به گزارش تابناک به نقل از دیروزبان، او دیروز چند تصویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی منتشر کرد که در آن‌ها او را در حال مبارزه و کتک زدن بابانوئل جلوی ساختمان کاپیتول ایالتی نشان می‌دهد. این تصاویر در حالی منتشر شد که جمعیتی با بنرهای حمایتی در پس‌زمینه دیده می‌شوند.

در توضیح این پست، گارتن نوشت که تصاویر را وقتی منتشر کرده که متوجه شده «قطب شمال تلاش می‌کند بوروکراسی و دخالت‌های بودجه‌ای را در لباس شادی کریسمس وارد ایندیانا کند». او افزود: «ما مردم ایندیانا هستیم که ایالت را می‌گردانیم، نه بوروکرات‌ها، پس این را به قطب شمال پس بده، مرد بزرگ»

این پیام و تصاویر واکنش‌های شدیدی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. بسیاری از کاربران انتقاد کردند که چرا در صبح کریسمس تصاویری از ضرب و شتم چهره‌ای که نماد شادی و سخاوت است منتشر شده است و برخی آن را «بی‌احترامی و تأسف‌آور» توصیف کردند.

در پاسخ، گارتن منتقدان را «دانه برف» نامید و گفت که تصاویر را «با بچه‌هایش طراحی کرده» و آن‌ها را سرگرم‌کننده می‌دانست. او از کسانی که به شدت انتقاد کرده‌اند خواست که «منفی‌نگری خود را در نظرات نگه دارند و به سمت خانواده‌هایشان هدایت نکنند.»