اولین واکنش ساپینتو به خط زدن رضاییان و جلالی
ریکاردو ساپینتو به خط زدن ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال امروز برای دومین بازی متوالی نام رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی را از فهرست آبیپوشان خط زد.
او در نشست خبری پیش از دیدار با گلگهر درخصوص خط خوردن آنها در بازی با المحرق گفت: «من بعضی وقتها همه بازیکنان را نمیتوانم برای همه بازیها ببرم و تصمیم میگیرم. در بازی قبلی نه تنها دو بازیکن، بلکه بیشتر بودند. در این مورد من باید تصمیم بگیرم. بعضی وقتها یک نفر را انتخاب میکنم و بعضی وقتها بازیکن دیگر را. من به تمام بازیکنانم اعتقاد دارم و روی تک تک آنها حساب میکنم. همه باید تمرکز بالا داشته باشند و برای من تیم مهم است. وقتی هم مثل یک تیم کار میکنیم خیلی سخت است که ما را شکست دهند. باید اینطور نگاه کنیم، تعهد، تمرکز بالا و سخت کار کردن در تمامی بازیها تا همه مسابقات را ببریم.»
