پنتاگون بر سر صادرات بمب‌افکن استراتژیک B-۲۱ برای مقابله با تولید انبوه بمب‌افکن‌های رادارگریز H-۲۰ چین، دچار تردید شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در حالی که بمب‌افکن B-۲۱ Raider مراحل نهایی تست‌های خود را می‌گذراند، گزارش‌های رسیده از پنتاگون حاکی از شکل‌گیری یک مناظره استراتژیک درباره صادرات این پرنده رادارگریز است. سوال اصلی اینجاست: آیا حفظ انحصار تکنولوژیک مهم‌تر است یا ایجاد یک ناوگان متحد جهانی برای مهار قدرت هوایی نوظهور چین؟

هراس از تولید انبوه H-۲۰ چین

یکی از دلایل اصلی تمایل برخی مقامات آمریکایی به صادرات B-۲۱، توانایی خیره‌کننده چین در تولید انبوه تجهیزات نظامی است. پکن در حال توسعه بمب‌افکن استراتژیک H-۲۰ است و با توجه به سرعت تولید جنگنده‌های J-۲۰، پیش‌بینی می‌شود چین بتواند به سرعت تعداد زیادی از این بمب‌افکن‌ها را وارد خدمت کند.

صادرات B-۲۱ به متحدان، به آمریکا این امکان را می‌دهد که با افزایش تیراژ تولید، قیمت تمام‌شده هر فروند را کاهش داده و یک «جبهه هوایی مشترک» در برابر چین ایجاد کند.

مدل F-۳۵ برای بمب‌افکن استراتژیک؟

موافقان صادرات معتقدند B-۲۱ باید مسیری مشابه جنگنده F-۳۵ را طی کند. این بمب‌افکن صرفاً یک پرنده تهاجمی نیست، بلکه یک «گره مخابراتی پرنده» است که می‌تواند با پهپادها، ماهواره‌ها و سایر جنگنده‌ها شبکه شود.

خط قرمز پنتاگون: لبه تکنولوژی رادارگریزی

در جبهه مقابل، کارشناسان هشدار می‌دهند که B-۲۱ حاوی آخرین دستاورد‌های آمریکا در زمینه مواد جذب‌کننده رادار (RAM) و امضا‌های حرارتی است. فروش نسخه صادراتی، حتی با قابلیت‌های محدودتر، ریسک مهندسی معکوس یا لو رفتن کد‌های نرم‌افزاری را به شدت افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند برتری هوایی آمریکا را برای دهه‌های آینده به خطر بیندازد.