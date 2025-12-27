میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولین واکنش ساپینتو به خط زدن رضاییان و جلالی

ریکاردو ساپینتو به خط زدن ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۶۶
| |
1758 بازدید
اولین واکنش ساپینتو به خط زدن رضاییان و جلالی

به گزارش تابناک، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال امروز برای دومین بازی متوالی نام رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی را از فهرست آبی‌پوشان خط زد.

او در نشست خبری پیش از دیدار با گل‌گهر درخصوص خط خوردن آن‌ها در بازی با المحرق گفت: «من بعضی وقت‌ها همه بازیکنان را نمی‌توانم برای همه بازی‌ها ببرم و تصمیم می‌گیرم. در بازی قبلی نه تنها دو بازیکن، بلکه بیشتر بودند. در این مورد من باید تصمیم بگیرم. بعضی وقت‌ها یک نفر را انتخاب می‌کنم و بعضی وقت‌ها بازیکن دیگر را. من به تمام بازیکنانم اعتقاد دارم و روی تک تک آنها حساب می‌کنم. همه باید تمرکز بالا داشته باشند و برای من تیم مهم است. وقتی هم مثل یک تیم کار می‌کنیم خیلی سخت است که ما را شکست دهند. باید اینطور نگاه کنیم، تعهد، تمرکز بالا و سخت کار کردن در تمامی بازی‌ها تا همه مسابقات را ببریم.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال ساپینتو سرمربی رامین رضاییان بازیکن استقلال ابوالفضل جلالی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دردسر ناخوشایند ساپینتو پیش از دربی ۱۰۶؛ حملات پرحاشیه مدافعان ناراضی استقلال!
عکس: رضاییان و ساپینتو علیه شایعات!
بازیکن گرانقیمت استقلال اخراج می‌شود!
سفر استقلال بدون رضاییان و جلالی به بحرین+تصاویر
حضور مغضوبان ساپینتو در تمرین امروز استقلال
واکنش حردانی به شایعات منفی درباره استقلال
واکاوی تصمیم ساپینتو در اخراج رضاییان و جلالی؛ انضباط مهم‌تر است یا پنهان‌کاری در شرایط حساس؟
رضاییان و جلالی باز هم کنار گذاشته شدند!
جنگ علنی آقاسی و استقلال: می‌خواهم جدا شوم!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ekE
tabnak.ir/005ekE