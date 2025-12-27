میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار بیخ گوش صنعت حمل و نقل زمینی ایران؛ آیا از فعالیت های چند هزار میلیاردی این شرکت خبر دارید؟

صنعت حمل و نقل در کشور ما یکی از ارکان اصلی و حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود که همواره با چالش‌ها و بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر توجه‌ها را جلب کرده، فرسودگی ناوگان حمل و نقل است. این معضل، در کنار دشواری‌های اقتصادی و شرایط نامساعد بازار، رانندگان را به سوی خرید خودروهای جدید و با کیفیت‌تر سوق داده است.
هشدار بیخ گوش صنعت حمل و نقل زمینی ایران؛ آیا از فعالیت های چند هزار میلیاردی این شرکت خبر دارید؟

به گزارش تابناک؛ صنعت حمل و نقل در کشور ما یکی از ارکان اصلی و حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود که همواره با چالش‌ها و بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر توجه‌ها را جلب کرده، فرسودگی ناوگان حمل و نقل است. این معضل، در کنار دشواری‌های اقتصادی و شرایط نامساعد بازار، رانندگان را به سوی خرید خودرو‌های جدید و با کیفیت‌تر سوق داده است.

در این وضعیت بسیاری از رانندگان به دنبال کشنده‌های سنگین و نیمه‌سنگین با فناوری‌های پیشرفته و استاندارد‌های جهانی هستند تا علاوه بر افزایش بهره‌وری، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات خود را به حداقل برسانند. این روند به طور طبیعی باعث افزایش تقاضا برای خودرو‌های مدرن و برند‌های معتبر جهانی در بازار شده است. با این حال، به دلیل محدودیت‌های وارداتی و تحریم‌های موجود، تحقق کامل این نیاز‌ها به اندازه کافی امکان‌پذیر نبوده و با چالش‌هایی مواجه است.

در این شرایط یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، نوسانات و خطراتی است که ممکن است فعالیت‌های تجاری مرتبط با آن را تهدید کند. یکی از این تهدیدات در حال حاضر از سوی شرکت گ-‌ی به چشم می‌خورد؛ شرکتی که خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار فروش و خدمات پس از فروش کشنده‌های سنگین و نیمه‌سنگین برندهایی، چون ولوو، رنو و مان معرفی کرده است و در حال حاضر در تبریز مستقر شده و وعده ارائه شرایط ویژه فروش نقد و اقساط تا ۳ سال را به رانندگان و کامیون‌داران سراسر کشور می‌دهد.

بر اساس گزارشات منتشرشده، گ-‌ی از یک مدل سرمایه‌گذاری جذاب برای رانندگان بهره می‌برد که گفته می‌شود با ارائه سود ماهانه حداقل یک میلیارد تومان برای رانندگان، توانسته است توجه بیش از ۱۰ هزار نفر از سراسر کشور را جلب کند. این شرکت به رانندگان وعده داده است که در ازای سرمایه‌گذاری در خرید کشنده‌ها، علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات مالی، از سود هنگفتی نیز بهره‌مند خواهند شد.

اما سوالاتی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا این وعده‌ها واقعاً قابل تحقق هستند یا اینکه پنهانی در پس این طرح، خطراتی برای رانندگان و صنعت حمل و نقل نهفته است؟

یکی از شیوه‌های اصلی جلب مشتریان و سرمایه‌گذاران توسط شرکت گ- ی، استفاده گسترده از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام است. این شرکت با تبلیغات فراوان و عضوگیری چند ده‌هزار نفری، پست‌های اغواکننده و جذاب منتشر کرده و سعی دارد تا رانندگان و سرمایه‌گذاران را به سوی خود جلب کند. در این پست‌ها، وعده‌های بزرگ سود، شرایط ویژه فروش و تسهیلات عالی برای خرید کشنده‌ها ارائه شده است.

اما در کنار این تبلیغات، نکته‌ای که قابل توجه است، استفاده شرکت از چهره‌های مشهور و شخصیت‌های برجسته به ویژه در سطح دولتی است. گفته می‌شود که در برخی از موارد، این شرکت اقدام به عکس گرفتن و حضور در کنار شخصیت‌هایی، چون وزیر امور خارجه کرده و از این ارتباطات به‌طور غیرمستقیم برای جلب اعتماد قشر میلیونی رانندگان در سراسر کشور بهره برده است. این نوع اقدامات می‌تواند باعث ایجاد احساس اطمینان کاذب در میان مردم و به ویژه رانندگان شود، که در نهایت به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ترغیب خواهند شد.

سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی که به ظاهر سودآور به نظر می‌رسند، به راحتی می‌تواند رانندگان و کامیون‌داران را در معرض خطرات مالی قرار دهد. شرکت‌های مشابه در گذشته نیز با وعده‌های سود بالا، میلیون‌ها نفر را به سمت خود جلب کرده و پس از مدتی به دلیل عدم شفافیت در مدل‌های تجاری و ناتوانی در تامین منابع، به بحران‌های مالی و ورشکستگی دچار شدند. این امر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه و اشتغال رانندگان شود و به تبع آن، لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به صنعت حمل و نقل وارد کند.

با توجه به ابعاد گسترده فعالیت‌های گ-‌ی و خطراتی که این فعالیت‌ها می‌توانند برای جامعه رانندگان به همراه داشته باشند، ضروری است که نهاد‌های نظارتی کشور به دقت و به‌طور فوری به این مسأله وارد شوند. به ویژه، نیاز است که این نهاد‌ها از نزدیک عملکرد این شرکت را بررسی کرده و مطمئن شوند که آیا این مدل‌های سرمایه‌گذاری تحت قوانین و مقررات جاری کشور قرار دارند و آیا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری خواهد شد یا خیر...

رانندگان و کامیون‌داران باید نسبت به تمامی شرایط قراردادی و تعهدات مالی که شرکت‌ها از آنها می‌خواهند، آگاه باشند. در حالی که بسیاری از افراد در پی کسب درآمد از سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل هستند، شفافیت در قرارداد‌ها و تضمین حقوق آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در صورتی که این شفافیت‌ها در برابر وعده‌های جذاب سود‌های ماهانه مغفول بماند، احتمال وقوع مشکلات قانونی و مالی برای رانندگان و سرمایه‌گذاران بیشتر خواهد شد.

با توجه به این نکات، اهمیت نظارت دقیق و ورود جدی نهاد‌های نظارتی به فعالیت‌های شرکت گ-‌ی بیش از پیش نمایان می‌شود. این اقدام نه تنها به حفظ حقوق رانندگان و کامیون‌داران کمک خواهد کرد، بلکه از بروز هرگونه بحران اقتصادی و اجتماعی در صنعت حمل و نقل نیز جلوگیری می‌کند.

شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
