ابلاغیه فوری و شوکه‌کننده سازمان امور مالیاتی/ اجبار به پرونده‌سازی یا مبارزه با فرار مالیاتی؟

ابلاغیه عجیب سازمان امور مالیاتی، مأموران را ملزم به ارائه ماهانه حداقل دو پرونده فرار مالیاتی کرده است؛ تصمیمی که به جای کشف جرم، تولید پرونده را ترویج می‌دهد و فعالان اقتصادی را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۴۲
| |
5055 بازدید
|
۱۱

ابلاغیه فوری و شوکه‌کننده سازمان امور مالیاتی/ اجبار به پرونده‌سازی یا مبارزه با فرار مالیاتی؟

اخیراً ابلاغیه‌ای عجیب و تأمل‌برانگیز از سوی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان منتشر شده که حواشی فراوانی به دنبال داشته و نیازمند شفاف‌سازی فوری از سوی سازمان امور مالیاتی کل کشور و وزارت اقتصاد و دارایی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این ابلاغیه که با عنوان «فوری و مهم» به معاونت حسابرسی مالیاتی ارسال شده، مأموران مالیاتی را ملزم می‌کند تا دهم هر ماه حداقل دو پرونده با موضوع فرار مالیاتی را گزارش دهند. این تصمیم نه‌تنها با اصول کشف جرم و اجرای عدالت همخوانی ندارد، بلکه به نظر می‌رسد زمینه‌ساز تولید پرونده‌های غیرواقعی و فشار بی‌مورد بر فعالان اقتصادی و مأموران مالیاتی شده است.

بر اساس متن ابلاغیه، مأموران مالیاتی موظف‌اند با تمرکز بر اوراق قطعی صادره و جرائم ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده‌هایی را به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال کنند. نکته نگران‌کننده‌تر، تهدید مأموران به اتهام «ترک فعل» یا «سهل‌انگاری» در صورت عدم انجام این تکلیف است. در این ابلاغیه تصریح شده که عدم گزارش‌دهی می‌تواند مأمور را به معاونت در جرم فرار مالیاتی متهم کرده و علیه او در مراجع قضایی اعلام جرم شود. چنین رویکردی، به جای ترویج شفافیت و عدالت، فضایی از اجبار و ترس را میان مأموران مالیاتی ایجاد می‌کند.

ابلاغیه فوری و شوکه‌کننده سازمان امور مالیاتی/ اجبار به پرونده‌سازی یا مبارزه با فرار مالیاتی؟

آنچه از این تصمیم برداشت می‌شود، تعیین «سهمیه ماهانه» برای اعلام جرم مالیاتی است. این اقدام به‌جای تمرکز بر کشف جرائم واقعی، مأموران را به سمت تولید پرونده سوق می‌دهد. این روند می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را خدشه‌دار کرده و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. آیا هدف از این ابلاغیه، افزایش آمار عملکرد سازمان است یا واقعاً مبارزه با فرار مالیاتی؟ این سؤالی است که مسئولان باید به آن پاسخ دهند. وقتی مأموران مالیاتی تحت فشار برای ارائه حداقل دو پرونده در ماه قرار می‌گیرند، احتمال ساخت پرونده‌های غیرمستند یا اعمال فشار بر مودیان بی‌گناه افزایش می‌یابد. این امر نه‌تنها به بی‌اعتمادی میان شهروندان و نظام مالیاتی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به نقض حقوق افراد و ایجاد فضای ناامنی اقتصادی منجر شود.

