوشت خود در قالب حکومت را داشته باشند ولی به گفتوگوهای خود با دولت افغانستان ادامه میدهیم.