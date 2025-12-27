 برگ برنده ترامپ نقطه ضعف او شد



به گزارش تابناک به نقل از بلومبزگ، در انبوهی از درگیری‌ها، جنجال‌ها، تغییرات پرسنلی، تغییر سیاست‌ها، نبردهای حقوقی، دشمنی‌ها و تغییر اتحادها، سال ۲۰۲۵ سالی بود که چندین پویایی در آمریکا ظهور کرد و به احتمال زیاد چشم‌انداز انتخاباتی را در سال‌های ۲۰۲۶، ۲۰۲۸ و پس از آن را شکل خواهند داد.

بلومبرگ در گزارشی از آمریکای ۲۰۲۵ با ریاست ترامپ با این مقدمه آورده است: از میان این تحولات کلیدی، مهمترین آنها فروپاشی اعتماد به توانایی ترامپ در مدیریت اقتصاد بود. تقریبا در هر نظرسنجی در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تعداد افرادی که عملکرد او در اقتصاد را تایید می‌کردند، بیشتر از افرادی بود که آن را رد می‌کردند. علاوه بر این،عملکرد اقتصادی ترامپ نقطه قوت او بوده است. حتی وقتی در سایر زمینه‌ها با انتقاد یا جنجال مواجه می‌شد، حمایت از سیاست‌های اقتصادی‌اش به عنوان یک «حداقل حمایتی» عمل می‌کرد و مانع از سقوط بیش‌ازحد محبوبیت کلی او می‌شد.

اما حالا در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، اوضاع برعکس شده است. نظرسنجی‌های اخیر به طور معمول نشان می‌دهند که تعداد کمتری از مردم، مدیریت اقتصادی ترامپ را نسبت به هر زمان دیگری در چهار سال اول ریاست جمهوری‌اش تایید می‌کنند؛ اکثر نظرسنجی‌های آمریکا در ماه جاری نشان داده‌اند که ۴۰ درصد یا حتی کمتر از آمریکایی‌ها به او در مورد اقتصاد امتیاز مثبت می‌دهند و حتی تعداد کمتری به او در مورد هزینه‌های زندگی نمره خوبی داده‌اند.

این یک وارونگی کامل از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ محسوب می‌شود؛ اوضاع اقتصادی آمریکا اکنون ارزیابی‌های کلی از عملکرد ترامپ را زیر سوال برده است.

میزان محبوبیت روسای جمهور آمریکا همیشه ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد داشته است. اما مشکلات ترامپ فراتر از اینهاست. نظرسنجی‌ها همواره نشان می‌دهند که اکثر آمریکایی‌ها معتقدند رئیس جمهور کنونی این کشور به اندازه کافی بر هزینه‌های زندگی مردم تمرکز نکرده است. حتی تعداد بیشتری از رای‌دهندگان می‌گویند دستور کار ترامپ به جای کمک به امور مالی مردم، به آنها آسیب رسانده است. رای‌دهندگان آمریکایی به ویژه از تعرفه‌های مالیاتی که ترامپ همین اواخر تحمیل کرده، متنفرند.

از همه مهمتر، بزرگترین دارایی ترامپ در طول دوره اول ریاست جمهوری‌اش یعنی اعتماد به تسلط اقتصادی‌، به بزرگترین مشکل او در دوره دوم تبدیل شده است.

«جی کمپبل» کارشناس و عضو تیم نظرسنجی دو حزبی که نگرش‌ها در مورد اقتصاد و سیاست را برای شبکه خبری سی.ان.بی.سی بررسی می‌کند، می‌گوید: «مگر اینکه تورم اصلاح شود. فکر می‌کنم اقتصاد، همچنان مشکل ترامپ است و در نهایت همین حوزه‌ای که او در آن تبحر دارد، او را به پایین خواهد کشید.»

فروپاشی اعتماد به عملکرد اقتصادی ترامپ تا حد زیادی دومین پویایی کلیدی انتخاباتی سال ۲۰۲۵ را توضیح می‌دهد؛ تغییر جایگاه رئیس‌جمهور در میان گروه‌های رای‌دهنده جدید که در انتخاب مجدد او نقش اساسی دارند.