علاوه بر این، چنین تصمیماتی بدون مشورت با کارشناسان و بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی، شائبه عدم شفافیت در تصمیم‌گیری را تقویت می‌کند. آیا پیش از صدور این ابلاغیه، ارزیابی دقیقی از تأثیرات آن بر مودیان و مأموران مالیاتی انجام شده است؟ چرا سازمان امور مالیاتی استان اصفهان به‌جای تقویت سازوکار‌های نظارتی و آموزشی برای پیشگیری از فرار مالیاتی، به رویکردی آماری و اجباری روی آورده است؟

از رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور و وزیر اقتصاد انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کرده و با بازنگری این ابلاغیه، از تبدیل شدن آن به چالشی اساسی برای نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی جلوگیری کنند. لازم است سازوکاری شفاف برای کشف جرائم مالیاتی طراحی شود که به جای تأکید بر آمار، بر کیفیت و دقت متمرکز باشد. همچنین، باید از مأموران مالیاتی در برابر فشار‌های غیرمنطقی حمایت شده و حقوق مودیان نیز محفوظ بماند. این ابلاغیه، اگر اصلاح نشود، می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شود. پاسخگویی مسئولان در این زمینه، گامی مهم برای بازگرداندن اطمینان به نظام مالیاتی کشور خواهد بود.

 

سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی پرونده مالیات ستانی وزارت اقتصاد شفافیت
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴۶
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Germany
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
62
پاسخ
سازمان امور مالیاتی = سازمان زورگیری در اوج نابسامانی اقتصادی
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
30
پاسخ
زنده باد تابناک که حواسش به این نکات به ظاهر کوچک اما نقض کننده حقوق اولیه انسانی و شهر وندی جمع است. البته تاسف بارتر از این ابلاغیه این است که در آخر کار هم زور ماموران مالیاتی به چند مودی ضعیف و خرد خواهد رسید و بس ! تاسف برای رییس اداره مالیاتی ، وزیراقتصاد و رییس جمهور !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
21
پاسخ
هفته پیش رفتم پیش دکتر فوق تخصص. منشی دکتر دستگاهی پرتابل به اندازه قوطی دستمال کاغذی روی میزش بود. کارت بانکی را از من گرفت و داخل آن کرد. بر روی قبض رسیدی که به من داد، ۷۰۰ هزار تومان درج شده بود. در همان لحظه ۲ پیامک بانکی دریافت کردم. در یکی از حساب من ۳۲۰ هزار تومان به شماره کارتی، کارت به کارت شده بود و در پیامک دیگر مبلغ ۳۸۰ هزار تومان توسط دستگاه پُز خرید صورت گرفته بود. آقای دکتر ویزیت ۳۸۰ هزار تومانی که تعرفه سال ۱۴۰۴ است را از من ۷۰۰ هزار تومان گرفته بود، مبلغ مازاد را هم برای فرار مالیاتی به حساب دیگری منتقل کرده بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
46
پاسخ
یاد داروغه ناتینگهام افتادم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
33
پاسخ
یاد کارتن رابین هود افتادیم بانکها بدزدن ملت تاوان بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
18
پاسخ
من اگر جای وزیر اقتصاد بودم با کنترل کارمندان ادارات دارایی و جلوگیری از ساخت و پاخت با مودیان باعث جلوگیری از خروج حجم عظیمی از مالیاتها که به حساب دولت ریخته نمی شود می شدم !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
30
پاسخ
مگه موضوع جدیدیه که شوکه شدین؟
مگه مامورای راهور همین کار رو نمیکنن الان؟ مگه دستور ندارن تا ساعت مشخص تعداد مشخصی خودرو رو جریمه کنن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
26
پاسخ
تمام توان سازمان امور مالیاتی به شیوه های مختلف و به عمد ناراضی کردن مردم است
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
8
5
پاسخ
سلام
متن نامه رو ببینید. دو پرونده در ماه برای ادارات امور مالیاتی نه ماموران
و اینکه تخلف ماموران در عدم گزارش فرار مالیاتی که پیدا کردند جریمه دارد نه اینکه حتما دو پرونده درست کنند
* ما هم از مالیات دل خوشی نداریم ولی خبر بیخود پخش نکنید*
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
26
پاسخ
تامین اجتماعی بد تر از اینهاست. هر روز یک مطالبه بابت عنوان مغایرت عناوین شغلی از من صنعتگر مطالبه میکند .
