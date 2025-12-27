واکنش رسمی ایران به ادعای ترور در تهران

فرماندار تهران پاسخ‌گویی در رابطه با قتل یک شهروند افغانستانی در پایتخت را به روز بعد موکول کرد.

به گزارش تابناک، با گذشت ۷۲ ساعت از انتشار خبری مبنی بر ترور یکی از فرماندهان جهادی افغانستان در میدان امام حسین، فرماندار تهران اعلام کرد: در حال بررسی هستیم اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

حسین خوش‌اقبال پاسخ‌گویی در رابطه با قتل یک شهروند افغانستانی در پایتخت را به روز بعد موکول کرد و ادامه داد: فردا نتیجه‌ی جمع‌بندی اعلام می‌شود.

برخی رسانه‌ها شامگاه چهارشنبه گذشته از قتل اکرم‌الدین سریع در میدان امام حسین خبر داد، او را فرمانده امنیتی ولایت تخار در حکومت قبلی خواند و این قتل را «دومین ترور نظامیان مخالف طالبان در ایران» طی چند ماه اخیر معرفی کرد.