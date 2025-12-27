به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی از فعالیت دو سامانه جوی «تشدید فعالیت سامانه بارشی» و «نفوذ توده هوای سرد از عرض‌های بالا» در روز‌های آینده خبر داد. این شرایط نواحی مختلف کشور را با بارش برف، رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش دما همچنین کاهش محسوس و شدید دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی گسترده، سرمای غیر متعارف و کم‌سابقه و پدیده مه رو‌به‌رو خواهد کرد.

سازمان هواشناسی کشور در این اطلاعیه اعلام کرد که اولین سامانه جوی مورد اشاره موجب بارش برف و در نواحی گرمسیر باران با رعد و برق، وزش باد شدید در برخی نقاط و کاهش محسوس دما و پدیده مه خواهد شد.

این شرایط از امروز (۶ دی‌ماه) آغازمی‌شود و تا سه‌شنبه (۹ دی‌ماه) ادامه می‌یابد؛ به طوری که شنبه (۶ دی‌ماه) شمال بوشهر، نیمه غربی شمالی فارس، نیمه شرقی خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، جنوب لرستان، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی و یکشنبه (۷ دی‌ماه) فارس، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب و جنوب اصفهان و نیمه جنوبی اردبیل تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

این وضعیت جوی دوشنبه (۸ دی‌ماه) برای بوشهر، فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شرقی خوزستان، نیمه غربی و جنوب کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و جنوب لرستان و سه‌شنبه (۹ دی‌ماه) برای شمال غرب فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، چهارمحال بختیاری، نیمه شرقی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، جنوب آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، جنوب اردبیل، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران، زنجان و سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، شمال بوشهر و جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

تشدید فعالیت این سامانه بارشی اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی و انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی در مناطق سردسیر به سبب بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، صاعقه در مناطق گرمسیر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در حامل‌های انرژی را در پی دارد.

پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، مجهز کردن خودرو‌ها به وسایل زمستانی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در محور‌های مواصلاتی، آمادگی شهرداری‌ها برای برف‌روبی معابر شهری در مناطق سردسیر و عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات توصیه سازمان هواشناسی کشور در این شرایط است.

سرمای کم سابقه و یخبندان در ۲۴ استان

سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نفوذ توده هوای سرد از عرض‌های بالا نیز اعلام کرد که دوشنبه (۸ دی‌ماه) تا چهارشنبه (۱۰ دی‌ماه) بخش‌هایی از کشور در معرض کاهش محسوس و شدید دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی گسترده، سرمای غیر متعارف و کم‌سابقه و پدیده مه قرار خواهند گرفت.

این شرایط دوشنبه (۸ دی‌ماه) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، نیمه جنوبی اردبیل، کردستان، زنجان، ارتفاعات استان‌های تهران، قزوین و البرز، شمال کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال بختیاری، جنوب و غرب اصفهان، شمال فارس، ارتفاعات در مرکز کرمان، شمال غرب سمنان و نیمه شمالی خراسان رضوی و سه‌شنبه (۹ دی‌ماه) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، مرکز و نیمه جنوبی اردبیل، کرمانشاه، نیمه شمالی ایلام، همدان، زنجان، قزوین، البرز، نیمه شمالی تهران، مرکزی یزد، نیمه شمالی استان‌های فارس و کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، نیمه غربی اصفهان، لرستان، شمال خوزستان، ارتفاعات سمنان، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان رخ می‌دهد.

چهارشنبه (۱۰ دی‌ماه) آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، شمال خوزستان، زنجان، سمنان، کردستان، ارتفاعات گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، شمال هرمزگان، همدان، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم، نیمه غربی و شمالی کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و یزد تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

به دلیل این شرایط جوی یخ‌زدگی لوله‌های آب، کنتور و تأسیسات منازل و واحد‌های صنعتی، افزایش مصرف گاز و برق و احتمال افت فشار یا قطعی، آسیب به محصولات کشاورزی، باغات و گلخانه‌ها به خصوص نهال‌ها و درختان جوان، سرمازدگی دام و تلفات دام و طیور در صورت نبود پوشش و تغذیه مناسب، یخ‌زدگی جاده‌ها و لغزندگی معابر و افزایش خطر تصادفات، اختلال در تردد جاده‌ای و روستایی مخصوصاً در مناطق سردسیر و کوهستانی، آسیب به ماشین‌آلات، خودرو‌ها و ادوات کشاورزی به دلیل یخ‌زدگی رادیاتور و سوخت، کاهش دید و ایجاد مه در برخی مناطق و افزایش احتمال شکستگی شاخه درختان به علت یخ‌زدگی و سنگینی برف دور از انتظار نیست.

بر همین اساس سازمان هواشناسی کشور توصیه کرده است که لوله‌های آب، کنتور‌ها و تأسیسات را عایق‌بندی، ضدیخ رادیاتور خودرو‌ها و ماشین‌آلات را حتماً بررسی و در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنید. سوخت مایع (نفت، گازوئیل و ...) را به اندازه کافی ذخیره داشته باشید و دام‌ها و طیور را در جای سرپوشیده نگه دارید. همچنین تنه درختان، نهال‌ها و محصولات حساس کشاورزی را با پوشش مناسب محافظت و از تردد‌های غیر ضروری به ویژه در شب و صبح زود خودداری کنید. هنگام رانندگی زنجیر چرخ همراه داشته باشید و با احتیاط حرکت کنید و از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنید.

هشدار نارنجی‌رنگ سازمان هواشناسی در پی پیش‌بینی شرایط جوی صادر می‌شود که اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.