در سال ۲۰۲۴، ترامپ به طور قابل توجهی عملکرد قبلی خود را در میان چندین حوزه انتخابیه بزرگ یعنی لاتین تبارها، مردان جوان و رای‌دهندگان غیرسفیدپوست بدون مدرک دانشگاهی بهبود بخشید. استراتژیست‌های جمهوری‌خواه رویای تغییر آرایش سیاسی را در سر داشتند. اما با ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید در ۲۰۲۴، جایگاه او در میان این گروه‌ها به سرعت رو به وخامت گذاشته است. نظرسنجی‌های اخیر که به طور گسترده نگرش‌ها را در میان لاتین تبارها و رای دهندگان جوان بررسی کرده‌اند، هر دو با نمونه‌های بسیار بزرگتری نسبت به نظرسنجی‌های عمومی، نشان داده‌اند که میزان محبوبیت او در هر گروه به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته است.

خستگی و ناامیدی از وضعیت اقتصادی، بخش زیادی از این کاهش محبوبیت را توضیح می‌دهد، اما نه همه آن را. برای مثال، در نظرسنجی گسترده اخیر مرکز تحقیقات پیو در مورد لاتین تبارها، بیش از هفت نفر از هر ۱۰ نفر گفتند که دولت برای اخراج مهاجران بیش از حد تلاش می‌کند؛ تقریبا هشت نفر از هر ۱۰ نفر گفتند که دستور کار کلی ترامپ به جامعه لاتین تبارها آسیب می‌رساند.

«کارلوس کوربلو» نماینده سابق جمهوری خواه که نماینده یک حوزه انتخابیه با اکثریت لاتین تبار در جنوب فلوریدا بود گفت که ترامپ «با لاتین تبارها روابط خوبی داشت»، اما این فرصت را با اقدامات اخیر در اخراج مهاجران از دست داده است.

کوربلو افزود: «دولت خیلی زیاده‌روی کرد. بازیابی بخشی از این حمایت برای جمهوری خواهان دشوار خواهد بود.»

سومین تحول مهم در ۲۰۲۵ این است؛ سقوط ترامپ به دموکرات‌ها اجازه داد تا در انتخابات بزرگ امسال به خوبی عمل کنند. اما تصویر عمومی کلی حزب دموکرات همچنان ضعیف است. این موضوع ممکن است سال آینده اهمیت چندانی نداشته باشد، زیرا انتخابات میان‌دوره‌ای عمدتا یک همه‌پرسی در مورد عملکرد رئیس جمهور فعلی است.

با این حال، «سیمون بازلون» مشاور Welcome، یک گروه دموکرات میانه‌رو جدید می‌گوید: «در سال ۲۰۲۸، این سوال که چه کسی را نامزد می‌کنیم، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. حتی اگر دموکرات‌ها در همه‌پرسی در مورد عدم محبوبیت ترامپ در سال ۲۰۲۶ پیروز شوند، اشتباه خواهد بود که نتیجه بگیریم رای‌دهندگان دوباره از ما راضی هستند، در حالی که در واقع ممکن است هنوز از ما عصبانی باشند.»

همچنین گفتمان‌های پر حرارت بین مترقی خواهان و میانه‌روها بر سر مسیر حزب در انتخابات مقدماتی سنا در ایالت‌های مین، میشیگان، مینه‌سوتا، آیووا و تگزاس و سایر نقاط ادامه خواهد یافت. اما نبرد واقعی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ رخ خواهد داد. این رقابت ممکن است کمتر به ایدئولوژی و بیشتر به گرایش سیاسی مربوط باشد به طوریکه به اعتقاد رای‌دهندگان دموکرات، کسیکه بیشترین تعهد را برای مبارزه با جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» ترامپ دارد و به احتمال زیاد می‌تواند او را شکست دهد.

در داخل و خارج از آمریکا، ترامپ مانند یک حکمران بی‌قید و رها رفتار می‌کند درحالی که دیگر مقام‌های جمهوری خواه به استثنای موارد نادر، در برابر زیاده‌روی‌های ترامپ سر تعظیم فرود آورده‌اند، خودش باعث واکنش آشکار رای‌دهندگانی فراتر از ائتلاف اصلی خود شده است.

به این ترتیب، سال ۲۰۲۵ مهمترین ترند سیاسی در ۶۰ سال گذشته را مجدد مورد تایید قرار داده است. فرسایش سریع دستاوردهای ترامپ در سال ۲۰۲۴ تاکیدی است بر اینکه همچنان در طولانی‌ترین دوره تاریخ آمریکا زندگی می‌کنیم که هیچیک از احزاب نتوانسته‌اند برتری پایداری بر دیگری ایجاد کنند.

هیچ اتفاقی در ۲۰۲۵ نیفتاده است که نشان دهد ترامپ جلوی تغییرات در ۲۰۲۶ را بگیرد.